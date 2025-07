Οι ταινίες της Spentzos Film στο Φεστιβάλ της Βενετίας 2025

Το διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβαλ

THE WIZARD OF THE KREMLIN

του OLIVIER ASSAYAS

με τους Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Tom Sturridge, Jeffrey Wright

France / 120’

Ρωσία, αρχές της δεκαετίας του 1990.

Εν μέσω μετασοβιετικού χάους, ένας λαμπρός νεαρός άνδρας, ο Βαντίμ Μπαράνοφ, χαράζει την πορεία του. Αρχικά καλλιτέχνης και στη συνέχεια παραγωγός ριάλιτι, γίνεται ο επικοινωνιολόγος ενός ανερχόμενου πράκτορα της KGB: του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στην καρδιά της εξουσίας, ο Μπαράνοφ διαμορφώνει τη νέα Ρωσία, θολώνοντας τα όρια μεταξύ αλήθειας και ψέματος, πίστης και χειραγώγησης.

ORPHAN

του LÁSZLÓ NEMES

με τους Bojtorján Barábas, Andrea Waskovics, Grégory Gadebois, Elíz Szabó, Sándor Soma, Marcin Czarnik

Hungary, UK, Germany, France / 132’

Ένα νεαρό αγόρι, μετά την ουγγρική εξέγερση του 1956, που μεγάλωσε η μητέρα του με την ιστορία ενός εξιδανικευμένου νεκρού πατέρα, έρχεται αντιμέτωπο με έναν κτηνώδη άνδρα που ισχυρίζεται ότι είναι ο πραγματικός του πατέρας.

Η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη της ταινίας Ο Γιος Του Σαούλ (Βραβείο της Επιτροπής – Φεστιβάλ Καννών 2015).

L’ÉTRANGER (THE STRANGER)

του FRANÇOIS OZON

με τους Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin, Denis Lavant, Swann Arlaud

France / 120’

Στην Αλγερία της δεκαετίας του 1930, ο απαθής Μερσώ, δείχνει πλήρη αδιαφορία για τη ζωή. Η συναισθηματική του αποστασιοποίηση οδηγεί σε έναν φόνο, ακολουθούμενο από μια δίκη που εξετάζει εξονυχιστικά τόσο το έγκλημα όσο και τον χαρακτήρα του.

Διασκευή του μυθιστορήματος του Αλμπέρ Καμύ “Ο Ξένος”.

THE SMASHING MACHINE

του BENNY SAFDIE

με τους Dwayne Johnson, Emily Blunt

USA / 123’

Η ταινία ακολουθεί τον μαχητή των MMA, Μαρκ Κερ κατά τη διάρκεια της ακμής του στο UFC, καθώς παλεύει με τον εθισμό, τη νίκη και τον έρωτα.

ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

CHIEN 51 – ΤΑΙΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

του CÉDRIC JIMENEZ

με τους Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel, Romain Duris, Valeria Bruni Tedeschi, Artus, Lala &ce, Stéphane Bak, Thomas Bangalter

France / 100’

Παρίσι, 2045. Ο πληθυσμός της πρωτεύουσας ελέγχεται από μια τεχνητή νοημοσύνη που ονομάζεται Άλμα και χωρίζεται σε τρεις ζώνες. Κάθε ζώνη ομαδοποιεί την ίδια κοινωνική τάξη.

Μια μέρα, ο δημιουργός της τεχνητής νοημοσύνης δολοφονείται. Η έρευνα ανατίθεται στη Σάλια, μια αστυνομικό από τη ζώνη 2, και στον Ζεμ, έναν αστυνομικό από τη ζώνη 3.

DEAD MAN’S WIRE

του GUS VAN SANT

με τους Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo, Cary Elwes, Myha’la, Al Pacino

USA / 105’

Στις 8 Φεβρουαρίου 1977, ο απελπισμένος Τόνι (Σκάρσγκαρντ) μπαίνει στο γραφείο του Μ.Λ. Χολ (Πατσίνο), προέδρου της Meridian Mortgage Company, και παίρνει όμηρο τον γιο του, Ρίτσαρντ (Μοντγκόμερι). Ο Τόνι ισχυρίζεται ότι ο Ρίτσαρντ και ο πατέρας του, τον έχουν εξαπατήσει και οι απαιτήσεις του είναι σαφείς: 5 εκατομμύρια δολάρια, ασυλία από δίωξη και προσωπική συγγνώμη.

Καθώς η αντιπαράθεση φτάνει σε σημείο βρασμού, τα νεύρα του Τόνι και το τσίρκο των μέσων ενημέρωσης απειλούν να κλιμακώσουν μια άγρια αντιπαράθεση σε μια αιματηρή αναμέτρηση.

Είναι ο Τόνι ένας λαϊκός ήρωας που μάχεται ενάντια σε ένα άδικο σύστημα ή κάποιος που έχει ξεφύγει;

ORIZZONTI

LATE FAME

του KENT JONES

με τους Willem Dafoe, Greta Lee, Edmund Donovan

USA / 90’

Το “LATE FAME” είναι η ιστορία του Εντ Σάξμπεργκερ (Νταφόε), ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο ποίησης πριν από πολύ καιρό, για το οποίο κανείς δεν νοιάστηκε ποτέ. Όταν μια ομάδα νέων καλλιτεχνών ανακαλύπτει ξανά το έργο του, πρέπει να επανεκτιμήσει την ιδιοφυΐα του.Το βασικό στοιχείο της ομάδας είναι η Γκλόρια (Λι), μια ταλαντούχα και ευμετάβλητη ηθοποιός θεάτρου που παίζει με τα συναισθήματα του και η οποία είναι έτοιμη να αγκαλιαστεί από την σκληρή κοινό της Νέας Υόρκης.

Υλικά των ταινιών μπορείτε να βρείτε εδώ: Spentzos Film Releases

https://spentzosfilm.gr/