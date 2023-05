Η ανεξήγητη μέχρι και σήμερα εξαφάνιση της μεγαλύτερης πορνοστάρ των '70s

Το 1978, η Μπάμπι Γουντς πρωταγωνίστησε στο “Debbie Does Dallas”, μία πορνό ταινία που με σημερινούς όρους θα λέγαμε ότι από την πρώτη στιγμή εξελίχθηκε σε ένα τεράστιο viral. Μετά από την τεράστια επιτυχία της ταινίας, η Γουντς επανέλαβε τον ρόλο της άτακτης καουμπόισσας από το Τέξας σε δύο ακόμη σίκουελ, που κυκλοφόρησαν το 1981 και το 1985, αντίστοιχα.

Εκείνο το διάστημα η "Debby" έκανε και μερικά ακόμη “περασματάκια” από άλλες ταινίες και έτσι πολλοί εύλογα υπέθεσαν ότι η Γουντς, από ανερχόμενο αστέρι, γρήγορα θα εξελισσόταν σε μία απ' τις πλέον καθιερωμένες ηθοποιούς του είδους. Συνέβη όμως ακριβώς το αντίθετο. Η Γουντς εξαφανίστηκε μετά την τρίτη ταινία της "Debbie", του πορνό alter ego της, και κανείς δεν έχει ακούσει τίποτα για εκείνη από τότε.

Η Γουντς ήταν κομμάτι της λεγόμενης “Χρυσής Εποχής του Πορνό”, μιας εποχής όπου οι κανονισμοί ήταν ανύπαρκτοι και η ασφάλεια ερχόταν δεύτερη μετά το το κέρδος. Και πολλές θεωρίες ως προς το γιατί εξαφανίστηκε η ανερχόμενη πορνοστάρ στέκονται σε αυτό το περιβάλλον. Άλλοι πιστεύουν ότι η ηθοποιός δεν ήταν έτοιμη για όλη αυτήν τη δημοσιότητα, ενώ κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι δεν εμφανίζεται γιατί πολύ απλά -και μακάβρια- έχει πεθάνει εδώ και αρκετά χρόνια από υπερβολική δόση νακρωτικών.

Τι πραγματικά της συνέβη όμως;

Η φήμη ότι πέθανε από υπερβολική δόση

Μέσα από ένα άρθρο του 2005 στην εφημερίδα της Αυστραλίας, The Age, ο δημοσιογράφος Λουκ Μπενεντίκτους ισχυρίστηκε ότι η Γουντς έχασε τη ζωή της μετά από υπερβολική δόση ηρωίνης το 1986. Αν και το άρθρο δεν παρείχε καμία πηγή και ο ισχυρισμός φαινόταν τουλάχιστον αβάσιμος, ωστόσο θα πρόσφερε μια απλή, αν και τραγική απάντηση στο γιατί η Γουντς εξαφανίστηκε ξαφνικά από τις ταινίες και τον κόσμο γενικότερα.

Τα προβλήματα με τα ναρκωτικά και τα overdose στον κόσμο του πορνό ήταν και παραμένει μία πολύ συνηθισμένη πραγματικότητα -δυστυχώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στο ντοκιμαντέρ του 2005 με τον τίτλο “Debbie Does Dallas Uncovered”, ο Τζιμ Κλαρκ, σκηνοθέτης της ταινίας, ισχυρίστηκε ότι η Γουντς όντως έπαιρνε ναρκωτικά -αλλά πουθενά δεν είπε ότι πέθανε απ’ αυτά.

Μπορεί να ζει μία απλή ζωή στην Αϊόβα

Στο ντοκιμαντέρ “Debbie Does Dallas Uncovered” ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι προσλήφθηκε ένας ιδιωτικός ερευνητής για να ψάξει να τη βρει. Αφού έμαθε το πραγματικό της όνομα -το οποίο δεν αναφέρθηκε στιγμή στο ντοκιμαντέρ- ο ερευνητής εξέτασε το ιστορικό της ηθοποιού και επικοινώνησε με μέλη της οικογένειας της.

Ο ερευνητής φέρεται να ανακάλυψε τη Γουντς να ζει μια ήσυχη ζωή στην Ντε Μόιν, μία πόλη της Αϊόβα. Επιπλέον, ανακάλυψε ότι η Γουντς δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να κερδίσει περισσότερη δημοσιότητα εξαιτίας μιας καριέρας που είχε αφήσει για τα καλά στο παρελθόν.

Κάποια που ισχυρίστηκε ότι είναι η Γουντς εδωσε συνεντευξη

Το 2007, ένα άτομο έστειλε email στο σάιτ “Yes But No But Yes” ισχυριζόμενο ότι είναι η Γουντς. Αυτό το άτομο συμφώνησε να δώσει μια συνέντευξη, αλλά δεν παρείχε κανένα στοιχείο για να αποδείξει την ταυτότητά του.

Στη συνέντευξη, η φερόμενη ως η θρυλική πορνοστάρ ισχυρίστηκε ότι παράτησε την πορνοβιομηχανία από επιλογή και ότι επέστρεψε στο σπίτι των γονιών της, λίγο πριν τελικά φύγει για να παντρευτεί.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι έμενε στην Καλιφόρνια με τον επί 20 χρόνια σύζυγό της και τα έφηβα παιδιά τους και ότι δεν χρειάστηκε να βασιστεί στην προηγούμενη καριέρα της, καθώς ήταν οικονομικά ευκατάστατοι. Ισχυρίστηκε επίσης ότι όλα αυτά τα χρόνια, δεν ήταν λίγες οι φορές που την αναγνώρισαν τυχαίοι στον δρόμο, αλλά πώς όσο μεγάλωνε, αυτά τα περιστατικά όλο και αραίωναν.

Έπαιξε σε πορνό γιατί χρωστούσε λεφτά

Σε συνέντευξη που έδωσε το 1979, λίγο μετά την κυκλοφορία του “Debbie Does Dallas”, η Γουντς αποκάλυψε πώς μπήκε στη βιομηχανία. Σύμφωνα με την ίδια, είχε ήδη έναν φίλο ο οποίος δούλευε στον χώρο του πορνό και στον οποίο χρωστούσε χρήματα. Προκειμένου, λοιπόν, να καταφέρει να βρει χρήματα για να τον ξεπληρώσει, εκείνος της ζήτησε να κάνει μια ταινία. Και αυτό ήταν όλο όσο χρειάστηκε για να πειστεί.

Μία συμπρωταγωνίστριά της πέθανε από υπερβολική δόση

Η Μισέλ Κάρπεντερ, γνωστή με το καλλιτεχνικό της όνομα “Arcadia Lake”, εμφανίστηκε ως “Tammy” στο “Debbie Does Dallas” και γενικά πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 40 ερωτικές ταινίες μέχρι να αποσυρθεί το 1984. Για μια σύντομη περίοδο, ήταν παντρεμένη με τον συμπρωταγωνιστή της στο "Debbie Does Dallas", τον Έρικ Έντουαρντς.

Το 1991, η Κάρπεντερ φέρεται να πέθανε από υπερβολική δόση. Φήμες όμως θέλουν να έβαλε η ίδια τέλος στη ζωή της ή ακόμη και πίσω από τον θάνατό της να κρύβεται η μαφία. Αυτή η τελευταία θεωρία στερείται επιβεβαίωσης από οποιαδήποτε πηγή αλλά η σχέση μεταξύ του αφεντικού της μαφίας, Μάικλ Ζαφαράνο και της ταινίας, οδήγησε τους φανς να υποστηρίζουν και αυτό το -μάλλον τραβηγμένο- σενάριο.

Ο παραγωγός της ταινίας ήταν μαφιοζος

Είπαμε ήδη για τον Μάικλ Ζαφαράνο, το υψηλόβαθμο αφεντικό που άνηκε στη φαμίλια Μπονάνο και ο οποίος ήταν και παραγωγός του “Debbie Does Dallas”. Μεταξύ άλλων, του άνηκε μυστικά και το Pussycat Theatre στη Νέα Υόρκη, ένα από τα πολλά πορνοσινεμά των ‘70s, όπου η "Debbie" ήταν η κύρια ατραξιόν για τους θεατές.

Το FBI άρχισε να ερευνά τον Ζαφαράνο, γνωστό και ως Mickey Z, και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες το 1978. Το 1980, το FBI διέθετε αρκετά στοιχεία εναντίον του για να εκδωθεί ένταλμα σύλληψης αλλά τη στιγμή που οι πράκτορες έφτασαν στο σπίτι του, εκείνος, 56 ετών, πέθανε από καρδιακή προσβολή.

Η κακή φήμη και ο θάνατος του Ζαφαράνο πρόσθεσαν πολλά και στον μύθο που χτίστηκε με τα χρόνια γύρω απ’ την ταινία.

Οι Dallas Cowboys μήνυσαν τους κινηματογραφιστές

Η ιστορία του “Debbie Does Dallas” επικεντρώνεται στην Debbie, μια νεαρή γυναίκα που θέλει να γίνει μέλος των "Texas Cowgirls", αλλά δεν έχει τα χρήματα για να φτάσει μέχρι τις τελικές εξετάσεις. Και γι' αυτόν τον λόγο αρχίζει να κάνει μερικές “χάρες” αριστερά δεξιά με αντάλλαγμα ζεστά μετρητά, ελπίζοντας έτσι να κάνει το όνειρο της πραγματικότητα.

Οι στολές των τσιρλίντερς των Texas Cowgirls στην ταινία είναι σχεδόν ίδιες με τις πραγματικές στολές που είχαν τα κορίτσια των Dallas Cowboys εκείνη την εποχή, κάτι που δυσαρέστησε την ομάδα του NFL. Γι’ αυτό και χωρίς να χάσουν καθόλου χρόνο, οι Dallas Cowboys μήνυσαν τους κινηματογραφιστές για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Ωστόσο, οι κινηματογραφιστές χρησιμοποίησαν τη μήνυση υπέρ τους, πιστεύοντας ότι θα τους έφερνε δημοσιότητα. Πράγματι, με μια αγωγή από μια από τις δημοφιλέστερες ομάδες του NFL, η ταινία κέρδισε την προσοχή ολόκληρης της χώρας και πούλησε σχεδόν 50.000 βιντεοκασέτες, μετά το ντεμπούτο της στο σινεμά.

Το σενάριο βασίστηκε στις εμπειρίες της Γουντς

Η Γουντς είχε προσπαθήσει και η ίδια να μπει στις τσιρλίντερς των Dallas Cowboys, αλλά δεν τα είχε καταφέρει. Και ακριβώς αυτή η εμπειρία της ήταν που ενέμπνευσε και τον σεναριογράφο της θρυλικής πορνοταινίας.

Επιπλέον, πολλές από τις σκηνές γυρίστηκαν στη βιβλιοθήκη του Pratt Institute και του Brooklyn College, δηλαδή σε πραγματικούς χώρους πανεπιστημίων. Οι κινηματογραφιστές ζήτησαν άδεια να τραβήξουν πλάνα και στις δύο τοποθεσίες, χωρίς προφανώς να αποκαλύψουν το είδος της ταινίας που θα γύριζαν..

spinoffs

Οι ταινίες “Debbie Does Dallas” αλλά και ο ίδιος ο τίτλος γνώρισαν τόσο μεγάλη επιτυχία που ενέπνευσαν δεκάδες spin-off. Για παράδειγμα, το “Debbie Does Wall Street” κυκλοφόρησε στα σινεμά το 1991 και το 2000, το “Debbie Does New Orleans” κυκλοφόρησε -σε βίντεο πια. Το 2007, η Vivid Entertainment έβγαλε μια ταινία με την ονομασία “Debbie Does Dallas... Again”.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το 2002 βγήκε ακόμη και μιούζικαλ με τον -όχι και τόσο πρωτότυπο- τίτλο “Debbie Does Dallas: The Musical”.