Το EuroPride 2024 έρχεται στη Θεσσαλονίκη – 21-29 Ιουνίου 2024

Ετοιμαστείτε να ζήσετε την πιο πολύχρωμη γιορτή αγάπης και ισότητας !

Το EuroPride 2024 έρχεται στη Θεσσαλονίκη από 21 ως 29 Ιουνίου και φέρνει μαζί του συναυλίες, events, πάρτι, ομιλίες, διαφορετικές ξεναγήσεις και ένα τριήμερο Συνέδριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων!

Η Ελλάδα προετοιμάζεται για ένα ξεχωριστό καλοκαίρι, καθώς το 9ήμερο φεστιβάλ EuroPride έρχεται στη Θεσσαλονίκη και κάνει την πόλη, το κέντρο ενός πολύχρωμου, υπέροχου κόσμου.

9 μέρες γεμάτες χρώμα, έμπνευση, υπερηφάνεια, διεκδίκηση και ορατότητα!

Από 21 ως 29 Ιουνίου, η Θεσσαλονίκη έχει την τιμή να φιλοξενήσει το EuroPride 2024, τη σημαντικότερη ετήσια εκδήλωση της Ευρώπης για την ορατότητα και τη συμπεριληπτικότητα των LGBTQI+, που πραγματοποιείται από το 1992.

Είναι το πρώτο EuroPride στην Ελλάδα και μόλις το δεύτερο που φιλοξενείται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το EuroPride (σήμα κατατεθέν) είναι αδειοδοτημένο από την European Pride Organizers Association (βλ. www.epoa.eu).

Δεκάδες χιλιάδες LGBTQI+ άτομα από κάθε γωνιά της Ευρώπης θα συγκεντρωθούν στη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουν τη διαφορετικότητα και να απαιτήσουν ισότητα σε όλη την ήπειρο, αλλά και τον κόσμο. Με το σύνθημα «Επιμονή, Πρόοδος, Ευημερία» η Θεσσαλονίκη φιλοδοξεί να εμπνεύσει όλα τα άτομα, ειδικά στην Ευρώπη όπου αντιμετωπίζουν ισχυρά εμπόδια στην καθημερινότητά τους, να μην τα παρατούν ποτέ, να επιδείξουν επιμονή παρά τις προκλήσεις, να στηρίξουν κάθε προσπάθεια για μεγαλύτερη δικαιοσύνη και ισότητα και να στοχεύσουν σε ένα μέλλον ευημερίας, σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς! Η Ελλάδα έχει αρχίσει να αποδεικνύει ότι γυρνά σελίδα. Όλο, όλες και όλα μαζί μπορούμε να αλλάξουμε το αφήγημα εάν πιστεύουμε στον στόχο που δεν είναι άλλος από μια κουλτούρα όπου οι queer φωνές επιτέλους θα ακουστούν!

Από μια χώρα που οι queer φωνές ήταν… ψίθυροι, η Ελλάδα έχει προχωρήσει μπροστά, φέρνοντας θετικές αλλαγές σε έναν τομέα που προηγουμένως είχε μείνει πίσω. Τον Φεβρουάριο του 2024, η Βουλή ενέκρινε το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων γονικής μέριμνας. Καθώς, λοιπόν, η Ελλάδα έχει γίνει η 36η χώρα παγκοσμίως και η 16η στην ΕΕ που αναγνωρίζει δικαίωμα πολιτικού γάμου και τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια, στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, έχουμε έναν ακόμη λόγο να γιορτάζουμε.

Η πόλη της Θεσσαλονίκης και όλοι οι τοπικοί φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προετοιμάσουν μια πρωτότυπη, συναρπαστική, ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς γιορτή για όλα τα άτομα που ανυπομονούν να καλωσορίσουν τον καθένα, την καθεμία και το καθένα σας, σε μια μεγάλη γιορτή αγάπης, ισότητας και συμπερίληψης.

Στην πανέμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης, συναυλίες, και παράλληλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται κάθε μέρα, το διάστημα 21-29 Ιουνίου, σε διάφορα σημεία του κέντρου – στην παραλία, στο πάρκο της ΧΑΝΘ, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο Λιμάνι, στην πλατεία Αριστοτέλους και σε πολλά ακόμη σημεία!

Το κύριο πρόγραμμα περιλαμβάνει έντονο καλλιτεχνικό στοιχείο, συναυλίες καθώς και events, εκθέσεις τέχνης, screenings με την υποστήριξη πολιτιστικών φορέων! Στο παράλληλο πρόγραμμα, έχουν ενταχθεί δρώμενα/performances/walking tours σε όλη την πόλη, που απευθύνονται σε όλα τα άτομα που θέλουν να είναι μέρος αυτής της γιορτής! Το τριήμερο Συνέδριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του EuroPride, σε συνεργασία με εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς, θα φέρει στον ίδιο χώρο ακαδημαϊκά πρόσωπα, άτομα του ακτιβισμού και άτομα που είναι υπεύθυνα λήψης αποφάσεων από όλη την Ευρώπη. H μεγάλη γιορτή θα κορυφωθεί την τελευταία ημέρα, 29 Ιουνίου, με την παρέλαση του EuroPride στο ιστορικό κέντρο, και με τον Λευκό Πύργο, που θα φωτιστεί όπως κάθε χρόνο, στα χρώματα του ουράνιου τόξου.

