Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: 15 χρόνια προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα

Ξεκινούν περισσότερα από 300 εκπαιδευτικά προγράμματα για το 2025-2026

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ανοίγει τις πόρτες του για τη νέα σχολική χρονιά και από τον Σεπτέμβριο 2025 έως τον Μάιο 2026 προσφέρει περισσότερα από 300 δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εκπαιδευτικούς, οικογένειες, καθώς και για ειδικά σχολεία και ομάδες. Για 15η συνεχή χρονιά, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών αναδεικνύει τις ιστορίες της επικοινωνίας που άλλαξαν τον κόσμο, και δημιουργεί νέες εμπειρίες μάθησης, φαντασίας και έμπνευσης για όλους.

Στα φετινά προγράμματα με θέμα «Ιστορίες που συνεχίζονται, Ιδέες που μεγαλώνουν», περιλαμβάνονται εικαστικά εργαστήρια, παιχνίδια επικοινωνίας, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις, ενημερωτικές δράσεις και ξεναγήσεις στους εκθεσιακούς χώρους και στον ανακαινισμένο 2ο όροφο του Μουσείου. Τα παιδιά γίνονται ρεπόρτερ, εξερευνούν τα μυστικά της επικοινωνίας μέσα από παροιμίες, παιχνίδια και τη νοηματική γλώσσα, δημιουργούν emoji και αφίσες με τη βοήθεια της ΑΙ, μαθαίνουν πώς «μιλούν» τα ρομπότ με φως και πώς τα αυτοκίνητα επικοινωνούν με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι οικογενειακές δράσεις περιλαμβάνουν εικαστικά εργαστήρια, όπως η «Κεραμική στο Μουσείο», η «Μασκότ του Μουσείου», η «Συνάντηση με ένα περιστέρι» και το «Μουσείο του Μέλλοντος», ενώ για πρώτη φορά, πραγματοποιείται το εξειδικευμένο πρόγραμμα για ειδικά σχολεία και ομάδες «Αντικείμενα αφηγούνται ιστορίες» με απτική ξενάγηση και πολυαισθητηριακό εικαστικό εργαστήρι.

Η συμμετοχή στις δράσεις του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών γίνεται με online κρατήσεις στο www.otegroupmuseum.gr.

Η ιστορία της επικοινωνίας στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ, που φέτος συμπληρώνει 35 χρόνια, αφηγείται ιστορίες επικοινωνίας που ξεκινούν από τους πυρσούς και τις φρυκτωρίες της αρχαιότητας και φτάνουν μέχρι τα κινητά τηλέφωνα, τους δορυφόρους, το Internet και το Gaming! Με περισσότερα από 37.000 τεκμήρια στις συλλογές του, σχεδόν όλα ψηφιοποιημένα, παρουσιάζει την εξέλιξη ενός από τους σημαντικότερους τομείς της τεχνολογίας: τις τηλεπικοινωνίες. Παράλληλα, αναδεικνύει και την ιστορία του Ομίλου ΟΤΕ, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της σύγχρονης Ελλάδας.