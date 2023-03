10 + 1 σειρές που βλέπουν όλοι αυτή τη στιγμή

Σειρές, σειρές, σειρές. Εκατοντάδες πια, σε καταιγιστικούς ρυθμούς, διαρκώς. Διόλου τυχαίο λοιπόν που οι κορυφαίες στην πλειοψηφία τους αυτή τη στιγμή είναι σειρές που επέστρεψαν ή σειρές που βασίζονται σε ήδη γνώριμα IPs. Κάπως πρέπει να βγει άκρη.

Από ελληνικές παραγωγές εντός και εκτός Netflix, μέχρι κλασικά και αγαπημένα που επέστρεψαν στους δέκτες μας, αυτές είναι οι σειρές που βλέπουν όλοι αυτή τη στιγμή.

You: Season 4

Έπειτα από τρεις σεζόν που πέρασε τρομοκρατώντας κόσμο και ντουνιά (και για κάποιο λόγο σκανδαλίζοντας το ίντερνετ), ο Joe Goldberg του Penn Badgley προκαλεί τον όλεθρο στο Λονδίνο πια, όπου παριστάνει έναν απλό καθηγητή κολεγίου όσο αναζητά το επόμενο θύμα του.

Τα πρώτα πέντε από τα 10 νέα επεισόδια έκαναν πρεμιέρα τον Φεβρουάριο, τα υπόλοιπα θα προβληθούν τον Μάρτιο. Τα νέα μέλη του καστ είναι οι Charlotte Ritchie (Feel Good), Lukas Gage (The White Lotus) και Tilly Keeper (EastEnders).

Η σειρά στριμάρει στο Netflix.

Έτερος Εγώ - Νέμεσις

Η τελευταία σεζόν του “Έτερος Εγώ” είναι αυτή τη στιγμή το Νο.1 στο Top 20 της Cosmote TV. Ο ενθουσιασμός για την επιστροφή της σειράς είχε φανεί στα social media από την πρεμιέρα της τον Φεβρουάριο.

Το Έτερος Εγώ: Νέμεσις προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23:00 στο COSMOTE CINEMA 1HD και ταυτόχρονα στον on demand κατάλογο COSMOTE TV Plus.

Shadow and Bone: Season 2

Ήταν το “Shadow and Bone” η καλύτερη young adult σειρά του 2021; Όχι. Ήταν η καλύτερη young adult σειρά φαντασίας του 2021; Ούτε. Ήταν όμως καλοπαιγμένη, διασκεδαστική, προσεγμένη και προσεκτική σε σχέση με άλλες του είδους; Βεβαίως. Είτε ως ένοχη απόλαυση, είτε ως μία αναγνωρισμένα συγκροτημένη μεταφορά best-seller βιβλίων, το “Shadow and Bone” έχει δικαιωματικά τη θέση του στην τηλεόραση της εβδομάδας.

Η σειρά στριμάρει στο Netflix.

Maestro

Το ξαναβλέπουμε και εμείς σύμφωνα με τις μετρήσεις του ελληνικού Netflix, το βλέπουν όμως και στο εξωτερικό . Αυτή τη στιγμή το “Maestro” είναι μέσα στη δεκάδα του τηλεοπτικού Netflix παγκοσμίως σε ό,τι αφορά μη αγγλόφωνες σειρές .

Η σειρά στριμάρει στο Netflix.

MH370: The Plane That Disappeared

Τι συνέβη τελικά με τη διαβόητη, εξαφανισμένη πτήση MH370; Το κοινό δεν έχει υποδεχθεί καλά το ντοκιμαντέρ του Netflix γιατί βρίσκει ότι άφησε περιθώρια σε θεωρίες συνομωσίας.

Η σειρά στριμάρει στο Netflix.

Your Honor: Season 2

Στο “Your Honor” του Showtime, ο Cranston υποδύεται έναν αξιοσέβαστο δικαστή της Νέας Ορλεάνης, τον Michael Desiato που βλέπει τη ζωή του να εκτροχιάζεται όταν ο γιος του χτυπά και εγκαταλείπει έναν νεαρό άνδρα μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ο Desiato αποφασίζει να καλύψει το έγκλημα του παιδιού του, μόνο που διαπιστώνει σύντομα πως το θύμα ήταν ο γιος του πιο ισχυρού crime boss της πόλης. Τον δεύτερο παίζει ο υπέροχος Michael Stuhlbarg (Call Me By Your Name), στο πλάι του οποίου βρίσκουμε επίσης τη Hope Davis στο ρόλο της συζύγου του, που μπορεί τελικά να αποδειχθεί ακόμα πιο επικίνδυνη από τον άντρα της.

Στη δεύτερη σεζόν του Your Honor, ο Michael μαζεύει τα κομμάτια του μετά τον σοκαριστικό θάνατο του παιδιού του, ενώ έχει ακόμα εκκρεμότητες με τον υπόκοσμο.

Η σειρά προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 23.00 στο COSMOTE SERIES HD και ταυτόχρονα στον on demand κατάλογο COSMOTE TV Plus.

The Last of Us

Ας αναφερθεί για την ιστορία το πιο προφανές, ότι τρεις μήνες μετά την πρεμιέρα του “Last of Us” το φινάλε έκανε τα καλύτερα νούμερα από όλα τα προηγούμενα επεισόδια. Η σειρά συνέχιζε να μεγαλώνει με κάθε νέο της επεισόδιο, με το φινάλε να συγκεντρώνει 8,2 εκατομμύρια θεατές για το HBO παρά την προβολή του παράλληλα με τα φετινά Όσκαρ.

Η σειρά είναι διαθέσιμη στο Vodafone TV.

The Mandalorian: Season 3

Μετά το ξεκίνημα της τρίτης σεζόν, ο Mando θα θελήσει να συμφιλιωθεί με τους τελευταίους από τους ανθρώπους της κουλτούρας του, πραγματοποιώντας μία αποστολή στον πλανήτη του. Μετά το “Andor” δεν μπορούμε να πούμε πια πως το Mandalorian είναι η καλύτερη σειρά των τηλεοπτικών Star Wars, αλλά δεν χρειάζεται τον τίτλο για να είναι fun. Θα είναι όμως η τρίτη σεζόν του Mandalorian το αντίο μας στα Star Wars μικρότερου εύρους;

Η σειρά στριμάρει στο Disney+.

Ted Lasso: Season 3

Η κωμωδία των τελευταίων ετών , υπό κάθε μέτρηση. Είτε ο Ted Lasso έρχεται την κατάλληλη κάθε φορά στιγμή για να αποκαταστήσει την πίστη μας στην ανθρωπότητα, είτε είναι πια τα πράγματα τόσο εμετικά που όποτε και να επιστρέψει εμένα μου φαίνεται κατάλληλη στιγμή.

Όπως και να ‘χει η Richmond AFC έχει πια αποκατασταθεί στην Premier League, άρα ετοιμάσου να τη δεις απέναντι σε πιο μεγάλα, ικανά ονόματα στο γήπεδο. Στην πραγματικότητα η παραγωγή του “Ted Lasso” έκλεισε συμφωνία με την Premier League στην αληθινή ζωή, οπότε θα δούμε επίσημα jerseys από γνωστές ομάδες φέτος. Μην εκπλαγείτε αν δούμε και γνωστούς ποδοσφαιριστές να παρελαύνουν στην οθόνη.

Αυτή θα είναι σύμφωνα με ρεπορτάζ η τελευταία σεζόν του “Ted Lasso” και αυτό δεν είναι κουλ, αλλά έχουμε για πάντα τον Roy Kent που είναι σίγουρα κουλ και το μίσος του Ted για το τσάι.

Η σειρά στριμάρει στο Apple TV+.

Daisy Jones & The Six

Η Riley Keough και ο Sam Claflin πρωταγωνιστούν σε ένα μουσικό δράμα για μία μπάντα των ‘70s που βρίσκεται στα πρόθυρα της διάλυσης. Η σειρά (και το βιβλίο της Taylor Jenkins όπου βασίστηκε) εμπνέεται από την περίοδο ηχογράφησης του Rumors των Fleetwood Mac. Το πεδίο είναι ανοιχτό από τους δημιουργούς για δεύτερη σεζόν.

Η σειρά στριμάρει στο Amazon Prime Video.

BONUS:

Yellowjackets: Season 2

Δεν είναι ακόμα διαθέσιμη, αλλά είναι δεδομένο ότι εντός λίγων ημερών θα πνίξει στα social media.

25 χρόνια πριν, ο χειμώνας πρόλαβε την αποκλεισμένη στην αδυσώπητη ερημιά του Καναδά ομάδα ποδοσφαίρου μας, και έτσι οι κίνδυνοι αρχίζουν να αυξάνονται καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν κατακόρυφα.

Οι δημιουργοί Ashley Lyle και Bart Nickerson, στα τρία τουλάχιστον πρώτα επεισόδια που μου δόθηκαν, δεν συνεχίζουν απλώς να ξεδιπλώνουν αυτό το τολμηρό μείγμα τραύματος και νοσταλγίας στη δεκαετία του '90. Επεκτείνουν τη μυθολογία συνεχίζοντας να εξυπηρετούν τα στοιχεία που αγκάλιασαν οι θεατές κατά την πρώτη σεζόν, ενώ, ευτυχώς, προσφέρουν έγκαιρα κάποιες απαντήσεις σε μυστήρια και παρουσιάζουν γεγονότα που είχαν υποσχεθεί από καιρό.

Η επιτυχία της σειράς, ή μάλλον το εύρος της, δεν είχε εξαρχής προβλεφθεί, αλλά πλέον είναι ήδη ανανεωμένη για 3η σεζόν.

H σειρά θα κάνει πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ, αποκλειστικά στην COSMOTE TV (Σάββατο 25/3, 23.00, COSMOTE SERIES HD). Αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο on demand.