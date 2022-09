Marriage sabbatical: Υπάρχει διάλειμμα στον γάμο και το προτείνουν οι ειδικοί

Δεν θέλω να (σου) θυμίσω την κατάσταση σου κατά τη διάρκεια των lockdown και δη του πρώτου που δεν μπορούσες να βγεις από το σπίτι. Πράγμα που σήμαινε πως περνούσες -για πρώτη φορά στη ζωή σου- 24 ώρες το 24ωρο με τον σύντροφο σου και τα παιδιά σου. Χωρίς ένα break.

Τα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας εκτοξεύθηκαν, όπως παρατηρήθηκαν αλλαγές στα στατιστικά των γεννήσεων, αλλά και των χωρισμών.

Τη σήμερον ημέρα, Αμερικανοί ψυχολόγοι προτείνουν ως λύση σε ό,τι μας 'βγαίνει' τώρα από τις κακουχίες που περάσαμε την περασμένη διετία το marriage sabbatical.

Είναι πολλοί εκείνοι που δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι χρειάζονται ένα διάλειμμα από τον σύντροφο τους. Όχι για να εξερευνηθούν άλλες option. Αλλά για μια επαναφορά -στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.

Ήλθε η ώρα να θυμηθούμε τα θαύματα που προκαλεί το να μας λείπει -έστω και λίγο- ο άλλος. Αν δεν μας λείψει; Την απάντηση την ξέρεις.

Δεν πιστεύεις την ειλικρίνεια των προθέσεων μου; Τότε ας περάσουμε στις λεπτομέρειες.

Τι είναι το sabbatical

Η λέξη 'sabbatical' προσδιορίζεται από το Cambridge Dictionary ως “μια χρονική περίοδος κατά την οποία επιτρέπεται στους καθηγητές κολεγίου ή πανεπιστημίου να σταματήσουν τη συνήθη εργασία τους, προκειμένου να σπουδάσουν ή να ταξιδέψουν, συνήθως ενώ συνεχίζουν να αμείβονται”. Τη λες και εγκεκριμένη, μετ' αποδοχών, άδεια που πια έχει 'περάσει' και στις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει νομική υποχρέωση έγκρισης σχετικού αιτήματος.

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται το sabbatical κάθε επτά χρόνια. Η διάρκεια του μπορεί να είναι από δυο μήνες έως... χρόνια. Οι περισσότεροι παίρνουν έξι μήνες αδείας. Το νόημα είναι η βελτίωση των εργαζομένων ως προς τη δουλειά τους -και άρα το όφελος του εργοδότη τους. Όχι η ξεκούραση.

Οι πιο συνηθισμένες 'χρήσεις' είναι τα ταξίδια, η εξέλιξη και ο εθελοντισμός.

Βλέπεις το Σάββατο μέσα στο sabbatical. Ίσως να μη βλέπεις πως το Σάββατο του Ιουδαϊσμού είναι ό,τι η Κυριακή για τον Χριστιανισμό: δηλαδή, ημέρα ξεκούρασης -ως η έβδομη ημέρα.

"Και οι 55 γυναίκες που μίλησαν στην Jarvis επισήμαναν πως δεν πήραν το time out για να βρουν εραστή. "Το πήραμε για να μην έχουμε κανέναν στη ζωή μας. Μόνο τον εαυτό μας".

Τι είναι το marriage sabbatical

Ο όρος που διάβασες ακριβώς από πάνω, ανήκει στην Cheryl Jarvis συγγραφέα του ομότιτλου βιβλίου (The Marriage Sabbatical: The Journey That Brings You Home), το οποίο κυκλοφόρησε το 1999.

Είχε πάρει συνεντεύξεις από 55 γυναίκες (ηλικίας από 28 έως 64 χρόνων -οι περισσότερες ήταν παντρεμένες για τουλάχιστον 6 χρόνια) που πήραν αυτήν την άδεια, η οποία έως τότε δεν είχε όνομα. Έγινε η 56η, με ένα τρίμηνο προσωπικού χρόνου και χώρου.

Όπως είπε στην Guardian, επικεντρώθηκε στο φύλο της “γιατί τότε η γυναίκα δεν είχε την ευκαιρία ή τη διάθεση να αφήσει μια από τις υποχρεώσεις της, για να κάνει κάτι που ήθελε. Τώρα το marriage sabbatical αφορά εξίσου και τα δυο φύλα”.

Πρόσθεσε και μια επισήμανση της ανθρωπολόγου Helen Fisher.

Όπως γερνούν οι άνδρες, η τεστοστερόνη πέφτει και έτσι ελκύονται περισσότερο από το σπίτι τους. Αντιθέτως, όταν μεγαλώνουν οι γυναίκες πέφτουν τα οιστρογόνα, κρύβουν την τεστοστερόνη και έτσι γίνονται πιο τολμηρές.

Η ιδέα πίσω από τη φράση είναι ότι τα άτομα που είναι σε μακροχρόνιες σχέσεις, μπορούν να συμφωνούν να αφιερώσουν χρόνο μακριά από την καθημερινότητα τους “ένα time-out από τη ρουτίνα, ώστε να ασχοληθούν με τη δημιουργική, την επαγγελματική και την πνευματική τους εξέλιξη, να κάνουν την ενδοσκόπηση τους ή να ανανεωθούν”.

Δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν προβλήματα -δεν πρόκειται για ευκαιρία εξόδου ή 'παραπτωμάτων'. Μπορεί απλά τα μέλη της σχέσης να θέλουν να επικεντρώσουν στον εαυτό τους ή σε ένα όνειρο τους, κάτι που δεν μπορούν να κάνουν υπό φυσιολογικές συνθήκες γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Με λίγα λόγια, πρόκειται για προσωπικό reset.

Και οι 55 γυναίκες που μίλησαν στην Jarvis επισήμαναν πως δεν πήραν το time out για να βρουν εραστή. “Το πήραμε για να μην έχουμε κανέναν στη ζωή μας. Μόνο τον εαυτό μας”.

Οι βασικές προϋποθέσεις του marriage sabbatical

Η freelance δημοσιογράφος που έχει γράψει και δημοσιεύσει περισσότερα από 100 βιβλία ανέφερε και τις βασικές προϋποθέσεις για να είναι αποτελεσματική η γεωγραφική -και όχι συναισθηματική- αποξένωση ενός ζευγαριού.

Το κλειδί για να είναι θετικό αυτό το διάλειμμα γάμου είναι η σχέση να είναι ισχυρή και υποστηρικτική, αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος το marriage sabbatical να γίνει μόνιμο.

“Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ του ζευγαριού, δεν υπάρχει νόημα για διάλειμμα γιατί θα χειροτερεύσει τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει σαφήνεια ως προς τον σκοπό και να προσδιοριστεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Είναι ανάγκη να αναφερθούν τα πλάνα που 'χουν το κάθε μέλος για τα time out, ώστε αμφότεροι να ξέρουν ακριβώς τι να περιμένουν. Δεδομένα, για κάποιες περιπτώσεις η άδεια αυτή μπορεί να λειτουργεί ως δοκιμαστικό χωρισμού, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος ύπαρξης του marriage sabbatical”.

Το αν θα υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία ή όχι, το αποφασίζει κάθε ζευγάρι ξεχωριστά. Οι ειδικοί προτείνουν τη σιγή ασυρμάτου “για να κάνεις πραγματική αντανάκλαση του τι σημαίνει να είσαι μόνος σου, με τον εαυτό σου. Να μην εξαρτάσαι από το άλλο άτομο”.

Ποιο είναι το ενδεδειγμένο διάστημα

Η Jarvis διαβεβαίωσε -κατόπιν ιδίαν εμπειρίας και έρευνας- πως όσο επωφελές ήταν για την ίδια το time out, τόσο ήταν και για τα άλλα μέλη της οικογένειας της. “Ο σύντροφος μου και τα παιδιά είχαν το χρόνο να επικοινωνήσουν διαφορετικά, να δημιουργήσεις νέες δυναμικές στη σχέση τους και να ανακαλύψει ο καθένας τα δικά του δυνατά σημεία.

Υπήρχαν επιδράσεις και στην ανανεωμένη ερωτική ορμή και σεξουαλική ενέργεια των γυναικών -καθώς στις δυνατές σχέσεις ο χωρισμός έχει τη δύναμη να αναζωπυρώσει ή να αυξήσει το πάθος”.

Δεν υπάρχει ενδεδειγμένη διάρκεια του marriage sabbatical, αφού δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι ίδιοι -άρα δεν έχουμε όλοι το ίδιο όριο υγιούς ανεξαρτησίας. Η συγγραφέας είπε ότι “μερικές γυναίκες αισθάνονται πολύ ένοχες ή φοβούνται ότι θα λείψουν στις οικογένειές τους.

Αυτή η κατηγορία ανθρώπων δύσκολα θα βρουν ελκυστική την ιδέα του διαλείμματος. Ακόμα και να το κάνουν, το πιθανότερο είναι πως θα το περιορίσουν σε λίγες ημέρες. Εάν σε αυτήν τη μίνι διάρκεια αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, ενδέχεται να υπάρξει παράταση”.

Τονίστηκε και ότι το marriage sabbatical δεν είναι κάτι που όλοι πρέπει να κάνουν “αλλά μπορούν να το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, ως μια επιλογή που μπορεί να γίνει αν υπάρχει έντονη παρόρμηση και σωστό timing”.