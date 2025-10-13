Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Δέσποινας Σιδηροπούλου–Δημακάκου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον πρόωρο θάνατο της Δέσποινας Σιδηροπούλου–Δημακάκου, Επισκέπτριας Καθηγήτριας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική», η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο

Η συνεργασία της Δέσποινας Σιδηροπούλου–Δημακάκου με την πανεπιστημιακή κοινότητα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ξεπερνούσε τη δεκαετία, μέσα από κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες που ανέδειξαν τη σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής στην εκπαίδευση και στην κοινωνία. Με τη συμβολή της, προωθήθηκαν καινοτόμα εργαλεία όπως το «Αριάδνη», ενώ οργανώθηκαν συνέδρια και ημερίδες που προέβαλαν τη συμβουλευτική ως θεσμό με βαθιές ανθρωπιστικές αξίες και με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Η Δέσποινα Σιδηροπούλου–Δημακάκου υπήρξε Ομότιμη Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρωτοπόρος επιστήμονας που συνέβαλε καθοριστικά στη θεμελίωση της Συμβουλευτικής ως αυτόνομου ακαδημαϊκού και επαγγελματικού πεδίου. Από το 2005 έως το 2018, διετέλεσε Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» του ΕΚΠΑ, το οποίο εξελίχθηκε σε κεντρικό θεσμό εκπαίδευσης συμβούλων στην Ελλάδα. Ως Διευθύντρια του Εργαστηρίου Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Μιχάλης Κασσωτάκης», συνέδεσε υποδειγματικά τη θεωρία με την πράξη, την επιστημονική έρευνα με την ανθρώπινη εμπειρία.

Με το έργο, την ακαδημαϊκή της συνεισφορά και το ήθος της, η Δέσποινα Σιδηροπούλου–Δημακάκου καθιέρωσε τον ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, διδάσκοντας σε όλους μας τις αξίες της ανθρωπιάς, της αξιοπρέπειας και της ενσυναίσθησης.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Αιωνία της η μνήμη.