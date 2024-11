Πως παίζεται το παιχνίδι της γνώσης

Life Project: Tο πρόγραμμα του σημαντικότερο event αυτογνωσίας

Όπως ακριβώς σωστά προέβλεψε πριν από 50 χρόνια στο βιβλίο του «Future Schock» ο επιδραστικός μελλοντολόγος και φιλόσοφος Alvin Toffler κι αναφορικά με τις δεξιότητες που θα απαιτούνται στο μέλλον «οι αναλφάβητοι του 21ου αιώνα δεν θα είναι αυτοί που δεν θα ξέρουν να γράφουν ή να διαβάζουν, αλλά αυτοί που δεν θα μπορούν να μάθουν, να ξεμάθουν και να ξαναμάθουν».

Μπροστά σε αυτή την πρόκληση, όσοι επιδιώκουν να ζήσουν σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις προσδοκίες τους, θα χρειαστεί να εμπλουτίζουν διαρκώς τις γνώσεις τους, να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και τις συνθήκες που συνεχώς μεταβάλλονται. Κι αυτό απαιτεί να ξεχάσουμε όσα ξέραμε (unlearning) και να τα μάθουμε ξανά από την αρχή (relearning). Και -γιατί όχι;- αν χρειαστεί να επανεφεύρουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Με κεντρικό θέμα τη διαδικασία της γνώσης, «Unlearning – Relearning: A never ending path to personal growth», τo Life Project, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο event αυτογνωσίας μετά την πρώτη του sold out διοργάνωση, επιστρέφει το Σάββατο 16 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Πώς παίζεται το παιχνίδι της γνώσης στην εποχή του ΑΙ; Πώς να μιλάς ώστε να σε ακούν; Πώς να βαδίζεις πάντα στο μονοπάτι της εξέλιξης; Πώς αλλάζουν οι άνθρωποι; Πώς να γίνεις ο πρωταγωνιστής στη ζωή σου; Είναι τα κεντρικά ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια του Life Project. Η κατάκτηση της γνώσης σε μια φρενήρη εποχή σαν τη σημερινή, με συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και ασύλληπτους ρυθμούς, θα διερευνηθεί μέσα από ομιλίες, συνεντεύξεις και συζητήσεις μέσα από μια διά βίου οπτική και προσέγγιση. Απαραίτητη προϋπόθεση, να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες και τα μοτίβα που μας καθορίζουν, ενώ ταυτόχρονα να είμαστε αρκετά δεκτικοί και δυνατοί για να τα αλλάξουμε. Εννέα ώρες πολύτιμης γνώσης, με περισσότερες από 20 ομιλητές κάθε κλάδου της κοινωνικής ζωής. Κορυφαίοι επιστήμονες, συγγραφείς, επιχειρηματίες, ψυχολόγοι και λοιπές σπουδαίες προσωπικότητες, θα μας βοηθήσουν να δουλέψουμε πάνω στο κορυφαίο project της ζωής μας: Τον ίδιο μας τον εαυτό.

Οι ομιλητές, μεταξύ άλλων, θα είναι οι: Σάββας Σαββόπουλος Ψυχίατρος – Ψυχαναλυτής, Κωνσταντίνος Χαραντινιώτης, Σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης & βελτίωσης νοοτροπίας, Πατήρ Λίβυος, Ιερέας – Συγγραφέας, Πέγκυ Αντωνάκου, Γενική Διευθύντρια Google N.A. Ευρώπης Δημήτρης Ιτούδης, Προπονητής Μπάσκετ, Θεόδωρος Παπακώστας, Αρχαιολόγος – Συγγραφέας, Νάνσυ Μαλλέρου, Master Coach, Νίνα Καλούτσα, Ειδικός Φωνής και Δημόσιας Ομιλίας, Γιώργος Πρίντεζης, πρώην Καλαθοσφαιριστής, Θανάσης Ευθυμιάδης, Ηθοποιός – Συγγραφέας, Νικόλαος Δημητριάδης, Επικεφαλής Neuroscience Lab EY Ελλάδος, Μάριος Μάζαρης, Εκπαιδευτικός – Συγγραφέας, Βασίλης Βασιλειάδης, Ιδρυτής Vivid Vibes, Chief of Staff Harbor Lab, Paul Jones & Στάθια Ζουγανέλη, Ιδρυτές Breathwork, Καλλιόπη Καλαϊτζή, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, Δήμητρα Δασκαλάκη, Γενική Διευθύντρια Οργανωσιακής Ανάπτυξης & Επικοινωνίας ΜΕΤRO, Τατιάνα Τούντα, CEO EAP Hellas, Γιώργος Φίλτσος, Senior HR Strategy Manager Kaizen Gaming.

Τις συζητήσεις και συνεντεύξεις θα συντονίζουν οι δημοσιογράφοι Κώστας Γιαννακίδης, Τάσος Ζάχος, Απόστολος Μαγγηριάδης και Έλενα Παπαδημητρίου.

Στα διαλείμματα θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια από τους Κατερίνα Μουστάκα, Ιατρός -Συγγραφέας, Μάνο Χατζημαλωνά, Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτης και Μίνα Χιώνη, Κλινική Ψυχολόγος.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο διαφημιστής και συγγραφέας, Θοδωρής Τσεκούρας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Life Project εδώ.

Ο κόσμος αλλάζει!

Εσύ;