Από τον Ιησού στην Νταϊάνα: Οι 12 πιο επιδραστικές θεωρίες συνωμοσίας

Κάποιοι θέλουν το κακό μας. Δεν μας λένε όλη την αλήθεια. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Ισχυρές δυνάμεις μας χειραγωγούν προς όφελος τους. Αλλά εμείς ξέρουμε καλύτερα. Και θα σε πείσουμε για την αλήθεια, πριν μας πεις αν θα είσαι μαζί μας ή εναντίον μας.

Όχι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.

Αλλιώς δεν θα επρόκειτο για θεωρία συνωμοσίας, που ειρήσθω εν παρόδω αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης από τους αρχαίους χρόνους.

Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να κάνω ένα disclaimer: κάποιες από τις θεωρίες που αναπτύχθηκαν και αποδόθηκαν σε συνωμοσιολόγους, αποδείχθηκαν αληθινές. Ή ότι περιείχαν στοιχεία αλήθειας. Αυτό παραμένει το βούτυρο στο ψωμί των οπαδών της πρακτικής.

Η τύχη και η σύμπτωση -εξ φύσεως- δεν ελέγχονται

Ανέκαθεν χρησιμοποιούσαμε όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους, ώστε να επιβιώσει μεγάλων κρίσεων που απειλούν την ύπαρξη μας.

Όταν χάνουμε την αίσθηση του ελέγχου και νιώθουμε αβεβαιότητα, φόβο και άγχος “τείνουμε να στρεφόμαστε στη θεωρία συνωμοσίας, επειδή μας προσφέρει παρηγοριά σε μορφή απαντήσεων άσπρο-μαύρο” όπως έχει πει η καθηγήτρια κοινωνιολογίας, Cynthia Miller-Idriss. Δεν υπάρχει γκρι ή όποια άλλη μέση απόχρωση.

Θέτουμε στο επίκεντρο την τύχη και την σύμπτωση (τις πλέον αφηρημένες συμπαντικές ‘δυνάμεις’ που εξ ορισμού δεν ελέγχονται) και βρίσκουμε το ‘αποκούμπι’ μας, με τα social media να διευκολύνουν άπειρα τη ‘δουλειά’ μας.

Τελευταία φορά διαπιστώθηκαν όλα αυτά στο ξέσπασμα της πανδημίας “ενός αόρατου ιού που μπορούσε να βλάψει εμάς και την οικογένεια μας. Για πολλούς ήταν πιο εύκολο να πιστέψουν σε κάποια ενορχηστρωμένη προσπάθεια”, πρόσθεσε η Dr. Miller-Idriss.

Kάτι ανάλογο είχε γίνει και το 1981, με τον ιό του HIV/AIDS. Αυτή η θεωρία ήθελε τον ιό να δημιουργείται από την CIA για να ‘εξοντώσει’ τους ομοφυλόφιλους και τους Αφροαμερικανούς. Να σου πω εδώ πως έχει υποστηρικτές μέχρι σήμερα.

Tα 6 χαρακτηριστικά που υπάρχουν στις θεωρίες συνωμοσίας

Η έξαρση των θεωριών συνωμοσίας που είχαν ως αντικείμενο το πώς προέκυψε ο Covid-19 (αν προέκυψε ποτέ ή ήταν τρόπος χειραγώγησης του πληθυσμού -ο Μπιλ Γκέιτς ‘προτιμήθηκε’ από πολλούς ως ιθύνων νους) ήταν τέτοια που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθεσε στην ιστοσελίδα της σχετικό link.

Εκεί ορίζεται ως θεωρία συνωμοσίας “η πεποίθηση ότι ορισμένα γεγονότα ή καταστάσεις αποτελούν αντικείμενο μυστικού και παρασκηνιακού χειρισμού από ισχυρές δυνάμεις, με κακή πρόθεση”.

Τα 6 κοινά χαρακτηριστικά είναι

Μια υποτιθέμενη μυστική πλεκτάνη. Μια ομάδα συνωμοτών (πρέπει να υπάρχει ‘εχθρός’). “Στοιχεία” που φαίνεται να υποστηρίζουν τη θεωρία συνωμοσίας (ακόμα και αυτά περί του αντιθέτου, προστίθενται στη λίστα ως τεκμήρια απόδειξης της συνωμοσίας). Δηλώνουν ψευδώς ότι τίποτε δεν συμβαίνει κατά τύχη και ότι δεν υπάρχουν συμπτώσεις (τίποτε δεν είναι αυτό που φαίνεται και τα πάντα συνδέονται). Χωρίζουν τον κόσμο σε καλούς και κακούς. Καθιστούν αποδιοπομπαίους τράγους ανθρώπους και ομάδες (προκαλούν διαχωρισμό του τύπου ‘ή είσαι μαζί μας ή εναντίον μας’).

Ως προς το λόγο που πάντα έχουν μια θέση στην ‘καρδιά’ της ανθρωπότητας, εξηγείται ότι “συχνά εμφανίζονται ως η λογική εξήγηση δυσεξήγητων γεγονότων ή καταστάσεων και δημιουργούν μια ψευδή αίσθηση ελέγχου των πραγμάτων. Αυτή η ανάγκη για σαφή εξήγηση γίνεται εντονότερη σε καιρούς αβεβαιότητας”, που δεν λείπουν διαχρονικά.

Ας δούμε λοιπόν, τις πιο δημοφιλείς θεωρίες συνωμοσίας της ιστορίας με τις οποίες ασχολήθηκε όλος ο πλανήτης. Κάνω αυτήν τη διευκρίνιση, καθώς η βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας είναι μια κατηγορία μόνη της -με δεκάδες θεωρίες να την αφορούν.

Η πιο πρόσφατη είναι πως η σορός της Ελισάβετ δεν είναι στον τάφο της.

Στα ιστορικά best of ανήκουν τα εξής: α) ο Κάρολος και η Νταϊάνα έχουν μια μυστική κόρη που γεννήθηκε πριν τον Ουίλιαμ, β) η Κέιτ χρησιμοποίησε παρένθετη για τη Σάρλοτ, γ) η βασίλισσα Ελισάβετ του 16ου αιώνα ήταν άνδρας και δ) ο πρίγκιπας Χάρι δεν είναι γιος του Καρόλου.

Ας περάσουμε στα παγκόσμια φαινόμενα.

1) Το Ολοκαύτωμα

Μεταξύ 1941 και 1945, 6.000.000 Εβραίοι δολοφονήθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη σε μια φρικτή γενοκτονία, υπό την ηγεσία του ναζί δικτάτορα Αδόλφου Χίτλερ. Παρά το γεγονός ότι το Ολοκαύτωμα είναι ένα από τα καλύτερα τεκμηριωμένα γεγονότα στην ιστορία, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν πιστεύουν πως έγινε ποτέ. Ή πιστεύουν πως έχει διογκωθεί πολύ ο αριθμός των νεκρών.

Έρευνα του 2014 στην οποία πήραν μέρος 53.000 άνθρωποι από 100 χώρες, διαπίστωσε ότι μόνο το 30% των ερωτηθέντων πίστευε ότι οι ιστορικές αναφορές για το Ολοκαύτωμα ήταν ακριβείς. Το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν ηλικίας κάτω των 65 χρόνων.

2) Η δολοφονία του Κένεντι

Στις 22/11 του 1963 δολοφονήθηκε ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζον F Κένεντι, με μια σφαίρα στο κεφάλι και μια στο λαιμό, ενώ επέβαινε σε ανοιχτή λιμουζίνα που διέσχιζε κεντρικό δρόμο του Ντάλας. Ως ύποπτος συνελήφθη ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ, εν τούτοις σε δημοσκόπηση που έκανε το ABC News το 2003, το 70% υποστήριξε ότι ο θάνατος του Πλανητάρχη ήταν αποτέλεσμα μιας ευρύτερης πλοκής. Μόνο το 32% είπε πως πιστεύει ότι ο Όσβαλντ ήταν ο εκτελεστής.

Έχει διατυπωθεί η θεωρία πως η τροχιά των σφαιρών δεν ταίριαζε με τη θέση του Όσβαλντ, στον 6ο όροφο κτιρίου. Άλλοι προτείνουν ότι ένας δεύτερος ένοπλος -στο ύψος του δρόμου- συμμετείχε στον πυροβολισμό, με την κυρίαρχη θεωρία να θέλει τον Κένεντι να σκοτώνεται από πράκτορες της CIA που ενεργούσαν “είτε από θυμό για την εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων (Κούβα), είτε κατόπιν εντολής του Αντιπροέδρου Λίντον Τζόνσον”.

Η λίστα περιλαμβάνει και υποψίες πως η KGB ήταν πίσω από τη δολοφονία, αλλά και μαφιόζους που είχαν εκνευριστεί με τον αδελφό του προέδρου, ο οποίος κίνησε διαδικασίες δίωξης κυκλωμάτων οργανωμένου εγκλήματος.

3) Η προσγείωση στο Φεγγάρι

Η θεωρία υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ προσποιήθηκαν την προσγείωση του Απόλλωνα στο φεγγάρι τον Ιούλιο του 1969. Οι αστροναύτες Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Άλντριν ήταν ηθοποιοί. Οι φαν ισχυρίζονται ότι η προσγείωση δεν έγινε ποτέ. Όσα είδαμε ήταν ‘φτιαχτά’, ώστε να κερδίσουν οι ΗΠΑ τον ‘διαστημικό αγώνα’ από τη Σοβιετική Ένωση.

Μέχρι τη δεκαετία του 1970, το 30% των Αμερικανών πίστευε ότι η προσγείωση ήταν ψέμα. Οι συνωμοσιολόγοι εμφάνισαν ως τεκμήριο το βιβλίο του Ουίλιαμ Κέισινγκ, με τίτλο We Never Went to the Moon: America’s Thirty Billion Dollar Swindle που ήταν σατιρικού περιεχομένου. Η βασική ιδέα ήταν ότι τα πλάνα των αστροναυτών που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στην επιφάνεια της Σελήνης -τα οποία εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν live στην τηλεόραση- ‘γυρίστηκαν’ σε περιοχή της Νεβάδας, στο Λας Βέγκας. Πιο συγκεκριμένα, αυτήν που έχει συνδεθεί με πολλές θεωρίες για την ύπαρξη εξωγήινων και μυστικές έρευνες που γίνονται σε αυτούς.

4) Ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Oι θεωρίες συνωμοσίας που είναι ‘ζωντανές’ μέχρι σήμερα και αφορούν το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1997, σε τροχαίο στο Παρίσι -ένα χρόνο μετά το διαζύγιο της από τον Κάρολο- έχουν αναλυθεί ήδη από το NEWS 24/7.

Συνοπτικά, υπάρχουν πολλά σενάρια. Η ουσία είναι η ίδια: δεν επρόκειτο για ατύχημα. Θεωρία θέλει τον Ντόντι Φαγιέντ να επρόκειτο να της κάνει πρόταση γάμου, το ίδιο βράδυ.

Ο πατέρας του, Μοχάμεντ κατέθεσε στο δικαστήριο ότι το ζευγάρι σκοτώθηκε επειδή η μοναρχία δεν άντεχε τη σκέψη ότι οι γιοι της Νταϊάνα και του πρίγκιπα Κάρολου -κληρονόμοι του βρετανικού θρόνου- θα είχαν για πατριό έναν Αιγύπτιο και Μουσουλμάνο. Ισχυρίστηκε και ότι η Νταϊάνα ήταν έγκυος -κάτι που δεν προέκυψε στην ιατροδικαστική εξέταση.

5) Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου

Περί τους 3.000 ανθρώπους έχασαν τη ζωή τους στις συντονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, ενώ χιλιάδες τραυματίστηκαν. Οι συνωμοσιολόγοι απορρίπτουν το πλήρες κείμενο της έκθεσης της επιτροπής για τη διερεύνηση που αναφέρει τον Οσάμα μπιν Λάντεν, ως εμπνευστή.

Στέκονται σε σημεία για να ‘αποδείξουν’ τον ισχυρισμό τους πως η κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους ενορχήστρωσε τις επιθέσεις αυτές “για να δικαιολογήσει στρατιωτική επέμβαση στη Μέση Ανατολή για το πετρέλαιο”.

Η γραφειοκρατική ανικανότητα επίσης, εκλήφθηκε ως συνωμοσιολογία. Βλέπεις, πώς γίνεται να μην είχαν βρει το πλάνο των εχθρών οι μυστικές υπηρεσίες μιας ‘τόσο αποτελεσματικής, έμπειρης και ικανής’ κυβέρνησης. Ή πώς δεν απάντησε άμεσα στις επιθέσεις;

6) Το επίπεδο της Γης

Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας υποστηρίζουν ότι η Γη είναι επίπεδη και όχι σφαίρα, απορρίπτοντας επιστημονικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες της Γης από το διάστημα και τις δορυφορικές εικόνες.

Η πραγματική διάταξη της Γης ποικίλλει μεταξύ των υποστηρικτών. Η πλειοψηφία φαίνεται να πιστεύει ότι ο πλανήτης είναι ένας επίπεδος δίσκος με ένα τοίχο πάγου γύρω του.

Μάλιστα, το 2017 έγινε και Διεθνές Συνέδριο Επίπεδης Γης, με έναν εκ των ομιλητών (Μαρκ Σάρτζεντ) να τονίζει πως ο κόσμος είναι μια επίπεδη ηχητική σκηνή κάτω από ένα θόλο -σαν αυτήν που πρωταγωνιστεί στο Truman Show.

7) Οι Illuminati

Αφορά την ύπαρξη μιας μυστικής ομάδας παγκόσμιας ελίτ (Ιlluminati) που ελέγχει τα παγκόσμια γεγονότα και τις κυβερνήσεις, με στόχο τη δημιουργία μιας Νέας Παγκόσμιας Τάξης. Η θεωρία αυτή διατυπώθηκε για πρώτη φορά τον 18ο αιώνα.

Οι Βαυαροί Illuminati ήταν ένας πραγματικός ιστορικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1776 και προσπάθησε να προωθήσει τα ιδανικά του Διαφωτισμού (ορθολογική σκέψη, κοσμικότητα και ισότητα των φύλων). Διαλύθηκαν από τη βαυαρική κυβέρνηση το 1785.

Στη σύγχρονη εποχή, πολιτικοί με επιρροή, ηγέτες επιχειρήσεων, διασημότητες και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες χρησιμοποιούν τη δύναμη τους για να ελέγξουν την οικονομία, τα media και την πολιτική, όπως χειραγωγούν παγκόσμιες εξελίξεις που αποσκοπούν στην εδραίωση της εξουσίας τους και την υπονόμευση των ατομικών ελευθεριών.

8) Είναι ερπετά όσοι ορίζουν τις ζωές μας

Εδώ και τουλάχιστον τρεις δεκαετίες διατηρείται ακμαία η θεωρία που θέλει ηγέτες της πολιτικής, της οικονομικής και της τεχνολογικής ζωής και αγαπημένους celebrities να είναι annunaki. Είδος που υπήρχε από την αρχαιότητα.

Δηλαδή, είναι εξωγήινα ερπετά ανθρωποειδή που πίνουν αίμα, τρώνε σάρκα, αλλάζουν σχήμα και έχουν μόνο έναν στόχο: να υποδουλώσουν την ανθρώπινη φυλή. Τη διατύπωσε πρώτος ο δημοσιογράφος David Icke του BBC, στο βιβλίο του με τίτλο The Biggest Secret. Σε αυτό υπήρχαν συνεντεύξεις με δύο Βρετανούς που ισχυρίστηκαν ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δεν είναι τίποτα άλλο από ερπετά με κορώνες. Στη λίστα είναι και οι Illuminati.

9) Οι αεροψεκασμοί

Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας υποστηρίζουν ότι οι λευκές ‘γραμμές’ που αφήνουν τα αεροσκάφη (γνωστά ως χημικά) δεν αφορούν τη μείξη καυτών καυσαερίων από τους κινητήρες με τον κρύο αέρα, που οδηγεί σε συμπύκνωση και σχηματισμό κρυστάλλων.

Ή το AT-AO2 Air Tractor (το ξέρεις από τις πυρκαγιές) που κατόπιν παραγγελίας μπορεί να έχει ψεκαστήρα χημικών στο κάτω μέρος των φτερών, ώστε να ψεκάζει καλλιέργειες με εντομοκτόνα.

Οι συνωμοσιολόγοι επιμένουν ότι η συμπύκνωση είναι φαιδρή δικαιολογία, καθώς στη δική τους πραγματικότητα πρόκειται για σκόπιμο ψεκασμό χημικών ουσιών που γίνεται για άγνωστου σκοπούς. Όπως; Έχουν προταθεί ο έλεγχος του μυαλού, η τροποποίηση του καιρού ή η διάδοση επιβλαβών ουσιών για τη χειραγώγηση του πληθυσμού. Ανήκουν στο πλαίσιο μυστικού προγράμματος που κάνουν κυβερνήσεις και άλλοι ισχυροί του κόσμου.

10) Tα μηνύματα του Σατανά στους δίσκους

Ο φωνογράφος δημιουργήθηκε το 1877. Ένα χρόνο μετά ο δημιουργός του, Τόμας Έντισον ενημέρωσε ότι εάν ο κύλινδρος ‘διέγραφε’ ανάποδη πορεία, το τραγούδι γινόταν διαφορετικό από αυτό που ‘παραγόταν’ μέσω της σωστής πορείας. Τα πρώτα πειράματα του backmasking, τεχνικής εγγραφής στην οποία ένα μήνυμα εγγράφεται προς τα πίσω σε ένα κομμάτι που προορίζεται για να αναπαραχθεί προς τα εμπρός έγιναν το ‘50.

Μεταξύ όσων δοκίμασαν τη δοκίμασαν ήταν και οι Beatles, το 1966. Τρία χρόνια αργότερα, ραδιοφωνικός παραγωγός του Ντιτρόιτ υποστήριξε πως είχε ακούσει τη φράση “άναψε με νεκρέ”, στο Revolution 9 των “Σκαθαριών”, όταν το ‘έπαιξε’ ανάποδα. Εργασίες έδειξαν πως υπάρχει μεν το backmasking, όπως προκύπτουν και ακούσια μηνύματα της φωνητικής αντιστροφής.

Ακολούθησαν πολλοί άλλοι τέτοιοι ισχυρισμοί που στις αρχές του ‘80 απέκτησαν δαιμονικό χαρακτήρα (είχε κάνει θραύση και ο Εξορκιστής). Το 1974 αποκάλυψαν την ‘πραγματικότητα’ χριστιανικά γκρουπ (πως ο Σατανάς έχει βρει αυτόν τον τρόπο να προσελκύει πιστούς).

Πήρε τέτοιες διαστάσεις που ανέλαβαν δράση ερευνητές. Ενημέρωσαν πως προφανείς περιπτώσεις backmasking ενδεχομένως να είναι παραδείγματα παρεϊδολίας (βλ. τάση του εγκεφάλου να αναγνωρίζει μοτίβα σε δεδομένα χωρίς νόημα) ή συμπτωματική φωνητική αντιστροφή ή σκόπιμες απαντήσεις στους ίδιους τους ισχυρισμούς.

Η θεωρία δοκιμάζεται μέχρι σήμερα, με τους οπαδούς να ‘βρίσκουν’ μηνύματα του τύπου “Θα βομβαρδίσουμε αυτές τις τράπεζες/Σατανική νέα παγκόσμια τάξη/Σύντομα, αδερφέ” σε τραγούδι του Τζάστιν Μπίμπερ.

11) Οι υγειονομικές αρχές κρύβουν τις θεραπείες

Ερευνητική επιστολή που δημοσιεύτηκε το 2014 ενημέρωσε ότι το 37% των Αμερικανών πιστεύει ότι η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων καταστέλλει τις φυσικές θεραπείες για τον καρκίνο, λόγω πιέσεων που δέχεται από τις φαρμακοβιομηχανίες.

Το 20% των συμμετεχόντων είπε πως οι υπάλληλοι της δημόσιας υγείας κρύβουν δεδομένα που δείχνουν ότι τα κινητά τηλέφωνα προκαλούν καρκίνο. Το 20% πιστεύει ότι οι γιατροί εμβολιάζουν τα παιδιά με επικίνδυνες ουσίες, γνωρίζοντας ότι είναι επικίνδυνα.

Πολλοί φαν αυτής της θεωρίας, έχουν δημιουργήσει τις δικές τους ‘επιχειρήσεις’ για να καλύψουν τα ‘κενά’ και πουλούν συμπληρώματα και βιταμίνες. Κάποια αποδεδειγμένα δεν προσφέρουν τίποτα από όσα αναφέρονται στις ετικέτες.

12) Η σχέση του Ιησού με τη Μαρία τη Μαγδαληνή

Μέχρι και αυτό έχει ‘χρησιμοποιηθεί’ από συνωμοσιολόγους. Όπως αναφέρει το Time “στο Ευαγγέλιο του Φιλίππου αναφέρεται πως ο Ιησούς και η Μαρία η Μαγδαληνή είχαν παντρευτεί”.

Εν τούτοις, στο Ευαγγέλιο του Φιλίππου (του οποίου η αυθεντικότητα δεν έχει ‘κλειδώσει’), η Μαρία η Μαγδαληνή αναφέρεται ως κοινωνός του Ιησού και απεικονίζεται να είναι πιο κοντά στον Ιησού “από όποιον άλλον απόστολο”.

Σε μια συζήτηση μεταξύ του Πέτρου και της Μαρίας, εκείνος παραδέχεται ότι ‘ο Σωτήρας σε αγάπησε πάνω από όλες τις άλλες γυναίκες’, με τη θεωρία να ‘εστιάζει’ “στην ένταση της γραφής που φαίνεται να απεικονίζει τη ζήλια που μπορεί να ένιωσαν οι άλλοι απόστολοι για τη σχέση της Μαρίας με τον Ιησού”.

Το μόνο άλλο στοιχείο που χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει τη θεωρία είναι η αναφορά ότι ο Ιησούς φιλούσε συχνά τη Μαρία, αλλά μερικοί λένε ότι το φιλί ήταν στο πλαίσιο των εθίμων -εξ ου και ο Ιησούς φιλούσε όλα τα πιο κοντινά του πρόσωπα. Θα έχετε υπ’ όψιν σας το φιλί στον Ιούδα.