Το BeWell Festival 2025 είναι προ των πυλών – Οι χορηγοί, τα ταλέντα και όλες οι δράσεις ξεδιπλώνονται

Το BeWell Festival 2025, το μεγαλύτερο φεστιβάλ ευεξίας στη Νότια Ευρώπη, πλησιάζει με ταχύ ρυθμό και όλα δείχνουν πως η δεύτερη χρονιά του θα είναι ακόμα πιο δυναμική και επιτυχημένη!

Σε λιγότερο από έναν μήνα, στις 27 & 28 Σεπτεμβρίου 2025, το ΟΑΚΑ θα μεταμορφωθεί σε έναν ζωντανό χώρο γεμάτο ενέργεια, εμπειρίες και αμέτρητες δράσεις γύρω από την ευεξία, την άθληση, τη βιωσιμότητα και την προσωπική ανάπτυξη.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει! Οι πρώτοι χορηγοί, συνεργάτες και ταλέντα ανακοινώνονται, ενώ οι δράσεις και οι εμπειρίες που ετοιμάζονται υπόσχονται να είναι εκρηκτικές, πρωτότυπες και απολύτως μοναδικές, φέρνοντας το κοινό πιο κοντά από ποτέ στην εμπειρία της ευεξίας.

Νέες εμπειρίες στο BeWell Festival 2025

Πέρα από τις περσινές δημοφιλείς δραστηριότητες – on-stage fitness sessions, CrossFit, calisthenics, HIIT, yoga, pilates, ηχοθεραπεία, breathwork, διαλογισμό, cycling, running activities, workshops & σεμινάρια – το φετινό φεστιβάλ παρουσιάζει νέες μεγάλες προσθήκες:

Mass Meditation: Για πρώτη φορά, μία μοναδική μαζική εμπειρία διαλογισμού θα αγκαλιάσει ολόκληρο το ΟΑΚΑ.

Exclusive Recovery Zone: Ice baths, sauna και breath work με την πιστοποίηση της Wimhof method.

Kids Corner: Το μεγαλύτερο και πιο πλούσιο μέχρι σήμερα, με συνεχείς δραστηριότητες αποκλειστικά για παιδιά.

Wellness for pets: Wellness activities για τους τετράποδους μας φίλους σε συνεργασία με το A Little Shelter.

Δύο μεγάλα parties με καλλιτέχνες-έκπληξη, που θα σφραγίσουν με τον πιο εκρηκτικό τρόπο κάθε ημέρα του φεστιβάλ.

BeWell x Panathēnea Startup Competition: Το BeWell Festival συνεργάζεται με τα Panathēnea, παρουσιάζοντας τον πιο δυναμικό startup διαγωνισμό στον χώρο της ευεξίας, της υγείας και του fitness.

Η προπώληση συνεχίζεται!

Μπες τώρα στο www.ticketmaster.gr και εξασφάλισε το εισιτήριό σου σε προνομιακή τιμή προπώλησης! Link προπώλησης: https://www.ticketmaster.gr/bewell-festival-2025_sen_2007227.html

Be part of the wellness movement!

The BeWell Movement!