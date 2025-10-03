Eκθαμβωτική Τελετή Έναρξης των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας με την πρεμιέρα της ΒΟΥΓΟΝΙΑΣ, παρουσία του Γιώργου Λάνθιμου και του Γιώργου Μαυροψαρίδη.

Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας κήρυξε την επίσημη έναρξή του την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ, Λουκά Κατσίκα και την Γενική Διευθύντρια των Νυχτών Πρεμιέρας, Τατιάνα Παππά, παρουσία της Προέδρου της Κινηματογραφικής Εταιρίας Αθηνών, Μαρίας Μπόμπολα, με την λαμπερή και παγκόσμιας αίγλης, πανελλήνια πρεμιέρα της φαντασμαγορικής ΒΟΥΓΟΝΙΑΣ, του Γιώργου Λάνθιμου.

Το κοινό που κατέκλυσε την αίθουσα Τριάντη για να παρακολουθήσει την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα στη δεύτερη μόλις φεστιβαλική προβολή της στον κόσμο, μετά την φετινή Biennale, περίμενε μια θεαματική έκπληξη: την παρουσία στη σκηνή του διεθνούς Γιώργου Λάνθιμου και του κορυφαίου συνεργάτη του, μοντέρ, Γιώργου Μαυροψαρίδη!

ΟΜΙΛΙΕΣ & ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Τατιάνα Παππά, Γενική Διευθύντρια Νυχτών Πρεμιέρας

Η Τατιάνα Παππά, ανέβηκε στη σκηνή και καλωσόρισε το κοινό με μια συγκινητική αναδρομή στα 31 χρόνια Νυχτών Πρεμιέρας: πάνω από 3.000 ταινίες, 100 αφιερώματα και πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές που έχουν ζήσει την εμπειρία του Φεστιβάλ.

Συνέχισε αναγνωριζοντας τις ιδιαίτερες δυσκολίες της φετινής διοργάνωσης, σε μια χρονιά με λιγότερες ταινίες και υπό το βάρος μιας γενικής απεργίας, χαρακτηρίζοντας την παρουσία και συμμετοχή όλων «άθλο». Η κα Παππά, ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Κινηματογραφικές Εταιρείας Αθηνών, την ομάδα, τους συνεργάτες, τους εθελοντές και τους θεσμικούς υποστηρικτές για την αφοσίωσή τους και την πολύτιμη συμβολή τους στην πραγματοποίηση των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας, τονίζοντας ότι οι Νύχτες Πρεμιέρας «ήρθαν για να μείνουν» και ζήτησε την αρωγή της Πολιτείας, ώστε το Φεστιβάλ να συνεχίσει να εξελίσσεται, να ενισχύεται και να προσφέρει.

Λουκάς Κατσίκας, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, Λουκάς Κατσίκας, απευθυνόμενος στο κοινό, μίλησε με συγκίνηση για την πορεία του θεσμού και τη διαχρονική στήριξη του κοινού:

«Η παρουσία σας σήμερα, σε αυτό το Φεστιβάλ είναι ένα πολύ σημαντικό στήριγμα για εμάς. Οι ευχαριστίες είναι από καρδιάς για όλες και για όλους εσάς απόψε που μας στηρίζετε 30 χρόνια. Αυτό το Φεστιβάλ έχει μεγαλώσει τρεις γενιές. Με κάποιους από εσάς ήμασταν από την αρχή. Με κάποιους από εσάς είμαστε πια με τα παιδιά σας και με κάποιους με τα εγγόνια σας. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να είμαστε, να μεγαλώνουμε γενιές και να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι σε ένα τόσο σκληρό κόσμο, το μόνο που αξίζει πραγματικά είναι να μοιραζόμαστε την αγάπη και να φτιάχνουμε κοινότητες.»

Γιώργος Λάνθιμος

Ο Γιώργος Λάνθιμος, εν μέσω υπερενθουσιωδών χειροκροτημάτων του έκπληκτου κοινού ανέφερε:

«Έχω κάνει αυτό το πράγμα, πρεμιέρες, χιλιάδες φορές στη ζωή μου αλλά πάντοτε όταν το κάνω στην Ελλάδα, τρέμω ολόκληρος από άγχος και αγωνία. Είναι ιδιαίτερο όταν μοιράζομαι την ταινία μαζί σας, πάντα. Ευχαριστώ πολύ τις Νύχτες Πρεμιέρας που μας έδωσαν την ευκαιρία να δείξουμε την ταινία μας εδώ και σε αυτόν τον χώρο.»Τέλος, ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η προβολή ενός αποκλειστικού ηχητικού μηνύματος της Έμα Στόουν, αφιερωμένου στους θεατές της πρώτης πανελλήνιας προβολής, το οποίο η διάσημη ηθοποιός απηύθυνε στα ελληνικά, προκαλώντας χαμόγελα και θερμότατο χειροκρότημα, λέγοντας:«Θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας στην προβολή της Βουγονίας στην Ελλάδα αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο διακτινισμός. Σας εύχομαι καλή προβολή και καλό βράδυ».

Αγάπη Κεφαλογιάννη, Program Director της Nova

«Πιστοί στο φθινοπωρινό μας ραντεβού, για 4η συνεχή χρονιά, συμμετέχουμε και στηρίζουμε έμπρακτα τις Νύχτες Πρεμιέρας ως Μεγάλος Χορηγός! Παρά τις προκλήσεις, το Φεστιβάλ φέτος παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα. Ξεχωριστές ταινίες, τολμηρές δημιουργίες και καταξιωμένες φωνές του παγκόσμιου κινηματογράφου τις οποίες σκοπεύουμε να αναδείξουμε μέσα από τα κινηματογραφικά κανάλια Novacinema. Η εκπομπή Off Screen, με την κριτικό κινηματογράφου και δημοσιογράφο της Nova, Πόλυ Λυκούργου, θα βρίσκεται κοντά σε όλα τα δρώμενα του Φεστιβάλ. Με μεγάλη χαρά συνεχίζουμε να είμαστε μέρος αυτής της γιορτής του κινηματογράφου στην πόλη μας!»

H TAINIA ΕΝΑΡΞΗΣ: ΒΟΥΓΟΝΙΑ

Μια ταινία της Universal Pictures International

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος

Πρωταγωνιστούν: Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Έιντεν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς, Αλίσια Σιλβερστόουν

Η πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας ΒΟΥΓΟΝΙΑ (Bugonia) αποτέλεσε το μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός της βραδιάς

Μετά την τελετή έναρξης ακολούθησε πάρτυ στο αίθριο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών από τον χορηγό εκδηλώσεων JAMESON και την μπύρα Fischer, χορηγό βραβείου κοινού

