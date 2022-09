30 θεατρικές παραστάσεις ξανασηκώνουν αυλαία - Και δεν πρέπει να τις χάσεις

Είθισται πια στην αρχή κάθε νέας σεζόν να μετράμε τις παραστάσεις που επανέρχονται στις θεατρικές σκηνές λόγω της μεγάλης τους επιτυχίας. Έτσι και φέτος μετρήσαμε 30 - και σίγουρα πολλές είναι αυτές που έχουμε ξεχάσει- που επανέρχονται δριμύτερες επιδιώκοντας να ξαναγεμίσουν τις πλατείες με το θεατρόφιλο κοινό τους.

Ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα επιστρέφουν δριμύτεροι στο θέατρο Άλφα Ληναίος Φωτίου κρατώντας δυνατά ο ένας το χέρι του άλλου στην παράσταση “Θέλω να σου Κρατάω το χέρι” που δημιούργησε ιδιαίτερη αίσθηση την περασμένη σεζόν, έγινε talk of the town και σημείωσε απανωτά sold out.

Ο Τάσος Ιορδανίδης έγραψε ένα ολόφρεσκο θεατρικό έργο γεμάτο με βιογραφικά στοιχεία από την κοινή ζωή του με τη σκηνοθέτιδα και ηθοποιό Θάλεια Ματίκα. Με πηγή έμπνευσής του το ομώνυμο με τον τιτλο της παράστασης τραγούδι των Beatles “I Want to Hold Your Hand”, εκπλήσει με την οξυδερκή και διηθητική του ματιά πάνω στην έννοια της συντροφικότητας. Η σκηνοθετική ματιά της Θάλειας Ματίκα είναι ευαίσθητη και ταυτόχρονα ρεαλιστική. Καταβυθίζεται μέσα στην ψυχοσύνθεση των ηρώων και κάνει τον θεατή συμμέτοχο σε ένα ευφυές εγκεφαλικό παιχνίδι. Οι δύο ήρωές του έργου στην “ουδέτερη ζώνη” ενός ξενοδοχείου ημιδιαμονής έρχονται αντιμέτωποι με τις αλήθειες τους και προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα συντρίμμια της σχέσης τους. Η ερμηνευτική χημεία των δύο είναι δυνατή, ενώ οι δονήσεις που προκαλούν μέσα από τους διαλόγους τους είναι αξιοπρόσεκτες.

Η πολύ επιτυχημένη παράσταση του Σπύρου Παπαδόπουλου επιστρέφει δριμύτερη με τη Ρένια Λουϊζίδου στο πλευρό του. Δεν είναι τυχαίο που ο Σπύρος Παπαδόπουλος επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να ανεβάσει ένα feelgood έργο σχέσεων, στο οποίο πρωταγωνιστεί ένα κουρασμένο από τον γάμο του ζευγάρι που προσπαθεί να βρει τη χαμένη του λάμψη, να επανασυστηθεί και να επαναπροσδιοριστεί. Το “Sexy Laundry” της Michele Riml είναι μία τρυφερή κωμωδία μέσα από την οποία βγαίνουν όλα τα “άπλυτα” των ζευγαριών στη φόρα κι ακούγονται αλήθειες για τις μακροχρόνιες σχέσεις που ταρακουνούν και θέτουν ξανά σε λειτουργία τον μηχανισμό της ενσυναίσθησής τους.

Παίκτες

Οι Παίχτες CHRISTOS SYMEONIDES

Μετά από μια αποθεωτική χρονιά με αλλεπάλληλα sold out, οι “Παίxτες” του Ν.Β. Γκόγκολ, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουτλή, με τους Γιάννη Νιάρρο, Βασίλη Μαγουλιώτη, Ηλία Μουλά, Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο, Γιώργο Τζαβάρα, Γιώργο Μπουκαούρη και guest star τον Θέμη Πάνου, συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους στο Θέατρο Κιβωτός από την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022.

Ζωντανή μουσική, αφηνιασμένοι ρυθμοί και σκοτεινό χιούμορ σε μια παράσταση - οφθαλμαπάτη, μια φαρσοκωμωδία καταστάσεων, για την τέχνη της εξαπάτησης: Παράσταση ή πραγματικότητα, ηθοποιός ή ρόλος, θύτης ή θύμα, αλήθεια ή ψέμα, όλα συγχέονται και τελικά, το μόνο που μένει είναι το παιχνίδι.

Ο Πάνος Βλάχος είναι ο "Αναρχικός" του Γιάννη Κακλέα @PATROKLOS_SKAFIDAS

Μετά την επιμονή του κοινού, οι Πάνος Βλάχος, Φοίβος Ριμένας, Ιφιγένεια Αστεριάδη, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας και Στέλιος Πέτσος επιστρέφουν - υπό τη σκηνοθετική πάντα οδηγία του Γιάννη Κακλέα- στον τόπο του εγκλήματος, το Θέατρο Γκλόρια, από 5 Οκτωβρίου.

Ο Πάνος Βλάχος στον ρόλο του γελωτοποιού κάνει την προσωπική του υπέρβαση και αποδεικνύει το τρομερό του ταλέντο στην υποκριτική, το τραγούδι, την κίνηση και τον στίχο. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς την αστείρευτη ενέργειά με την οποία κυριολεκτικά σαρώνει τη σκηνή. Μία ενέργεια έμφυτη που μεταδίδεται στο κοινό και το ηλεκτρίζει κατά κύματα με τους εκπληκτικούς του στίχους.

Μία παράσταση αντίδοτο στην πανδημία, που απευθύνεται στο ευρύ κοινό, έχει πολλή ουσία εντός της, δεν αφήνει τίποτα ασχολίαστο, αποδομεί και σατιρίζει τα πάντα, διακωμωδεί το σήμερα με τρομερή οξυδέρκεια και στο τέλος αφήνει τον θεατή με ένα χαμόγελο προβληματισμού. Ίσως εδώ μπορούμε να μιλάμε για την παράσταση της χρονιάς.

ELINA GIOUNANLI/NOPHOTO.GR

Σε μία από τις δυσκολότερες θεατρικές περιόδους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, «Η Μηχανή του Τούρινγκ» κατέρριψε κάθε ρεκόρ και ανακηρύχτηκε η πιο επιτυχημένη εμπορικά παράσταση, που έχει ανέβει στο θέατρο Βασιλάκου μέχρι σήμερα. Οι 116 παραστάσεις, από τις οποίες η πλειοψηφία τους ήταν sold out, με τους 25000 και πλέον θεατές, οδήγησαν στην επανάληψη της παράστασης από τις 14 Οκτωβρίου στο θέατρο Βασιλάκου στην Αθήνα.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης δίνει μία συγκλονιστική ερμηνεία ως Άλαν Τούρινγκ. Είναι παρών, διαρκώς μέσα στο παραλήρημα και στην ψυχή του ήρωά του. Σωματικά, εκφραστικά, κινησιολογικά και πνευματικά. Επί μιάμιση ώρα με μία απεικόνισε με κάθε λεπτομέρεια την διαφορετικότητα του ήρωά του. Η ιδιοσυγκρασια του Τούρινγκ, το δράμα, η βαθιά του επιθυμία να ζήσει έξω από συμβάσεις, αλλά και η γενναία του απόφαση να δώσει τέλος στη ζωή του, άγγιξαν βαθιά τον ταλαντούχο ηθοποιό, γι΄ αυτό και τον υπερασπίστηκε έτσι υποκριτικά.

Πόσο κοστίζει να ζεις

PATROKLOS_SKAFIDAS

Στο θέατρο Πόρτα επιστρέφει το περσινό “Πόσο κοστίζει να ζεις”, μία φρέσκια βαθιά ανθρώπινη και καλοδουλεμένη παράσταση που σκηνοθέτησε ο Θωμάς Μοσχόπουλος που αξίζει να δείτε, καθώς μας υπενθυμίζει το νόημα της ύπαρξής μας και επανακαθορίζει τις αξίες μας. Πρόκειται για ένα έργο τολμηρό, που αμφισβητεί τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα άτομα με αναπηρία και εμβαθύνει στους τρόπους με τους οποίους η κοινωνική τάξη, η φυλή, η εθνικότητα και ο πλούτος μπορούν να δημιουργήσουν χάσματα μεταξύ των ανθρώπων, ακόμη και αν εκείνοι λαχταρούν τη σύνδεση.

Η Μαρία Πρωτόπαππα επιστρέφει με την Αντιγόνη

Μετά το πρώτο ανέβασμα στο Υπόγειο του Θέατρου Τέχνης, η Μάρια Πρωτόπαππα προσεγγίζει σκηνοθετικά και ερμηνευτικά από τις 15 Οκτωβρίου εκ νέου την «Αντιγόνη» του Ζαν Ανούιγ, σε μια παράσταση που εξελίσσει ακόμα περισσότερο την αρχική ματιά της σκηνοθέτιδος. Αναλαμβάνοντας να αρθρώσει η ίδια το μεγαλύτερο μέρος των λόγων της Αντιγόνης, η σκηνοθέτις επιχειρεί ένα σχόλιο ανάμεσα στο σημαίνον και το σημαινόμενο της ύπαρξης της ηρωίδας. Υπάρχει η Αντιγόνη και κατά πόσο είναι αληθινή η επιθυμία-ανάγκη που τη γεννά;

Ερμηνεύουν ο Χρήστος Στέργιογλου, ο Γιάννης Τσορτέκης, ο Δημήτρης Μαμιός, ο Δημήτρης Μαργαρίτης, η Μαρία Πρωτόπαππα, στο πρόσωπο της οποίας ταυτίζεται ο ρόλος της σκηνοθέτιδος με το ρόλο της Αντιγόνης, τον οποίο μοιράζεται επί σκηνής με την πρωτοεμφανιζόμενη Ηλέκτρα Μπαρούτα.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης σκηνοθετεί 40 χρόνια μετά το πρώτο της ανέβασμα στο Λονδίνο την εμβληματική, διάσημη κωμωδία του Michael Frayn, «Το Σώσε» (Noises Off) στο Θέατρο Παλλάς. ELINA GIOUNANLI/NOPHOTO.GR

H εμβληματική κωμωδία του Μάικλ Φρέιν, «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, με έναν θίασο σπουδαίων πρωταγωνιστών επί σκηνής, επιστρέφει στο Θέατρο Παλλάς και ανοίγει την αυλαία της νέας θεατρικής σεζόν, από τις 5 Οκτωβρίου, για 20 παραστάσεις.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης υπογράφει τη σκηνοθεσία μιας καθαρόαιμης κωμωδίας, επιστρατεύοντας έναν all-star θίασο, με τον ίδιο να ανεβαίνει επίσης στη σκηνή. Μαζί του, στο οργανωμένο χάος αυτής της αριστοτεχνικά γραμμένης κωμωδίας, πρωταγωνιστούν η Σμαράγδα Καρύδη, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, η Στεφανία Γουλιώτη, ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Λένα Παπαληγούρα. Την ομάδα συμπληρώνουν ο Γιώργος Ψυχογυιός, η Δάφνη Δαυίδ και ο Γιώργος Ζυγούρης.

Αναφορά για μια ακαδημία

O Σάββας Στρούμπος ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΝΤΑ

Η παράσταση του έργου του Φραντς Κάφκα «Αναφορά για μια Ακαδημία», που παρουσιάστηκε με επιτυχία από την Ομάδα Σημείο Μηδέν σε σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου την καλλιτεχνική περίοδο 2021-2022 συνεχίζεται από την ερχόμενη σεζόν στο Θέατρο Άττις-Νέος Χώρος.

Μικρό Αναρχικό Καλοκαίρι / Βαρκελώνη ‘36

MARIETTA PAVLAKI

Μετά από την επιτυχημένη πορεία της την περασμένη άνοιξη, η παράσταση των RMS MATAROA σε σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση επιστρέφει στη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης για έξι μόνο παραστάσεις. Η ανατρεπτική της δραματουργία, αλλά και η επιλογή να παρουσιαστεί σε δύο εκδοχές, μια μικρής και μία μακράς διάρκειας, κέρδισαν το κοινό. Το «πείραμα» πέτυχε, αποδεικνύοντας ότι τόσο ο δραματικός χρόνος όσο και τα όρια μεταξύ σκηνής και πλατείας αποτελούν ένα πεδίο που μας καλεί να το επαναπροσδιορίζουμε συνεχώς. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο ενός πιο ελεύθερου θεατρικού τρόπου, από τις 8 Οκτωβρίου και μόνο για 6 παραστάσεις η παράσταση επιστρέφει.

On Ego

Το On Ego γράφτηκε από τον διακεκριμένο Άγγλο συγγραφέα και σκηνοθέτη Mick Gordon SPYROS.PERDIOU

Το On Ego, ένα πολύ σημαντικό σύγχρονο και ιδιαίτερα πρωτότυπο θεατρικό έργο επανέρχεται στο Από Μηχανής Θέατρο για τα πέντε Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου. Το On Ego γράφτηκε από τον διακεκριμένο Άγγλο συγγραφέα και σκηνοθέτη Mick Gordon σε συνεργασία με έναν σημαντικό νευροεπιστήμονα, τον Paul Broks και την συνδρομή του Πήτερ Μπρούκ, και έκανε αίσθηση πριν μερικά χρόνια στο Λονδίνο.

Στην Ελλάδα παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε μετάφραση και σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη. Τα σκηνικά και τα κοστούμια έκανε η Άρτεμις Φλέσσα, τους φωτισμούς ο Γιώργος Αγιαννίτης, το video art που παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην παράσταση ο Παντελής Μάκκας, ενώ πρωτότυπη μουσική έγραψε ο Νίκος Κυπουργός σε συνεργασία με τον Κώστα Λώλο. Το τραγούδι της παράστασης Βήματα Χορού ακούγεται από την Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Να ακούς το χιόνι να πέφτει

O Δημήτρης Καταλειφός κάθεται για δεύτερη χρονιά για 12 μόνο παραστάσεις από την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στην καρέκλα του σκηνοθέτη και καταπιάνεται με την παράσταση «Να ακούς το χιόνι να πέφτει», μία θεατρική διασκευή βασισμένη σε διηγήματα του Αμερικανού συγγραφέα διηγημάτων και ποιητή Ρέιμοντ Κάρβερ. Η παράσταση θα ανέβει τον Μάιο στο Studio Μαυρομιχάλη και θα πρωταγωνιστήσει ο ίδιος ο Δημήτρης Καταλειφός μαζί με τους Στέλλα Κρούσκα, Βασιλίνα Κατερίνη και Δημήτρη Τσιγκριμάνη.

Ματωμένα χώματα

Tιμώντας τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και τα 113 χρόνια από τη γέννηση της Διδώς Σωτηρίου, τα Ματωμένα Χώματα σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη επιστρέφουν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 5 Οκτωβρίου, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Πρωταγωνιστούν: Νικήτας Τσακίρογλου, Μιχάλης Σαράντης. Μαζί τους ένας θίασος 16 ηθοποιών και μουσικών

Η παράσταση ακολουθεί τον κεντρικό δραματουργικό άξονα του έργου. Οι ιστορίες ξεδιπλώνονται η μία μετά την άλλη με τη μουσική υπόκρουση του Στέφανου Κορκολή και οι ήρωες βγαίνουν μπροστά τραγουδώντας τα βάσανα, τις αδυναμίες, τις σκέψεις και τα όνειρά τους. ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

Το απόλυτο θεατρικό talk of the town της περσινής σεζόν με την υπογραφή του Χρήστου Σουγάρη και του Στέφανου Κορκολή, λόγω της μεγάλης ζήτησης επιστρέφει και μεταφέρεται στο Θέατρο Παλλάς για 10 μόνο παραστάσεις. Με ένα all-star σύνολο πρωταγωνιστών (Γιώργος Γάλλος, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ρούλα Πατεράκη, Κατερίνα Παπουτσάκη, Φιλαρέτη Κομνηνού, Δημήτρης Πιατάς, Μάνος Βακούσης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Ειρήνη Καράγιαννη) και ένα σπουδαίο επιτελείο συνεργατών (Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Φωκάς Ευαγγελινός, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Ελένη Μανωλοπούλου, Αλέκος Αναστασίου), από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου.

Βίλα

Η σκηνοθέτις Λητώ Τριανταφυλλίδου σε συνεργασία με ένα ξεχωριστό θίασο ηθοποιών, την Νατάσα Εξηνταβελώνη, την Λίλα Μπακλέση και την Αγγελική Πασπαλιάρη, επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά στο Μικρό Θέατρο Κεραμεικού με τη Βίλα, εξετάζοντας τον απόηχο ενός τέτοιου τραυματικού γεγονότος στην σύγχρονη πραγματικότητά μας, καθώς και την παράδοση της συστημικής βίας πάνω στο γυναικείο σώμα. Η κληρονομιά μιας δικτατορίας που βαραίνει τους ήρωες του έργου δεν είναι άγνωστη σε εμάς. Μήπως είμαστε όλοι, τελικά, παιδιά μιας δικτατορίας κι έμμεσα ή άμεσα απόγονοι ενός τραύματος;

Ο Ηλίας Βαλάσης στα Αξύριστα Πηγούνια GEORGIA PANAGOPOULOU / TOURETTE PHOTOGRAPHY

Ο Γιώργος Παλούμπης με τη γνωστή σκληρή ρεαλιστική του ματιά σκηνοθετεί το κοινωνικό δράμα του Γιάννη Τσίρου Αξύριστα Πηγούνια και μας χαρίζει μία παράσταση άριστης ροής και υψηλών εντάσεων που αποτελεί κανονική γροθιά στο στομάχι. Παράλληλα, καταφέρνει με τη σκηνοθεσία του να κινείται γραμμικά μέσα στη σκληρότητα της συνθήκης του έργου, δε χάνει ωστόσο τις πτυχές εκείνες που δίνουν βάθος στην ιστορία και στα νοήματα του κειμένου. Φέτος το έργο ανεβαίνει με νέα διανομή: Στάθης Σταμουλακάτος, Ηλίας Βαλασης, Σπύρος Ασημένιος, Αντωνία Πητουλίδου.

Κυρία Κλάιν

Σκηνή από την κυρία Κλάιν στο θέατρο Αργώ. Η Αιμιλια Υψηλάντη με τη Νατάσα Καλογρίδη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ

Η Αιμιλία Υψηλάντη, η Νατάσα Καλογρίδη και η Σάρα Εσκενάζη συναντώνται από τις 7 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά στη σκηνή του θεάτρου Αργώ, στο έργο «Η κυρία Κλάιν» του Νίκολας Ράιτ σε σκηνοθεσία της Χρύσας Καψούλη. Τρεις γυναίκες και οι τρεις ψυχαναλύτριες, μια μάνα -η περίφημη Μέλανι Κλάιν- η κόρη της και η γραμματέας της περνούν μια νύχτα μαζί, στο Λονδίνο του 1934. O ξαφνικός θάνατος του γιού και αδελφού δημιουργεί άγριες συγκρούσεις, συνεχείς ανατροπές, ανταγωνισμό, ενοχές, πάθη.

Μετά το τέλος του κόσμου· ένα αρχείο ματαιωμένων σχεδίων

Δυο ηθοποιοί γίνονται οι παρουσιαστές ενός αρχείου μη πραγματοποιημένων ατομικών και συλλογικών ''σχεδίων''. GIANNIS GIZMO BERERIS

Mετά την επιτυχημένη της πρώτη παρουσίαση την άνοιξη του 2022, η παράσταση του Παντελή Φλατσούση «Μετά το τέλος του κόσμου· ένα αρχείο ματαιωμένων σχεδίων» θα επαναληφθεί από τις 5 έως τις 23 Οκτωβρίου στο Θέατρο Κάμιρος στην Κυψέλη.

Δυο ηθοποιοί γίνονται οι παρουσιαστές ενός αρχείου μη πραγματοποιημένων ατομικών και συλλογικών ''σχεδίων''. Ποια είναι η δυναμική του ακόμα ανεκπλήρωτου, του μη πραγματοποιημένου, του ανολοκλήρωτου; Ποια η θέση του ματαιωμένου σχεδίου σε μία κοινωνία προσανατολισμένη στην επιτυχία; Και ποια μπορεί να είναι η λειτουργία του τόσο σε ατομικό, όσο και συλλογικό επίπεδο σε μια εποχή σημαδεμένη από την πανδημία του covid 19, όπου τα ματαιωμένα σχέδια συσσωρεύονται και το μέλλον αποτελεί ξανά ένα ανοιχτό διακύβευμα; Μπορεί ένα αρχείο ματαιωμένων σχεδίων, ένα αρχείο συσσωρευμένης συλλογικής και ατομικής τρωτότητας να αποτελέσει εφαλτήριο για μια νέα αντίληψη της κοινωνίας;

170 Τετραγωνικά

«170 τετραγωνικά Moonwalk»: Μια απογευματινή επίσκεψη – βόμβα, θα φέρει αντιμέτωπους όλους τους αντιήρωές μας με το παρελθόν, το παρόν και κυρίως το μέλλον τους, και θα εκτροχιάσει με κωμικό και απρόσμενο τρόπο την ήδη ασταθή πορεία τους.

Τα "170 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ" του Γιωργή Τσουρή, επιστρέφουν στο θέατρο Ιλίσια Βολανάκης για έναν 4ο και τελευταίο κύκλο παραστάσεων. Με περισσότερες από 200 SOLD OUT παραστάσεις στο ενεργητικό της, μια από τις πιο πετυχημένες δουλειές των τελευταίων χρόνων, που ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή και χάρισε στον συγγραφέα και ηθοποιό Γιωργή Τσουρή το βραβείο Δημήτρης Χορν, δηλώνει ξανά παρούσα στην θεατρική Αθήνα, με ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της σύγχρονης νεοελληνικής δραματουργίας. Μια ιστορία ανατρεπτική και συνάμα οικεία που φέρει την σκηνοθετική υπογραφή του πολύπειρου στο είδος Γιώργου Παλούμπη. Τα πρόσωπα υποδύονται οι ηθοποιοί: Αμαλία Αρσένη, Ήβη Νικολαΐδου, Θανάσης Ζερίτης, Ελένη Τσιμπρικίδου και ο Γιωργής Τσουρής.

Το Νυχιάνγκ, το έργο της νεαρής συγγραφέως Ευαγγελίας Γατσωτή σκηνοθετεί ο Δημήτρης Τάρλοου και πρωταγωνιστούν η Αλεξία Καλτσίκη και Θάλεια Σταματέλου. @PATROKLOS_SKAFIDAS

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε τη σεζόν που μας πέρασε και τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε, επανέρχεται για 10 μόνο παραστάσεις η «σκοτεινή» κωμωδία Νυχιάνγκ. Το έργο που έγραψε η 20χρονη Ευαγγελία Γατσωτή στο πλαίσιο της Σχολής Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής του θεάτρου Πορεία, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου.

Τους δύο ρόλους του έργου ενσαρκώνουν οι Αλεξία Καλτσίκη και Θάλεια Σταματέλου, σε ένα δίδυμο που προκάλεσε αίσθηση και χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό από κοινό και κριτικούς.

ΑΛΕΞ ΚΑΤ

Η θεατρική έκπληξη του Μαΐου, που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά-Σκηνή Ωμέγα, και εντυπωσίασε με το καυστικό της χιούμορ και την ανατρεπτική της διάθεση, επιστρέφει από τέλη Οκτώβρη ανανεωμένη και σε νέα θεατρική στέγη, στο Σύγχρονο Θέατρο στο Γκάζι.

Ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Μάρκελλος, μετά την -βασισμένη σε αληθινή ιστορία- «Απαγωγή της Τασούλας» (Υποψηφιότητα Βραβείου “Μελίνα Μερκούρη 2020” για την Ελένη Στεργίου), στην δεύτερη συγγραφική του απόπειρα, στήνει μια εκρηκτική παράσταση με καταιγιστικούς ρυθμούς, ειρωνική-υπαινικτική γλώσσα, μουσική και τραγούδι.

Τρομεροί γονείς

Ένα έργο για τις οικογενειακές σχέσεις, για την δύναμη του έρωτα και την ατομική ελευθερία. HARIS GERMANIDIS

Το έργο του Ζαν Κοκτώ «Τρομεροί Γονείς» παρουσιάζει η Αναστασία Παπαστάθη, από 8 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά στο θέατρο RADAR, σε μια καινούργια προσέγγιση όπου η δράση του έργου μεταφέρεται από το Παρίσι του 1938 (χρονιά που γράφτηκε το έργο) στην Αθήνα του σήμερα.

Ένα έργο για τις οικογενειακές σχέσεις, για την δύναμη του έρωτα και την ατομική ελευθερία. Ο Ζαν Κοκτώ δεξιοτέχνης της μυθοπλασίας στήνει έναν δυνατό μύθο και αφήνει τις συγκρούσεις να εξελιχθούν με ανατροπές, αποκαλύψεις, απρόοπτα και τις κωμικές καταστάσεις να διαδέχονται τις δραματικές αποφορτίζοντας το συγκρουσιακό τοπίο.

ΘΕΑΤΡΟ ΦΟΥΡΝΟΣ

Η επιτυχημένη παράσταση «Νίκη, απόψε στο πάρτι» σε σκηνοθεσία και δραματουργική μεταγραφή της Ρούλας Πατεράκη στο κείμενο της Νίκης Τριανταφυλλίδη «Πάρτι στο σπίτι της Ελισάβετ Π», με τη Νάνα Παπαδάκη στον ρόλο της κεντρικής ηρωίδας, παρουσιάζεται από το Σάββατο 1 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Φούρνος, συνοδευόμενη από μια αφιερωματική βραδιά στη σπουδαία γυναίκα του ελληνικού θεάτρου και της σκηνής, τη Νίκη Τριανταφυλλίδη.

SPYROS PERDIOU

Η παράσταση του καινούργιου έργου του Γιάννη Τσίρου (Έπαινος Κάρολος Κουν 2022) «Ημέρα Κυρίου», αφού ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επαναλαμβάνεται για περιορισμένο αριθμό στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός. Ο χρόνος που διαδραματίζεται το έργο περιορίζεται στη διάρκεια μιας Κυριακής. Μιας αργίας, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν αργούν όμως όλοι. Και όπως συμβαίνει και στη ζωή, κανένα από τα πρόσωπα του έργου δεν δικαιώνεται, και κανένα δεν κερδίζει τίποτα περισσότερο από ένα μικρό μερίδιο επίγνωσης. Μιας επίγνωσης όμως σημαντικής, για όλα αυτά που βιώνουμε, και κυρίως γι’ αυτά που έπονται. Μέσα από το γεμάτο χιούμορ, σασπένς και ποιητικές αιχμές ρεαλιστικό κοινωνικό δράμα του Γιάννη Τσίρου («Άγριος Σπόρος», «Αξύριστα Πηγούνια») που σκηνοθέτησε ο Μάνος Καρατζογιάννης, ζωντανεύουν χαρακτήρες οικείοι που ξυπνούν στον καθένα μας υπαρξιακές αγωνίες, αδυναμίες και δυνατότητες, συμβιβασμούς και αντιστάσεις.

Ο Θάνατος του Ιβάν Ίλιτς

Η παράσταση παρουσιάστηκε σε Πανελλήνια Πρώτη κάνοντας γνωστό στο ελληνικό κοινό το μεγαλειώδες αυτό έργο του Τολστόι, συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία για 4η χρονιά προσφέροντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία στους θεατές.

Ο Θάνατος του Ιβάν Ίλιτς, η θεατρική διασκευή του έργου του Λέοντος Τολστόι σε διασκευή/σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, επιστρέφει από Δευτέρα 10 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκμήνη. Η παράσταση παρουσιάστηκε σε Πανελλήνια Πρώτη κάνοντας γνωστό στο ελληνικό κοινό το μεγαλειώδες αυτό έργο του Τολστόι, συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία για 4η χρονιά προσφέροντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία στους θεατές.

Οι ηθοποιοί Γιώργος Γαλίτης και Θανάσης Κουρλαμπάς ξετυλίγουν όλη την υποκριτική τους γκάμα επί σκηνής, τόσο σε κωμικό όσο και σε δραματικό επίπεδο, ενσαρκώνοντας όλους τους ρόλους της νουβέλας, σ’ ένα θεατρικό παιχνίδι το οποίο σφύζει από Ζωή!

Ιστορία ενός σκύλου που τον έλεγαν πιστό

Ο Κώστας Γάκης επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή του θεάτρου Άλφα με ένα έργο που μάγεψε και συγκίνησε το θεατρόφιλο κοινό.

Ο Κώστας Γάκης επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή του θεάτρου Άλφα με ένα έργο που μάγεψε και συγκίνησε το θεατρόφιλο κοινό. Ένα έργο – φόρος τιμής στον αγωνιστή συγγραφέα Λούις Σεπούλβεδα, στη Μάνα Γη, στους ιθαγενείς όλου του κόσμου που ξεριζώνονται Ένα πανανθρώπινο οικολογικό μιούζικαλ με σωματικά κρουστά και πολυφωνίες που υμνεί τον αγώνα κάθε διαφορετικότητας για επιβίωση.

Οι Μάγισσες του Σάλεμ

Οι Μάγισσες του Σάλεμ © 2020 AGGELIKI KOKKOVE

Η πολυσυζητημένη παράσταση «Οι Μάγισσες του Σάλεμ» (The Crucible) του Άρθουρ Μίλερ, μεταφέρεται τον Οκτώβριο του 2022 στο Θέατρο ΒΡΕΤΑΝΙΑ σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Πρωταγωνιστούν: Άκης Σακελλαρίου, Ρένια Λουιζίδου, Μιχάλης Αεράκης, Δανάη Επιθυμιάδη,Γιάννης Καλατζόπουλος, Μελίνα Βαμβακά, Κώστας Κάππας

Η Νύχτα της Κουκουβάγιας

Το σπουδαίο έργο Η Νύχτα της Κουκουβάγιας του Γιώργου Διαλεγμένου ανεβαίνει ξανά στη σκηνή

Το σπουδαίο έργο Η Νύχτα της Κουκουβάγιας του Γιώργου Διαλεγμένου, ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες δραματουργούς, ανεβαίνει ξανά στη σκηνή, μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις της Άνοιξης, στο Bios από τις 03 Οκτωβρίου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγαρτζίδη & Δέσποινας Αναστάσογλου|Elephas tiliensis. Μια παράσταση-αλληγορία για τη ζωή και τον θάνατο, σκληρή και σαρκαστική, για την αναπόφευκτη στιγμή που κάθε άνθρωπος αντικρίζει το σκοτάδι του παρελθόντος του· για την κάθαρση που το σκοτάδι φέρνει στο παρόν του.

Πανούκλα

H "Πανούκλα" επανέρχεται από την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου και για επτά μόνο παραστάσεις στο Θέατρο 104. FYLAKTOPOULOU

Μετά τη βράβευση της παράστασης με το βραβείο σκηνοθεσίας Διεθνούς Ρεπερτορίου στη Σοφία Καραγιάννη από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών και τα συνεχόμενα sold out από τον Οκτώβρη 2021 έως τον Απρίλιο 2022, η Πανούκλα επανέρχεται για επτά μόνο παραστάσεις στο Θέατρο 104.

Ο Ιωσήφ Ιωσηφίδης ,ο Κων/νος Πασσάς, και ο Δημήτρης Μαμιός επί σκηνής ζωντανεύουν το αλληγορικό τοπίο του έργου και αναρωτιούνται για το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης, αφού ακόμη και στις πιο σκοτεινές εποχές «υπάρχουν στον άνθρωπο περισσότερα πράγματα να θαυμάσεις απ’ όσα μπορείς να περιφρονήσεις».