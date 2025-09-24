Πρεμιέρα του «Ocean with David Attenborough» στο Μέγαρο Μουσικής με την παρουσία του Πρωθυπουργού

Στις 3 Οκτωβρίου 2025 το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φιλοξενεί την ελληνική πρεμιέρα, σε μια εμβληματική εκδήλωση αφιερωμένη στην προστασία των ωκεανών και των ελληνικών θαλασσών.

Μια εμβληματική εκδήλωση αφιερωμένη στο παρόν και το μέλλον των ωκεανών και των ελληνικών θαλασσών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025, στις 17:00, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Πρόκειται για την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας «Ocean with David Attenborough», η οποία έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές από περιβαλλοντικές οργανώσεις και από τον διεθνή τύπο. Η ταινία παρουσιάζει τον θαυμαστό κόσμο και τη ζωντάνια του ωκεανού, την ευθραυστότητά του και, κυρίως, τη δυνατότητά μας να τον προστατεύσουμε. Αποκαλύπτει αδημοσίευτο υλικό από καταστροφικές, αλλά νόμιμες, αλιευτικές πρακτικές με συρόμενα δίχτυα βυθού (bottom trawling) και τονίζει τη δύναμη των αποτελεσματικών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ) να αναζωογονήσουν τον ωκεανό. Το μήνυμα είναι σαφές: η θαλάσσια προστασία φέρνει αποτελέσματα.

Yiannis Issaris

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα τιμήσει την εκδήλωση με την παρουσία του.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τις εταιρείες παραγωγής της ταινίας, Revive Our Ocean και National Geographic Pristine Seas, σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό Cyclades Preservation Fund (CPF).

Στόχος της εκδήλωσης είναι όχι μόνο να αναδειχθεί η επιτακτική ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και η προώθηση της συνεργασίας για την επίτευξη του παγκόσμιου στόχου 30×30 —την προστασία του 30% των ωκεανών του πλανήτη έως το 2030— αλλά και να διερευνηθεί πώς η Ελλάδα μπορεί να πρωτοστατήσει στον σχεδιασμό της θαλάσσιας προστασίας ως ένα αναγεννητικό «επιχειρηματικό» μοντέλο, αποδεικνύοντας ότι η διατήρηση της φύσης και η οικονομική ευημερία μπορούν να συμβαδίσουν. Της προβολής θα προηγηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συμμετοχή ειδικών στη θαλάσσια διαχείριση.

Yiannis-Issaris

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν με έγκαιρη προκράτηση θέσεων, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Κλείστε το δωρεάν εισιτήριο σας εδώ.

Η γλώσσα εργασίας της εκδήλωσης θα είναι η ελληνική, με ταυτόχρονη διερμηνεία στην νοηματική και την αγγλική γλώσσα. Η ταινία έχει διάρκεια 84 λεπτά και θα προβληθεί στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους.

Έναρξη του Revive Our Ocean Greece

Η ελληνική πρεμιέρα σηματοδοτεί επίσης την έναρξη του Revive Our Ocean Greece, μιας πρωτοβουλίας που ηγείται το Cyclades Preservation Fund (CPF), ως ελληνικός εθνικός εταίρος και μέλος του παγκόσμιου Δικτύου Revive Our Ocean.

Το Revive Our Ocean Collective είναι ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο κορυφαίων οργανισμών σε χώρες που έχουν ήδη αποδείξει ότι η παράκτια θαλάσσια προστασία λειτουργεί – και καθοδηγεί άλλους στο πώς μπορεί να γίνει. Ως μέλος του Δικτύου Revive Our Ocean Collective, το Cyclades Preservation Fund (CPF) αποτελεί μέρος ενός δικτύου κορυφαίων περιβαλλοντικών οργανώσεων που εμπνέουν, ενδυναμώνουν και εξοπλίζουν τις τοπικές κοινότητες για τη δημιουργία αποτελεσματικών, τοπικά καθοδηγούμενων Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ). Οι υψηλής προστασίας ΘΠΠ επαναφέρουν τη θαλάσσια ζωή, υποστηρίζοντας άμεσα τον τουρισμό και την αλιεία, καθώς και τους τοπικούς πληθυσμούς που εξαρτώνται από αυτές. Το CPF και το Revive Our Ocean Collective αποδεικνύουν ότι η διατήρηση της φύσης μπορεί να επιφέρει οικονομική ευημερία στην Ελλάδα και πέρα από αυτήν.

Μάθετε περισσότερα και δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.