To AI Conference με τίτλο “Adapt Now – Influence Tomorrow” πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

500 συμμετέχοντες και 65 ομιλητές – εκπρόσωποι του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας – έδωσαν δυνατό «παρών» στο καινοτόμο και πιο επίκαιρο από ποτέ AI Conference της KPMG.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα με περισσότερους από 500 συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, το φετινό AI Conference από την KPMG στην Ελλάδα. Με κεντρικό μήνυμα “Adapt Now – Influence Tomorrow”, η συνεδριακή ημέρα τα είχε όλα-πλούσιο περιεχόμενο, 65 καταξιωμένους και πρωτοπόρους ομιλητές από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 40 χορηγούς και συνεργάτες, καθώς και μοναδικές εκπλήξεις που ενθουσίασαν και κέντρισαν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων μέχρι τη λήξη του συνεδρίου.

Η συνεδριακή ημέρα ξεκίνησε με ένα θερμό καλωσόρισμα και χαιρετισμό από τη Μαριλένα Παππά, Events Manager, KPMG στην Ελλάδα, η οποία υποδέχτηκε τους συμμετέχοντες και ανέδειξε τη σημασία και τον πιο επίκαιρο από ποτέ χαρακτήρα του συνεδρίου, καθώς και το γεγονός ότι η αγορά το έχει «αγκαλιάσει» κάτι που αποδεικνύεται από τον πολύ υψηλό αριθμό των εγγραφών.

Η πρώτη πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση της ημέρας αναφορικά με τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Ελλάδας» πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Νίκου Μανιάτη, Partner, Head of Technology and Transformation, KPMG στην Ελλάδα και του Δημήτρη Παπαστεργίου, Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Υπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις εθνικές προτεραιότητες ως προς την Τεχνητή Νοημοσύνη και ειδικότερα στα επικείμενα έργα του Υπουργείου, όπως στον υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟ» και στο δεύτερο μηχάνημα της Κοζάνης που πρόσφατα ανακοινώθηκε δίνοντας μια

επιπλέον υποδομή στη χώρα, αλλά και στην πρόσφατη πρόταση των Giga Factories. Επίσης, έκανε λόγο για τη σημασία της δημιουργίας επιπλέον εθνικών υποδομών, επενδύσεων και μηχανημάτων ΤΝ.

Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη ότι είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθούν στο επόμενο διάστημα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και έργα για τη Δικαιοσύνη, η οποία πρέπει να υποστηριχθεί στο να γίνεται πιο γρήγορα η δουλειά της, έχοντας ως ορόσημο μέχρι το τέλος του χρόνου να δημιουργηθεί ο φάκελος δίκης, ξεκινώντας από το κτηματολόγιο.

O Νίκος Μανιάτης, αναφέρθηκε στη σημασία της εθνικής στρατηγικής σε αυτή τη διαμόρφωση της νέας εποχής και στο γεγονός ότι η χώρα έχει γίνει ένας σημαντικός τεχνολογικός πόλος. Επίσης, αναφέρθηκε στη σχετική εξωστρέφεια που απαιτείται, δίνοντας ως παράδειγμα την επικείμενη συμμετοχή της KPMG στην έκθεση GITEX, μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τεχνολογίας στον κόσμο η οποία πραγματοποιείται στο Dubai και στο γεγονός ότι η εταιρεία θέλει να στηρίξει την προσπάθεια της τεχνολογικής εξωστρέφειας της χώρας. Αναφορικά με το κομμάτι της εξωστρέφειας, ο Υπουργός

αναφέρθηκε στην Ψηφιακή Διπλωματία και στη βαρύτητα που έχει η συνεργασία με τις άλλες χώρες και ειδικότερα στη στήριξη και συνεργασία με την Κύπρο. Σχετικά με το κομμάτι της ασφάλειας και της προστασίας από ενδεχόμενους κινδύνους, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο Kids Wallet και σε κάποιες αποφάσεις που αφορούν τον έλεγχο των social media στα παιδιά, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αμέσως μετά παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της έρευνας State of the Digital Agenda for Greece 2025, που συνδιοργανώθηκε από την KPMG στην Ελλάδα και την Performance Technologies. Ο Νίκος Μανιάτης και ο Διονύσης Χιντζίδης, CEO, Performance Technologies, ανέλυσαν τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας στους τομείς του IT, των Δεδομένων, της ΤΝ και της Κυβερνοασφάλειας, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες και τις ανάγκες για βιώσιμη ψηφιακή πρόοδο.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε στις 19:00 το απόγευμα όπου είχε παραμείνει αρκετός κόσμος, ο οποίος συνομίλησε και φωτογραφήθηκε με τη Sofia!