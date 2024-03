Τι μας είπε η πρώτη ελληνική ομάδα του Red Bull Can You Make It?

Συνολικά τρεις ομάδες θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα φέτος στο υπέροχο, γεμάτο εκπλήξεις ταξίδι στην Ευρώπη, στο Red Bull Can You Make It?.

Το Red Bull Can You Make It? επιστρέφει το 2024 και υποψήφιοι από όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να υποβάλλουν τα βίντεο της αίτησής τους. Από την Ελλάδα πρόκειται να ταξιδέψουν 3 ομάδες, μία εκ των οποίων μοιράζεται τις σκέψεις της για τον διαγωνισμό. Διάβασε παρακάτω όλα όσα μας είπε η Άννα-Αγάπη, ο Πάνος και ο Ηρακλής.

Όταν μάθατε ότι το Red Bull Can You Make It? επιστρέφει και εσείς θα πάτε ως wildcard τι αισθανθήκατε; Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις σας;

Έχουν περάσει 4 χρόνια από την πρόκριση μας στην τελική φάση του Red Bull Can You Make It? αλλά δεν σταματήσαμε ποτέ να το σκεφτόμαστε. Για εμάς παραμένει μια τεράστια εμπειρία ζωής και ανυπομονούσαμε να τη ζήσουμε.

Αμέσως πήραμε με βιντεοκλήση ο ένας τον άλλον και αρχίσαμε να κάνουμε σχέδια και να προσπαθούμε μαντέψουμε την πόλη έναρξης. Είναι μια τεράστια πρόκληση και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία που θα μας προσφερθεί.

Πείτε μας τα τοπ 3 πράγματα που θα πάρετε μαζί σας.

Αντιανεμικά-αδιάβροχα Film camera Ευρωπαϊκό χάρτη

Αν είχατε την επιλογή από ποια πόλη θα θέλατε να ξεκινήσετε; Μιλάνο, Κοπεγχάγη, Βουδαπέστη, Βαρκελώνη ή Άμστερνταμ;

Θα διαλέγαμε την Κοπεγχάγη γιατί είναι μια πόλη που κανένας μας δεν έχει επισκεφτεί και θα θέλαμε πολύ να την εξερευνήσουμε στο πλαίσιο αυτής της περιπέτειας. Είναι επίσης πιο κοντά χιλιομετρικά στο Βερολίνο και θα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας για όσα περισσότερα challenges και checkpoints μπορούμε.

Ποιο θεωρείτε ότι θα είναι πιο δύσκολο να εξασφαλίσετε; Διαμονή, φαγητό ή μετακίνηση;

Πιστεύουμε ότι η μετακίνηση θα είναι το μεγαλύτερο challenge. Ό,τι και να γίνει πρέπει να καλυφθούν τα χιλιόμετρα και να φτάσουμε στον τελικό προορισμό-στόχο.

Υπάρχει κάτι που δεν θα θέλατε να αντιμετωπίσετε ως challenge; Για παράδειγμα, skydiving.

Σκοπός μας είναι να βγούμε από το comfort zone μας, συνεπώς δεν υπάρχει κάποια εμπειρία που να αποκλείουμε.

Τι θα λέγατε σε κάποιον που θέλει να συμμετέχει στον διαγωνισμό αλλά διστάζει;

Είναι μια μοναδική εμπειρία ζωής την οποία αξίζει να μοιραστείς με τους φίλους σου. Μια περιπέτεια με δοκιμασίες, σίγουρα χρειάζεται καλή προετοιμασία και κουράγιο, αλλά όσα θα ζήσεις εκεί θα τα έχεις μαζί σου για μια ζωή. Θα γνωρίσεις ανθρώπους με την ίδια τρέλα με εσένα και θα δημιουργήσεις μοναδικές αναμνήσεις!

