"Αυτό το βιβλίο θα ήθελα να το έχω εκδώσει εγώ"

Πετρούπολη ή μήπως Όλοι οι άνθρωποι του βασιλιά; Κάποιο σύγχρονο graphic novel ή ίσως μερικές pulp εκδόσεις από την ψυχεδελική δεκαετία των 70s; Βιβλία κυκλοφορούν πολλά, πάρα πολλά κάθε χρόνο. Η ελληνική εκδοτική παραγωγή είναι μάλλον εντυπωσιακή, ενώ δεν έχει να ζηλέψει -από πλευράς ποιότητας, οι πωλήσεις είναι άλλη ιστορία- και πολλά πράγματα από το εξωτερικό. Σε κάποιες, μάλιστα, περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για σκληρό εξώφυλλο (hardcover), οι ελληνικοί εκδοτικοί κάνουν θαύματα.

Πώς όμως νιώθει ένας εκδότης διαβάζοντας το βιβλίου κάποιου άλλου εκδοτικού που τον εντυπωσιάζει πραγματικά; Μιλήσαμε με τους καθ’ ύλην αρμόδιους για να μας λύσουν την απορία. Οι Έλληνες εκδότες ανοίγουν τα χαρτιά τους και αποκαλύπτουν ποιο είναι εκείνο το βιβλίο που θα ήθελαν να έχουν στείλει οι ίδιοι στο τυπογραφείο.



Θα ήθελα να έχω εκδώσει το καθηλωτικό Βέλος του Απόλλωνα (εκδόσεις Κάκτος) του καθηγητή του Yale Νικόλα Α. Χρηστάκη. Ως κορυφαίος γιατρός και κοινωνιολόγος ο συγγραφέας, πραγματεύεται τις επιπτώσεις της πανδημίας στη ζωή μας με έναν τρόπο συναρπαστικό, απευθυνόμενος όχι μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και στον ανυποψίαστο αναγνώστη. Η σφαιρική κάλυψη του θέματος, τα γεγονότα που έρχονται στο φως, ο προβληματισμός για τη νέα πραγματικότητα, οι ιστορικοί παραλληλισμοί και η αγωνία για το παρόν και το μέλλον του ανθρώπινου είδους καθιστούν το ανάγνωσμα αυτό ένα από τα σημαντικότερα βιβλία των τελευταίων χρόνων, ένα έργο αναφοράς που οφείλουμε να διαβάσουμε όλοι μας.

Το βιβλίο που θα ήθελα να έχω εκδώσει είναι τo Όλοι οι άνθρωποι του βασιλιά του Robert Penn Warren που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλις. Είναι ένα αριστουργηματικό μυθιστόρημα, φιλοσοφικών και ηθικών αναζητήσεων, με πολιτικές αλληγορίες και κοινωνικές αναφορές. Ως αναγνώστης δοκιμίων, αλλά και κλασικών και πολιτικών μυθιστορημάτων, με κορυφαίο τον Orwell, βρήκα σε αυτό το έργο τον συνδυασμό όλων των στοιχείων που με κάνουν να βυθιστώ σε ένα βιβλίο. Ένα έργο που εντυπωσιάζει με τη λεπτοδουλεμένη γλώσσα και με το ύφος του, συχνά λυρικό, ενίοτε απλό και λιτό, πάντα όμως νευρώδες και πλημμυρισμένο από εικόνες. Εξαίρετη, υποβλητική ελεγεία για την τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, το Όλοι οι άνθρωποι του βασιλιά συγκαταλέγεται στα μεγάλα μυθιστορήματα του 20ού αιώνα.

Το βιβλίο που ζήλεψα από την πρόσφατη βιβλιοπαραγωγή είναι το Sapiens – Μια εικονογραφημένη ιστορία, ο πρώτος τόμος της σειράς graphic novel των Yuval-Noah Harari, David Vandermeulen και Daniel Casanave, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Σε αυτό το βιβλίο συναντιούνται δύο από τα αγαπημένα μου είδη ως αναγνώστρια, το graphic novel και το non fiction. Με φρέσκο σκίτσο, συναρπαστική αφήγηση και ένα πλήθος πολιτιστικών αναφορών, οι δημιουργοί καταφέρνουν να μιλήσουν για τη γέννηση του homo sapiens και την κυριαρχία του και να μεταφέρουν τις ιδέες που ο Harari αποτύπωσε στο πολυδιαβασμένο βιβλίο του σε μια νέα γλώσσα. Αυτό το βιβλίο που μου χάρισε τρία απολαυστικά βράδια ανάγνωσης είναι σίγουρα ένα βιβλίο που θα ήθελα να έχουμε στον κατάλογο των εκδόσεων Μεταίχμιο.

Πετρούπολη. Ένας αληθινός συγγραφικός θησαυρός τον οποίο θα ήθελα να έχω εκδώσει. Το εμβληματικό έργο του Ρώσου συγγραφέα Andrei Bely, που κυκλοφόρησε το 2017 στα Ελληνικά από δύο εκδοτικούς οίκους ταυτόχρονα, αποτελεί ξεχωριστό δείγμα του ρωσικού μοντερνισμού. Η υπόθεσή του αφορά αλληλένδετες ιστορίες ανθρώπων σε μια ταραγμένη Πετρούπολη, μια πόλη έτοιμη να σαρωθεί τα επόμενα χρόνια από κοσμοϊστορικές αλλαγές. Βρισκόμαστε άλλωστε λίγο πριν την επανάσταση του 1905, που αποτέλεσε τον προπομπό της Οκτωβριανής Επανάστασης. Η συγγραφική δεινότητα του Andrei Bely είναι έκδηλη από τις πρώτες γραμμές. Αμέτρητοι συμβολισμοί, μουσικότητα, μαγευτικές εικόνες και αναδρομικές αφηγήσεις συνθέτουν ένα μεγαλειώδες, αξέχαστο έργο. Ένα από τα τολμηρότερα ρωσικά μυθιστορήματα του 20ού αιώνα.

Το πρώτο βιβλίο, από τα πολλά, που μου έρχεται αυτές τις μέρες στον νου είναι το βιβλίο ενός Χιλιανού συγγραφέα, του Benjamin Labatut, που θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Δώμα. Ο τίτλος στην αγγλική μετάφραση είναι κάτι σαν «Όταν δεν μπορούμε πια να καταλάβουμε τον κόσμο». Ήρωες των πέντε ιστοριών (ή κεφαλαίων, αν το δει κανείς ως ένα) είναι μεγάλοι επιστήμονες του 20ου αιώνα, κεντρικό θέμα-ερώτημα θα έλεγα με μια φράση το ουδέν καλό αμιγές κακού. Είναι ένα βιβλίο-υβρίδιο ως προς το είδος, που ακόμη το σκέφτομαι, μήνες μετά την πρώτη ανάγνωση.

Οι pocket εκδόσεις που ήταν της μόδας τις δεκαετίες 1970 και 1980 -και στη χώρα μας- με θέματα από κινηματογραφικές ταινίες και σειρές της εποχής (κυκλοφορούσαν ταυτόχρονα στην αγορά) είναι βιβλία που θα ήθελα πολύ να είχα εκδώσει. Για την ακρίβεια, προσπάθησα να αναβιώσω μία τέτοια σειρά βιβλίων μέσα από το εκδοτικό σήμα VINTAGEbooks και με αποκλειστική διάθεση στα κέντρα Τύπου όλης της χώρας, αλλά η προσπάθεια βρήκε μικρό κοινό. Θα ήθελα να ήμουν εκδότης εκείνη την εποχή μόνο και μόνο για αυτές τις σειρές mass market paperbacks.

Ένα βιβλίο που διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον είναι Το Ελληνικό Όνειρο (Εκδ. Μεταίχμιο) του διακεκριμένου καθηγητή και πολιτικού επιστήμονα Στάθη Ν. Καλύβα και του δημοσιογράφου Κώστα Γιαννακίδη. Το βιβλίο καλύπτει την περίοδο 1821-2021, αναλύει τους μηχανισμούς που κίνησαν την ιστορική και κοινωνική εξέλιξη στη σύγχρονη Ελλάδα, και παράλληλα επιχειρεί μια προβολή στο μέλλον της Ελλάδας της δεκαετίας του 2030. Το Ελληνικό Όνειρο είναι ένα βιβλίο που θα ήθελα να υπάρχει στη λίστα μας, καθώς σκοπός μας στις Εκδόσεις Κλειδάριθμος είναι να επιλέγουμε αντίστοιχους τίτλους, οι οποίοι ελπίζουμε ότι θα προσφέρουν γνώση, έμπνευση, και νέες ιδέες στους αναγνώστες και τις αναγνώστριες, έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην πρόοδο και την εξέλιξη της χώρας μας.

Θα ήθελα πολύ να είχαμε εκδώσει το βιβλίο "Ο Στόουνερ" του Τζον Γουίλιαμς, το οποίο είχε εκδοθεί πρώτη φορά το 1965 και πέρασε απαρατήρητο. Το διάβασα στο πρωτότυπο, αλλά είμαι σίγουρος πως η μετάφραση της έμπειρης Αθηνάς Δημητριάδου μόνο καλά θα προσδίδει στην ελληνική έκδοση. Μέσα από την ιστορία του Στόουνερ, ενός καθηγητή Φιλολογίας, φαινομενικά αποτυχημένου στην επαγγελματική αλλά και την προσωπική του ζωή, ο συγγραφέας καταφέρνει να μας μιλήσει ενδόψυχα για τις κοινωνικές αξίες, τις φιλοδοξίες, τις προσωπικές συγκρούσεις και την αγάπη. Πρόκειται για ένα σημαντικό μυθιστόρημα, που δικαιολογημένα κάνει αίσθηση στην σημερινή γενιά των αναγνωστών.

Δεν υπάρχουν πολλά μυθιστορήματα που να μαγνητίζουν τον αναγνώστη όπως το Catch-22 (1961), του αμερικανού συγγραφέα Τζόζεφ Χέλερ. Το βιβλίο περιέχει τις περιπέτειες αμερικανών στρατιωτών στο ευσωπαϊκό μέτωπο του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου. Η δαιδαλώδης αφήγηση, διανθισμένη μ’ ένα υποδόριο μαύρο χιούμορ, μας φέρνει σε επαφή με πολλαπλές αφηγηματικές εκδοχές διαφόρων επεισοδίων από τον πόλεμο. Πετυχαίνει έτσι να μεταφέρει μοναδικά το παράλογο του πολέμου και κάθε γραφειοκρατικής εξουσίας, αλλά και να επινοήσει ευρηματικούς τρόπους αντίστασης.

Από τα εμβληματικότερα σατιρικά αντιπολεμικά έργα του 20ου αιώνα, το Catch-22 είναι από τα βιβλία που αναμφισβήτητα κάνουν περήφανο κάθε εκδότη. Στα καθ’ημάς, η Εκάτη, του φίλου Χρήστου Νικολάκη και συνεχιστή του έργου του αείμνηστου πατέρα του Κωστή, εξέδωσε το έργο στα ελληνικά δίνοντας στους έλληνες αναγνώστες ένα μοναδικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

