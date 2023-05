VANGELIS PATSIALOS

ARE YOU READY TO JAZZ;

Μήπως ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις πόσο jazz τύπος είσαι;

Το Athens Jazz, το μεγαλύτερο φεστιβάλ τζαζ μουσικής στην Ελλάδα, επιστρέφει από τις 22 έως τις 28 Μαϊου πιο δυναμικό από ποτέ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σηματοδοτώντας την έναρξη του φετινού συναυλιακού καλοκαιριου.

SHARE