WHAT’S UP Student: Νέες αποκλειστικές προσφορές που καλύπτουν συνολικά τις ανάγκες των φοιτητών

ΒΟΧ: Κέρασμα 20€ στην 1η παραγγελία, ενώ 50 φοιτητές θα κερδίσουν από 1.000€

Με νέες αποκλειστικές προσφορές και σημαντικά οφέλη που καλύπτουν όλα όσα χρειάζονται για την φοιτητική τους ζωή, συνεχίζει να επιβραβεύει το WHAT’S UP Student τους φοιτητές. Το WHAT’S UP Student αποτελεί μια ολιστική πρόταση, που κάνει τη φοιτητική ζωή πιο άνετη και πιο οικονομική, καλύπτοντας τις ανάγκες των φοιτητών για επικοινωνία, ψυχαγωγία, για το φαγητό ακόμα και για το σπίτι. Με πολλά και δωρεάν data κάθε μήνα, έκπτωση 10% στην ΙΚΕΑ για να εξοπλίσουν το σπίτι τους, κέρασμα 20€ στην 1η τους παραγγελία από το BOX αλλά και 1.000€ σε 50 τυχερούς φοιτητές για τις επόμενες παραγγελίες τους, δώρο 10€ στο payzy για να τα κάνουν ότι θέλουν, αλλά και έκπτωση σε κορυφαία laptops.

Αποκλειστικές προσφορές σε ΒΟΧ, payzy & IKEΑ

50 τυχεροί φοιτητές του WHAT’S UP Student καρτοκινητό, μέσα από σχετικό διαγωνισμό (που ισχύει έως 24/11/2024) στο WHAT’S UP app, θα κερδίσουν από 1.000€ για παραγγελίες φαγητού ή καφέ και ψώνια supermarket από το ΒΟΧ. Επιπλέον, όλοι οι φοιτητές του WHAT’S UP Student που κάνουν πρώτη φορά εγγραφή στο BOX, έχουν κέρασμα 20€ στην 1η τους παραγγελία, μέχρι και τις 20/12. Μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου με πάνω από 13.000 καταστήματα σε 100 πόλεις, το BOX αποτελεί μια από τις πλέον κορυφαίες υπηρεσίες online παραγγελιών στην Ελλάδα, με ένα μοναδικό σύστημα επιβράβευσης.

Οι φοιτητές του WHAT’S UP βγαίνουν κερδισμένοι και στο payzy. Με την εγγραφή τους (μέχρι τις 20/12) στην δημοφιλή mobile εφαρμογή payzy app παίρνουν δώρο 10€ (με τη μορφή coins) άμεσα στον payzy λογαριασμό τους για να τα ξοδέψουν όπως θέλουν, όποτε θέλουν, χωρίς περιορισμούς. Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν καθημερινά το payzy για τις αγορές και τους λογαριασμούς τους, να κερδίζουν 1% cashback σε κάθε συναλλαγή, να στέλνουν χρήματα και να μοιράζονται έξοδα με τους φίλους τους, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

Για το φοιτητικό τους σπίτι, οι φοιτητές έχουν έκπτωση 10% στην ΙΚΕΑ για τις αγορές τους, από 100€ και άνω. Μπαίνοντας στο WHAT’S UP app, μπορούν να εξασφαλίσουν το σχετικό κουπόνι έως τις 24/11.

Νέα πακέτα WHAT’S UP DIY Student με έως 24GB

Ακόμη περισσότερα data θα βρουν οι φοιτητές στα νέα πακέτα καρτοκινητού WHAT’S UP DIY Student, για να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες τους. Με μερικά μόνο κλικ στο WHAT’S UP app μπορούν να φτιάξουν οι ίδιοι το δικό τους πακέτο, επιλέγοντας έως 24GB κι αν θέλουν 1.500’ ομιλίας προς όλους και 300 SMS για 1 μήνα.

Πολλά και δωρεάν data κάθε μήνα

Mε κάθε νέα εγγραφή στο WHAT’S UP Student καρτοκινητό, οι φοιτητές παίρνουν για 3 μήνες δωρεάν bonus και extra δώρο 100GB με κάθε ανανέωση υπολοίπου για τους 6 πρώτους μήνες. Η προσφορά ισχύει έως 15/12. Όσοι πάλι επιλέξουν το WHAT’S UP Student ΚαρτοΣυμβόλαιο, παίρνουν δωρεάν απεριόριστα data για 1 χρόνο, για να επικοινωνούν και να ψυχαγωγούνται ξέγνοιαστα όπου κι αν βρίσκονται, στο γρηγορότερο δίκτυο κινητής της χώρας.

Αποκλειστικά για τους φοιτητές σχεδιάστηκε και η υπηρεσία «Δωρεάν Data στο Πανεπιστήμιο». Μόνο στο WHAT’S UP οι φοιτητές απολαμβάνουν δωρεάν data στα Πανεπιστήμια, σε πάνω από 140 σημεία, σε 64 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Όταν βρίσκονται στη σχολή τους, μπορούν να έχουν δωρεάν 5GB κάθε μέρα, για να επικοινωνούν ελεύθερα, χωρίς να καταναλώνουν τα data του πακέτου τους.

Ειδικές τιμές θα βρουν οι φοιτητές και στα laptops, καθώς μπορούν να αποκτήσουν κορυφαία HP μοντέλα έως και 350€ φθηνότερα (μέχρι τις 30/11), με το WHAT’S UP Student ΚαρτοΣυμβόλαιο σε όλα τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ και στα e-shop τους.