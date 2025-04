Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Η καινοτομία ως οδηγός ανθεκτικότητας

Με ισχυρή και πολυδιάστατη παρουσία στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης επιβεβαίωσε τη θέση του ανάμεσα στις πλέον ανθεκτικές και καινοτόμες επιχειρήσεις της χώρας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Δημήτρης Μαλάμος, συμμετείχε σε πάνελ με τίτλο “Innovation Resilience in a Fragmented Global Landscape”, μαζί με τον Γιώργο Μαργώνη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Παπαστράτος, και τον Βασίλειο Χατζήκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Siemens Ελλάδος. Ο κ. Μαλάμος τόνισε ότι για τον Όμιλο, «ανθεκτικότητα» σημαίνει πρωτίστως διορατικότητα: την ικανότητα πρόβλεψης, ευελιξίας και δημιουργίας αξίας εν μέσω διαρκών μεταβολών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Η καινοτομία για εμάς δεν είναι απλώς ένα προϊόν, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία. Είναι κάθε τι που δημιουργεί αξία: για τους πελάτες, τους προμηθευτές, την κοινωνία, το ίδιο το περιβάλλον». Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε καινοτόμες πρωτοβουλίες του Ομίλου, με αιχμή την πλατφόρμα κυκλικής οικονομίας In the Loop, που αριθμεί πλέον πάνω από 250 επιχειρήσεις, αλλά και στο Helios – Reflect System (HRS)®, μια καινοτομία που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και αυξάνει την απόδοση των bifacial φωτοβολταϊκών πάνελ έως και 15%. Όπως επεσήμανε, πρόκειται για παραδείγματα εφαρμοσμένης καινοτομίας με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και με απτό, μετρήσιμο και εμπορικά αξιοποιήσιμο αντίκτυπο.

Η διεθνής παρουσία του Ομίλου, με δραστηριότητα σε 9 χώρες, 14 μονάδες παραγωγής, δίκτυο πωλήσεων σε περισσότερες από 80 χώρες, 28 διαφορετικές τεχνολογίες παραγωγής και πάνω από 2.000 εργαζόμενους, βασίζεται σε ισχυρές ρίζες στην Ελλάδα, όπου παράγεται το 73% της συνολικής του παραγωγής. Το διαφοροποιημένο και γεωγραφικά ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο του εξασφαλίζει ανταγωνιστικότητα σε περιόδους παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Στην ενότητα για την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, το στίγμα του Ομίλου έδωσε ο Chief Innovation & Sustainability Officer, κ. Στέλιος Κακουλίδης, μέσα από τη συμμετοχή του στο πάνελ “Promoting Transparency in the Face of Climate Skepticism”, μαζί με εκπροσώπους της HELLENiQ ENERGY, της BCG και της Τράπεζας Πειραιώς. Εστίασε στην ανάγκη διατομεακής συνεργασίας και εμπιστοσύνης, υπογραμμίζοντας πως «η κυκλικότητα δεν περιορίζει την καινοτομία – την ενισχύει». Με αφορμή τη συμμετοχή στελέχους της HELLENiQ ENERGY στο ίδιο πάνελ, ανέδειξε τη συνεργασία του Ομίλου Πλαστικά Θράκης με την HELLENiQ ENERGY για την ανάπτυξη κυκλικού μοντέλου επαναχρησιμοποίησης βιομηχανικών συσκευασιών. Η πρωτοβουλία αυτή έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στη βέλτιστη αξιοποίηση πρώτων υλών, αποτελώντας πρότυπο για την κυκλική οικονομία στην πράξη.

Όπως σημείωσε, ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης δεν περιορίζεται στην παραγωγή ανακυκλώσιμων προϊόντων, αλλά επενδύει στην ανάπτυξη συστημάτων που ενσωματώνουν ολιστικά την κυκλική οικονομία. «Το στοίχημα για το μέλλον είναι η επέκταση τέτοιων πρακτικών — εκεί όπου η πρόθεση μετατρέπεται σε πράξη και η πράξη χτίζει εμπιστοσύνη», κατέληξε.