How To, Baywatch Edition: Πώς να σώσεις μια ζωή στη θάλασσα

Μετά από μισό σχεδόν χρόνο εγκλεισμού, μαζί με το καλοκαίρι, ήρθε και η ώρα της επιστροφής μας στη θάλασσα.

Σε μία κατά βάση νησιωτική χώρα, ωστόσο, με εκατοντάδες παραλίες, πολυσύχναστες και μη, οργανωμένες ή όχι, όπου η ναυαγοσωστική κάλυψη αποδεικνύεται πενιχρή και ελλιπής, οι πνιγμοί λίγα μέτρα από την ακτή εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό ζήτημα που χρήζει ευαισθητοποίησης αλλά και ενημέρωσης. Το κολύμπι δεν είναι μόνο διασκέδαση και οι κίνδυνοι που κρύβονται μέσα και έξω από το νερό δεν θα πρέπει να αγνοούνται, όπως και οι βασικές γνώσεις που οφείλουμε να έχουμε για να σώσουμε μία ανθρώπινη ζωή, ακόμη και τη δική μας, σε περίπτωση ενός ατυχούς περιστατικού.

Μόνο το 2020, καταγράφηκαν συνολικά 284 συμβάντα-ατυχήματα στις ελληνικές παραλίες, με 170 εξ αυτών να αποδίδονται σε πνιγμούς, την ώρα που ένας μεγάλος αριθμός περιστατικών (52) οφείλονται σε παθολογικά αίτια. Όπου δεν υπάρχει ναυαγοσωστικός πύργος, η παραμικρή αμέλεια μπορεί να αποβεί μοιραία, ενώ η ελάχιστη ενημέρωση μπορεί να είναι σωτήρια. Για εμάς και τους συνανθρώπους μας.

Στο 9ο επεισόδιο του "How To Everything", ο Σπύρος Μητριτσάκης, γυμναστής-εκπαιδευτής ναυαγοσώστης και ιδιοκτήτης της Σχολής Ναυαγοσωστικής "Lifeguard Hellas" μοιράζεται ορισμένα tips που θα πρέπει να κουβαλάμε στις καλοκαιρινές μας αποσκευές κάθε φορά που πηγαίνουμε για μπάνιο.

HIGHLIGHTS:

-Αν δεν είμαστε εκπαιδευμένοι στη διάσωση, δεν πρέπει να μπούμε σε σημείο που δεν πατάμε στο νερό για να βοηθήσουμε κάποιον

- Σε περίπτωση που πιούμε λίγο νερό και στη συνέχεια παρουσιάσουμε συμπτώματα γρίπης θα πρέπει αμέσως να πάμε στο νοσοκομείο

-Αν δεν αισθανθούμε καλά στο νερό σε σημείο που δεν πατάμε, ξαπλώνουμε, επιπλέουμε και σηκώνουμε το χέρι μας ζητώντας βοήθεια

-Η ναυαγοσωστική κάλυψη στις ελληνικές παραλίες δεν είναι επαρκής. Θα πρέπει να αλλάξουν πολλά και κυρίως το νομικό πλαίσιο

