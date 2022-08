House of the Dragon: Γνώρισε καλύτερα τους 17 δράκους που θα δούμε στη σειρά

Ποιος θα πει ότι η παρουσία των δράκων στο “House of the Dragon” δεν είναι μία από τις βασικές αιτίες που δέκα εκατομμύρια άνθρωποι (και αυτό μόνο στην Αμερική) συντονίστηκαν για να δουν την πρεμιέρα του prequel του “Game of Thrones”.

Μέχρι στιγμής έχουμε δει λίγους μόνο από τους δράκους που θα εμφανιστούν στο “House of the Dragon”, όμως ως το τέλος της σειράς θα έχουμε δει τουλάχιστον 17. Πλησιάζοντας μάλιστα τον Χορό των Δράκων, τον εμφύλιο των Targaryen που είχε ήδη αναφερθεί στο “Game of Thrones” ως αρχή του τέλους του Οίκου, οι δράκοι θα είναι απολύτως απαραίτητοι.

Η διαδικασία της δημιουργίας τους ήταν ένα από τα πιο χρονοβόρα κομμάτια της παραγωγής, με τους σχεδιαστές να έχουν πλέον στο βιβλίο με όλα τους τα έργα περίπου 1.000 σχέδια μόνο για τους δράκους.

Παρακάτω θα βρεις όλους τους δράκους που θα δεις στο “House of the Dragon” ως το τέλος του show.





Caraxes

Status: Ζωντανός

Τον καβαλάει: Daemon Targaryen

Πριν τον Daemon Targaryen, ο Caraxes ήταν ο δράκος του Aemon Targaryen. Το παρατσούκλι του είναι Blood Wyrm επειδή έχει έντονα κόκκινες αποχρώσεις που θυμίζουν αίμα. Ως δράκος του Aemon είχε θεωρηθεί ο πιο ισχυρός από τους νεαρότερους, τότε, δράκους, και παραμένει ένας από τους πιο έμπειρους σε καταστάσεις μάχης.

HBO





Syrax

Status: Ζωντανή

Την καβαλάει: Rhaenyra Targaryen

Η Rhaenyra είναι η μοναδική που καβάλησε ποτέ την κιτρινωπή Syrax. Δέθηκαν από όταν η πριγκίπισσα ήταν 7 χρονών, έγινε τεράστια και εντυπωσιακή, όμως δεν έχει εμπειρία στη μάχη. Έχει κατά κύριο λόγο μεγαλώσει αλυσιδωμένη, ωστόσο έχει όλη τη φροντίδα του παλατιού.

Vhagar

Status: Ζωντανή

Την καβαλάει: Laena Targaryen

Η δράκαινα Vhagar ήταν μία από τους τρεις θρυλικούς δράκους που κατέκτησαν για πρώτη φορά το Westeros, μαζί με τον Balerion και τη Maraxes. Στο “House of the Dragon” είναι η μεγαλύτερη και πιο ισχυρή δράκαινα εν ζωή. Αρχική της καβαλάρισσα ήταν η Visenya Targaryen, αλλά πλέον ανήκει στη Laena Velaryon, κόρη του Corlys και της Rhaenys.

«Είναι σαν μια τρελή ηλικιωμένη κυρία», έχει περιγράψει ο Miguel Sapochnik, ο δημιουργός του “House of the Dragon”. «Της πέφτουν κομμάτια, είναι δύσκολο να την απογειώσεις. Όταν το κάνεις είναι σαν βομβαρδιστικό B52. Είναι μία εκπληκτική δύναμη που δεν πρέπει να πάρεις αψήφιστα. Το να την προσγειώνεις είναι εφιάλτης».

Sunfyre the Golden

Status: Ζωντανός

Τον καβαλάει: Στα προσεχώς

Ο Sunfyre the Golden έχει περιγραφεί ως ο πιο «υπέροχος» δράκος που έχει πετάξει ποτέ στο Westeros. Έχει χρυσά λέπια που λάμπουν στο φως του ήλιου, και είναι άγριος και δυνατός.

Meleys the Red Queen

Status: Ζωντανή

Την καβαλάει: Rhaenys Targaryen

Η Meleys the Red Queen ιππεύεται από τη Rhaenys Targaryen (Eve Best), την ξαδέρφη του βασιλιά Viserys I και Βασίλισσα Που Δεν Υπήρξε Ποτέ. Είναι ηλικιωμένη δράκαινα, τεράστια και κόκκινη, αλλά πολύ τρομακτική στη μάχη..

HBO





Balerion the Black Dread

Status: Νεκρός

Τον καβαλάει: Χάρος

Ο θρυλικός δράκος που κατέλαβε το Westeros με τον Aegon τον Κατακτητή. Τόσο τεράστια ήταν η σκιά του που μπορούσε να καλύψει μία ολόκληρη πόλη. Πέθανε πολλά χρόνια πριν από τα γεγονότα του “House of the Dragon”, αλλά ενδεχομένως να τον δούμε σε flashback εφόσον ο τελευταίος του καβαλάρης ήταν ο Viserys I (Paddy Considine).

The Cannibal

Status: Ζωντανός

Τον καβαλάει: -

Ο Κανίβαλος είναι ένας άγριος δράκος που ζει στο Dragonstone. Κέρδισε το παρατσούκλι του επειδή έχει φάει πτώματα δράκων και αυγά. Στο “House of the Dragon” είναι ένας από τους μεγαλύτερους εν ζωή δράκους, αλλά δεν έχει εξημερωθεί ποτέ.

Seasmoke

Status: Ζωντανή

Την καβαλάει: -

Η Seasmoke είναι μία άγρια δράκαινα που ζει στο Dragonstone, το οχυρό των Targaryen. Αυτή τη στιγμή δεν έχει εξημερωθεί, όμως μέχρι τον Χορό των Δράκων - και εφόσον η σειρά αποφασίσει να ακολουθήσει τα βιβλία - αυτό θα έχει αλλάξει.

Sheepstealer

Status: Ζωντανός

Τον καβαλάει: -

Άγριος δράκος που ζει στο Dragonstone και έχει κερδίσει το όνομά του επειδή αρπάζει και τρώει πρόβατα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει εξημερωθεί, όμως μέχρι τον Χορό των Δράκων - και εφόσον η σειρά αποφασίσει να ακολουθήσει τα βιβλία - θα αλλάξει και αυτή η περίπτωση.

Vermithor

Status:Ζωντανός

Τον καβαλάει: -

Ο Vermithor είναι ένας από τους μεγαλύτερους δράκους στο “House of the Dragon”. Περιγράφεται “γκριζαρισμένος” και “γερασμένος”, και από όταν πέθανε ο ακριβώς προηγούμενος βασιλιάς, Jahaerys, δεν τον έχει καβαλήσει κανείς άλλος.

Tessarion the Blue Queen

Status: Ζωντανός

Την καβαλάει: Στα προσεχώς

Δράκαινα κοβάλτινων και χάλκινων αποχρώσεων και η νεότερη από τους ενήλικους δράκους στο “House of the Dragon”.

Vermax

Status: Ζωντανός

Τον καβαλάει: Στα προσεχώς

Γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος με κάθε χρόνο που περνάει και γίνεται ευερέθιστος όταν βρίσκεται κοντά σε χιόνι, πάγο ή κρύο.

Από το GOT HBO

Dreamfyre

Status: Ζωντανή

Την καβαλάει: Στα προσεχώς

Μεγάλη σε ηλικία και λεπτή για δράκαινα, μπλε απόχρωσης. Βρίσκεται στο Dragonpit κοντά στο King’s Landing.

Silverwing

Status: Ζωντανός

Τον καβαλάει: Στα προσεχώς

Ηλικιωμένος δράκος που κάποτε ανήκε στη βασίλισσα Alysanne Targaryen, τη γιαγιά του βασιλιά Viserys και σύζυγο-αδερφή του Jaehaerys. Μέχρι τον Χορό των Δράκων θα έχει αποκτήσει νέο καβαλάρη.

Moondancer

Status: Ζωντανή

Την καβαλάει: Στα προσεχώς

Νεαρή δράκαινα, ωχροπράσινη, μικρή και πολύ γρήγορη.

Arrax και Tyraxes

Status: Ζωντανοί

Τους καβαλάνε: Στα προσεχώς

Ο Arrax και ο Tyraxes ανήκουν σε δύο πολύ σημαντικούς χαρακτήρες ως προς τον Χορό των Δράκων, που όμως δεν έχουν γίνει ακόμα cast από τη σειρά. Φαίνεται ότι θα τους δούμε σε επόμενες σεζόν.