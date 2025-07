Ομαδική Έκθεση Τέχνης : MΑΚΕ. BELIEVE. PLAY

Maps of emotions in Tsirigo.

Παρουσιάζεται από το DIMY και τη Follow Your Art στο Μερκάτο, Χώρα Κυθήρων

Εγκαίνια έκθεσης: 11 Αυγούστου 2025, στις 20.00

Ωράριο λειτουργίας: 18.30 – 00.30

Διάρκεια έκθεσης: 10 – 17 Αυγούστου 2025

Το DIMY και η Follow Your Art παρουσιάζουν την ομαδική έκθεση MAKE. BELIEVE.PLAY. Maps of emotions in Tsirigo. από τις 10 έως τις 17 Αυγούστου 2025, στο Μερκάτο,στη χώρα Κυθήρων. Εξερευνώντας τα συναισθηματικά τοπία της παιδικής ηλικίας, η έκθεση προσκαλεί τον θεατή να αναβιώσει τη συνθήκη όπου το παιχνίδι είναι η μόνη γλώσσα του και το δέος για το καθετί που τον περιβάλλει πρωταρχικό του προνόμιο.

Οι συμμετέχοντες εικαστικοί είναι οι Γιάννης Ευθυμίου, Joanna Burtenshaw, Ξένια Παπαδοπούλου, Ιφιγένεια Παπαδάτου, Κλεοπάτρα Τσαλή, Δροσιά

Τσέρη. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 11 Αυγούστου στις 20.00, με πολλούς από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες να παρίστανται. Θα διατίθενται επίσης περιορισμένα και υπογεγραμμένα αντίτυπα του έργου τους σε συνεργασία με τo DIMY.

Το DIMY και η Follow Your Art, προτείνουν στο κοινό μια έκθεση διαμορφωμένη ώστε να βιωθεί, και όχι μόνο να θεαθεί. Μέσω εγκαταστάσεων παρουσιάζεται το έργο έξι καλλιτεχνών, εκ των οποίων οι δύο έχουν βαθιές συνδέσεις με το Τσιρίγο. Με το εκφραστικό τοπίο των Κυθήρων να αποπνέει το πνεύμα της ανακάλυψης, και το νησί να είναι συνδεδεμένο όχι μόνο με την τέχνη, αλλά και με τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο, ως τόπος έρωτα, ομορφιάς και ανεκπλήρωτης επιθυμίας, η έκθεση αναδεικνύει εκφάνσεις της προσωπικής ουτοπίας κάθε συμμετέχοντα καλλιτέχνη. Το απομακρυσμένο νησί δεν αποτελεί μόνο τον φυσικό τόπο όπου πραγματοποιείται η έκθεση, αλλά και σύμβολο των πολλαπλών μορφών κρησφύγετων που γεννά η ανεξάντλητη φαντασία της παιδικής ηλικίας.

Μέσα από διαδραστικές εγκαταστάσεις, έργα επιλεγμένα για την αυθόρμητη θεματική και αισθητική τους, και τρισδιάστατες, αποδομημένες συνθέσεις, η MAKE. BELIEVE. PLAY. προσκαλεί το κοινό να γίνει μέρος του έργου, συμβάλλοντας στη δημιουργία των δικών του συναισθηματικών χαρτών. Κάθε εγκατάσταση είναι μια πρόσκληση να σταθούμε, να αναλογιστούμε και να επανασυνδεθούμε με την ελευθερία και το αίσθημα δέους που νιώθαμε ως παιδιά. Με το έργο των έξι καλλιτεχνών να δημιουργεί μια ενιαία παιδική χαρά φαντασίας, το παιχνίδι της παιδικής ηλικίας γίνεται μια συνεργατική πράξη, όχι μόνο μεταξύ καλλιτεχνών, ή καλλιτεχνών και θεατών, αλλά και μεταξύ των αναμνήσεων που κουβαλάμε και των ιστοριών που μένει να διηγηθούμε.

Η έκθεση MAKE. BELIEVE. PLAY. και κατά επέκταση οι συμμετέχοντες εικαστικοί, το DIMY

και η Follow Your Art υπενθυμίζουν στους επισκέπτες ότι δεν υπάρχει λάθος τρόπος να

δημιουργήσει, να νιώσει, να συνεργαστεί ή να παίξει κανείς.

Εργαστήριο

Στις 17 Αυγούστου, οι εικαστικοί Δροσιά Τσέρη και Κλεοπάτρα Τσαλή θα διεξάγουν ένα εργαστήριο 90 λεπτών για μικρούς και μεγάλους. Αυτή θα είναι μια ευκαιρία εξερεύνησης των ορίων της φαντασίας, σε μια διαδικασία φυσική σαν την αναπνοή, στην καρδιά των Κυθήρων, στην κορύφωση του ελληνικού θέρους.

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 15 άτομα

Ώρα έναρξης εργαστηρίου: 18.30

Κόστος συμμετοχής: 10 ευρώ

Δήλωση συμμετοχής: [email protected], +30 6973639044