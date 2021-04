How to Everything: Τελικά τρώμε πλαστικό μαζί με τα ψάρια;

Ποια μη δημοφιλή ψάρια μπορούμε να διαλέξουμε για να προστατεύσουμε τους πληθυσμούς αλλά και για να τραφούμε σωστά; Πώς να επιλέγουμε σωστά ψάρια όταν ψωνίζουμε; Τι σημαίνει αλιεία χαμηλής έντασης και ποια είναι τα οφέλη της;

Ο Άλκης Καφετζής, Υπεύθυνος Εκστρατείας της Greenpeace, έρχεται στο τέταρτο επεισόδιο του How to Everything για να αναλύσουμε ένα ζήτημα που θα έπρεπε να μας απασχολεί περισσότερο απ' όσο νομίζουμε.

Παρακατω, μπορειτε να βρειτε το εγχειριδιο του καλου ψαροφαγάδες:

Τα μη δημοφιλή ψάρια που μπορούμε να επιλέξουμε για τα πιάτα μας, και η εποχικότητά τους σε έναν αναλυτικό οδηγό.

