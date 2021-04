How to Everything: Τι πραγματικά συμβαίνει με τα εμβόλια

Πόσο ευσταθούν οι φόβοι για το εμβόλιο της AstraZeneca; Πότε περιμένουμε στην Ελλάδα το μονοδοσικό σκεύασμα της Johnson & Johnson; Θα μπορέσουμε να κάνουμε καλοκαιρινές διακοπές με ασφάλεια;

Μαζί μας, η Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Λοιμωξιολόγος και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Ιωάννα Παυλοπούλου, και ο συντάκτης Υγείας του NEWS 24/7, Γιώργος Σακκάς.

Highlights:

Στην αρχή δε θέλαμε Pfizer, τώρα δε θέλουμε AstraZeneca, ας είμαστε ψύχραιμοι

Το Ισραήλ μας έστειλε τα πρώτα κρούσματα από τους Αγίους Τόπους, τώρα θα μας φέρει καλές ειδήσεις

Εμβολιάζομαι δε σημαίνει πως ξεχνάω τη μάσκα



