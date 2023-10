TRASHFORMERS: H Προφητεία – Season opening

Πριν από χιλιάδες χρόνια η ανθρωπότητα είχε βρει το νόημα της ζωής, την πηγή της νεότητας, το μυστικό του σύμπαντος… δεν ήταν άλλο από το συναίσθημα που έχεις όταν βιώνεις τη στιγμή… απελευθερωμένα, γνήσια, ζωντανά… Ήταν η μυστική ΑΡΧΕΓΟΝΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!

Αυτό όμως παραήταν τέλειο για κρατήσει για πάντα. Με τα χρόνια, το πανέμορφο συναίσθημα ξεχάστηκε. Τα συστατικά που ήταν αναγκαία για τη δημιουργία και την έκφραση διασκορπίστηκαν σε όλες τις γωνιές της γης. Ολόκληρος ο κόσμος καταδικάστηκε σε μια μακροχρόνια γκρίζα βαρετή εποχή.

Όμως ξαφνικά, μετά από τόσα χρόνια, στη μέση του πουθενά, κάτω από σορούς άμμου, ανακαλύφθηκε μια αρχαία προφητεία που λέει ότι θα έρθει η μαγική στιγμή που θα ξαναζωντανέψουμε αυτό που έχουμε χάσει!

Οι σαρωτικοί Trashformers ξεκινάνε τη σεζόν δυναμικά με ολοκαίνουριο, υπερδιασκεδαστικό show! Θα εκπληρώσουν την προφητεία και στο καυτό dancefloor του Fuzz, στις 14 Οκτωβρίου 2023, θα επέλθει αρχέγονη ολοκληρωτική απελευθερωτική ακομπλεξαριστη διασκέδαση!

Το show είναι ολόφρεσκο, αλλά τα απαραίτητα στοιχεία-συστατικά για το οπτικοακουστικό υπερθέαμα των Trashformers είναι γνωστά!

Pre party (για να μπούμε σε mood)

Ultra διασκεδαστικό show !

Dj set και VJ set (για να λιώσουμε τις σόλες χορεύοντας)

Secret guest (πάντα περνάμε καλά με τους φίλους μας)

Δόσεις τρέλας! (παντού και πάντα <3)

After party (για όσους αντέχουν!)

Trashformers – Η Προφητεία

Σάββατο 14/10/23

Fuzz Live Music Club

Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος

Doors open at 22:36

ticket presale 8 ευρώ / on spot 10 ευρώ

info/reservations: 2103450817

online ticketing at more.com by viva