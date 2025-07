Sneakerness Athens 2025: Η καρδιά της street κουλτούρας χτυπά στο Φάληρο

Από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου, το Κλειστό Γήπεδο Π. Φαλήρου, Tae Kwon Do μεταμορφώνεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις της street κουλτούρας και τους sneaker lovers. Με πάνω από 50 sneaker και streetwear brands αλλά και καταστήματα, 40 και πλέον παράλληλες δράσεις, αλλά και μια συνολική εμπειρία γεμάτη shopping, μουσική, φαγητό, skate, basket, street art και ό,τι κάνει την sneaker κουλτούρα μοναδική, το Sneakerness Athens επιστρέφει δυναμικά!

Το φεστιβάλ Sneakerness είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή sneaker διοργάνωση, που ενώνει τους λάτρεις των sneakers και της street κουλτούρας. Το 2025, η διοργάνωση επεκτείνεται σε 10 κορυφαίες πόλεις, εντός και εκτός Ευρώπης, όπως η Ζυρίχη, το Ρότερνταμ, η Ρώμη, το Σαντιάγο της Χιλής, το Μιλάνο, το Δουβλίνο, η Βουδαπέστη, η Βέρνη, το Άμστερνταμ και φυσικά η Αθήνα, που θα το φιλοξενήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μετά από μια άκρως επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση με πάνω από 14.000 επισκέπτες.

Μετά το success story της πρώτης διοργάνωσης στην Ελλάδα, το κορυφαίο sneaker event της Ευρώπης επιστρέφει δυναμικά για δεύτερη χρονιά σε νέο venue, το iconic Γήπεδο του Tae Kwon Do, με ακόμα πιο πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και με νέες συνεργασίες!

Sneakerness Athens 2025 x 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Skateboarding

Φέτος, τo skateboarding πρωταγωνιστεί καθώς το Sneakerness Athens συνεργάζεται με την Ελληνική Ομοσπονδία Τροχοσανίδας η οποία διοργανώνει το 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Skateboarding, παρουσιάζοντας το official skate event που συγκεντρώνει τους καλύτερους riders της χώρας. Skate challenges, δυνατές συμμετοχές και raw street energy συνθέτουν το σκηνικό του πρωταθλήματος.

Streetball Sneakerness court

Για τους απανταχού sneakerheads και λάτρεις του streetball που γεννήθηκε στα αμερικάνικα playgrounds τη δεκαετία του ‘90, το streetball court του Sneakerness θα πρωταγωνιστήσει ξανά με δυναμικά challenges, interactive activations και έναν διαγωνισμό όπου οι κορυφαίοι θα κερδίσουν μοναδικά δώρα.

Sneakers. Streetwear. Art. Music. Food.

Για τρεις μέρες το Tae Kwon Do θα είναι το σημείο αναφοράς για όλους όσοι ζουν και αναπνέουν τη street κουλτούρα. Το Sneakerness Athens είναι το event όπου sneakers, μόδα, τέχνη, μουσική και αθλητισμός συνυπάρχουν προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία.

Στον πυρήνα του Sneakerness βρίσκονται οι αποκλειστικές κυκλοφορίες, οι παρουσιάσεις νέων brands και συλλογών που περιμένεις να δεις πρώτος, αλλά και workshops και panel discussions αν θέλεις να μπεις πιο βαθιά στο παιχνίδι του design, της street κουλτούρας και του συγκεκριμένου market.

H μουσική θα έχει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στο Sneakerness Athens με καθημερινά DJ Sets και Live Performances από γνωστούς και ανερχόμενους εκπροσώπους της street κοινότητας, ενώ το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα ανακοινωθεί ένα exclusive party με international DJs από την παγκόσμια dance σκηνή.

Announcement coming soon. Stay locked in.

Και επειδή το Sneakerness Athens δεν είναι απλώς ένα event αλλά μια διεθνής πλατφόρμα που γιορτάζει κάθε πτυχή της street culture, αναζήτησε από το πρωί μέχρι το βράδυ ό,τι μπορεί να καλύπτει τις δικές σου ανάγκες:

Street Food & Cocktail Court

Arcade & Gaming Stations

Tattoo & Graffiti Zones

Barber & grooming stations

Top Streetwear Brands & exclusive merch

Sneaker battles & Breakdance battles

Live hip-hop & DJ sets

Το απόλυτο ραντεβού για sneakerheads, συλλέκτες αλλά και όλους εμάς που λατρεύουμε τη σύγχρονη urban κουλτούρα είναι φέτος στο Γήπεδο Tae Kwon Do.

10, 11, 12 Οκτωβρίου – Save the Date & See you there!

Εισιτήρια εδώ

INFO

SNEAKERNESS

ATHENS 2025

10 – 11 – 12 Οκτωβρίου

ΓΗΠΕΔΟ TAE KWON DO