Οι 10 σειρές που βλέπουν όλοι αυτή τη στιγμή

Γιορτές έφτασαν επιτέλους, τα κανάλια έχουν ρίξει τα βαριά τους χαρτιά στο τραπέζι (βλέπε και Maestro στο Netflix δηλαδή) κι ο κόσμος μπιντζάρει καινούρια αλλά και κλασικά αγαπημένα– γιατί εξάλλου υπάρχουν οι streaming υπηρεσίες αν όχι για να μπορείς μέσα σε ένα ξεκούραστο ΣΚ να κάνεις πολλοστό μαραθώνιο Grey’s Anatomy ή να θυμηθείς τα κλασικά των Simpsons; Ποιες είναι τελικά εκείνες οι σειρές που βλέπουν όλοι αυτή τη στιγμή;

Maestro

Maestro MEGA

Η ολόφρεσκη παπακαλιάτειδα που βρίσκει την επιστροφή του επιτυχημένου auteur στη μικρή οθόνη μετά από δύο εξαιρετικά πετυχημένες ταινίες. Το Maestro δανείζεται από μπόλικα αγαπητά σουξέ όπως το Ozark και το How to Get Away with Murder και φτιάχνει κάτι ξεκάθαρα παπακαλιάτειο. Ένας μουσικός φτάνει σε ένα νησί όπου και μπλέκεται στις κρυφά θυελλώδεις ζωές των ντόπιων (συναισθηματικά και όχι μόνο) καθώς η σειρά μεταφέρει το φόκους της αφήγησης από χαρακτήρα σε χαρακτήρα δημιουργώντας ένα μεγάλο πίνακα ηρώων και καταστάσεων, σε ένα εκρηκτικό μίγμα.

Ο Παπακαλιάτης, που πρωταγωνιστεί φυσικά δίπλα σε ένα εντυπωσιακό καστ από την πάντα σπουδαία Μαρία Καβογιάννη μέχρι τον Γιάννη Τσορτέκη (αλλά και την Χαρούλα Αλεξίου στον πρώτο της ρόλο στο Netflix), καταφέρνει μέσα από την αγωνιώδη του αυτή αφήγηση να αγγίζει πολλά δύσκολα θέματα –όπως η ενδοοικογενειακή βία– φέρνοντάς μια καίρια οπτική στην ευρύτερη κοινωνική συζήτηση αυτής της στιγμής.

Η σειρά εκτός του ότι συζητήθηκε φέτος το φθινόπωρο όσο καμία άλλη στην Ελλάδα, έκανε το μεγάλο βήμα καταφέρνοντας να είναι η πρώτη που πουλιέται –όχι στο εξωτερικό γενικώς, κάτι που έχει ξανασυμβεί, αλλά– στο Netflix, ανοίγοντας έτσι έναν νέο δρόμο πιθανής εμπορικής εκμετάλλευσης για το τοπικό entertainment προϊόν. Η σειρά ανέβηκε μόλις αυτή τη βδομάδα στο Netflix κι είναι ήδη #1, ενώ σε άλλες χώρες θα προβληθεί τους επόμενους μήνες, με τίτλο Maestro in Blue.

Το Maestro στριμάρει στο Netflix.

Game of Thrones

Daenerys Targaryen, Game of Thrones

Ναι, κι όμως! Η μεγάλη επιτυχία του House of the Dragon νωρίτερα μες στη σεζόν οδήγησε πολύ κόσμο να επιστρέψει εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Το Game of Thrones είτε ως χορταστικός μαραθώνιος για θεατές που ήδη το γνωρίζουν απέξω κι ανακατωτά, είτε ως μια νέα ανακάλυψη για κόσμο που απλώς δεν είχε τύχει να το προλάβει από την αρχή του (και πιθανώς τώρα να δοκίμασε λίγο το House of the Dragon), βγάζει απόλυτο νόημα. Και ειδικά τις μέρες των γιορτών, που όπως και να το κάνεις το ζητά λίγο παραπάνω ο οργανισμός μας το έπος, είναι ό,τι πρέπει.

Μπόνους πόντοι για όσους το φτάσουν όντως ως το τέλος, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρουμε πώς πάνε αυτά. Ξεκινάει με όρεξη το πρότζεκτ Μεγάλο Rewatch 2022, συνήθως ξεμένει από καύσιμα κάπου εκεί στα μισά, αλλά δεν έχει σημασία. Το φρεσκάρισμα έγινε, την γεύση την παίρνουμε, και την Ντενέρις μας την απολαμβάνουμε ξανά σαν άνθρωποι.

Όλες οι σεζόν του Game of Thrones στριμάρουν στο Vodafone TV.

Harry & Meghan

Στιγμιότυπο από τη σειρά του Netflix AP

Δύσκολο να αντισταθεί κανείς σε πρωτοσελιδάτο ντοκουμέντο μιας σχέσης που τάραξε τα νερά στον κόσμο της βασιλικής οικογένειας στρέφοντας τα φώτα της δημοσιότητας πάνω τους. H σειρά ντοκιμαντέρ ακολουθεί μέσα από 6 επεισόδια όλη τη διαδρομή της σχέσης του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, από τα πρώτα στάδια της γνωριμίας τους μέχρι την απόφαση να αποσυρθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα.

Η σειρά, που έκανε αναμενόμενα ρεκόρ τηλεθέασης στη Μεγάλη Βρετανία διχάζοντας το κοινό και τους κριτικούς παγκοσμίως για μια πλειάδα λόγων, έχει οπωσδήποτε εντείνει μια έτσι κι αλλιώς μεγάλη συζήτηση γύρω από το διάσημο ζευγάρι.

Το Harry & Meghan στριμάρει στο Netflix.

The White Lotus

Francesco Zecca (left), Leo Woodall, Tom Hollander, Jennifer Coolidge and Haley Lu Richardson in The White Lotus. FRANCESCO ZECCA (LEFT), LEO WOODALL, TOM HOLLANDER, JENNIFER COOLIDGE AND HALEY LU RICHARDSON IN THE WHITE LOTUS.

Μια από τις καλύτερες σειρές των τελευταίων ετών επέστρεψε φέτος για 2η σεζόν, με τον δημιουργό Μάικ Γουάιτ να μας ταξιδεύει (εμάς και το λαμπρό κάστ του) αυτή τη φορά στην Ιταλία, δίχως πια τους λοκντάουν περιορισμούς. Η σειρά αυτή τη φορά είχε λιγότερη έγνοια για ταξικά σχόλια αλλά περισσότερη όρεξη να εξερευνήσει σε βάθος κάθε λογής δυναμική σχέσεων– σε συνδυασμό με το φόντο ιταλικής επαρχίας και ένα θανατηφόρο μυστήριο, το πακέτο έκανε απολαυστική τηλεόραση.

Η Όμπρεϊ Πλάζα εντυπωσιάζει σε όλη τη σεζόν με την ερμηνεία της σε έναν πολυεπίπεδο χαρακτήρα και την παράσταση κλέβει τελευταία στιγμή η Μέγκαν Φέιχι ως Δάφνη, σε ένα φανταστικό φινάλε γεμάτο ένταση σε κάθε στιγμή, αγωνία, χαρά και κυρίως θλίψη– όλα μαζί σε ένα. Ο Μάικ Γουάιτ τα κατάφερε ξανά, και όσο περιμένουμε να μάθουμε την τοποθεσία του 3ου κύκλου (να προτείνουμε κάποιο από τα υπέροχα θέρετρα στην Ελλάδα;) απολαμβάνουμε τις 2 πρώτες.

Οι δύο σεζόν του White Lotus στριμάρουν στο Vodafone TV.

Grey’s Anatomy

GREY'S ANATOMY ABC

Ναι, ναι, αυτό το Grey’s Anatomy. Όχι, όχι, μην αναρωτιέστε από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Ξέρουμε τι λέμε! Περίπου όπως είναι το Friends για το Netflix, κάπως έτσι και το Grey’s Anatomy για το Disney+, δηλαδή εκείνη η παντελώς γνώριμη σαπουνόπερα που με μεγάλη ευκολία θα βάλεις να χαζεύεις ξανά και ξανά ενώ αράζεις, ενώ μαγειρεύεις, ενώ τσεκάρεις το κινητό σου, ενώ διπλώνεις τα ρούχα, κλπ.

Ακούγεται μειωτικό αυτό, αλλά δεν είναι– είναι μεγάλη νίκη για τις σειρές που έχουν καταφέρει να αποτελέσουν ένα ζεστό safe space για τους πάσης φύσεως θεατές, αποτελώντας αυτόματη επιλογή για όλες εκείνες τις φορές που δεν θες πραγματικά να δεις κάτι ή να κάνεις φόκους, αλλά απλά να έχεις κάτι γνώριμο να παίζει. Μια καλή παρέα ρε παιδί μου, πώς το λένε.

Όλες οι σεζόν του Grey’s Anatomy στριμάρουν στο Disney+.

George & Tammy

Μετά το περσινό Όσκαρ της για τα Μάτια της Τάμι Φέι, η Τζέσικα Τσαστέιν αναλαμβάνει το ρόλο μιας άλλης Τάμι, αυτή τη φορά για τη μικρή οθόνη και προτείνεται για Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου για τη δουλειά της. Πρόκειται για την τραγουδίστρια Τάμι Γουαϊνέτ, η οποία ενθουσιάζεται όταν της προτείνουν να ανοίξει τη συναυλία του ινδάλματός της, του Τζορτζ Τζόουνς, τον οποίο παίζει ο Μάικλ Σάνον. (Οι δυο τους έχουν παίξει ξανά μαζί στο παρελθόν, στην καθηλωτική ταινία Take Shelter.)

Η χημεία μεταξύ τους είναι έκδηλη, κι οι δύο έμπειροι ηθοποιοί ξέρουν πώς να κρατήσουν το θεατή καθηλωμένο. Ένα μεγάλο εμπόδιο όμως απειλεί τη συνεργασία και τη σχέση τους, αποδεικνύοντας πως μερικές φορές το πιο επικίνδυνο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να παθιαστείς. Η σειρά καταγράφει την πολύπλοκη, ταραχώδη σχέση τους, τις συνεργασίες και τις παράλληλες μα και εμπλεκόμενες καριέρες. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο εξαιρετικός Τζον Χίλκοουτ του The Road.

Το George & Tammy στριμάρει στο COSMOTE TV.

Wednesday

Jenna Ortega NETFLIX - YOUTUUBE PRINTSCREEN

Μια μικρή σειρά Wednesday που έγινε το πιο πρόσφατο νετφλιξικό φαινόμενο, σπάζοντας τα βαϊραλόμετρα με τη διάσημη πια σκηνή του χορού της Τζένα Ορτέγκα, την οποία είχαμε ξεχωρίσει νωρίτερα μες στη σεζόν από τους ρόλους τις στα κινηματογραφικά θρίλερ Χ και Scream. Η σειρά αποτελεί μια κάποια επιστροφή στα (πολύ) γνώριμα για τον Τιμ Μπέρτον ο οποίος πρόσφατα δήλωσε πως τελείωσε με τη Disney. (Αν δεν είχε γίνει ήδη σαφές το αδιέξοδό του από το αδικημένο πιο πρόσφατο φιλμ του.)

Το Wednesday ως spin-off της κινηματογραφικής Οικογένειας Άνταμς (που δεν είναι του Μπέρτον αλλά οφείλει πολλά στο στυλ του) προσφέρει κάτι αρκετά γνώριμο αλλά και ταυτόχρονα κουλ, μεταφέροντας την συγκεκριμένη αισθητική σε ένα καθαρά teen drama περιβάλλον.

Το Wednesday στριμάρει στο Netflix.

The Simpsons

PRINT SCREEN / YOUTUBE

Άλλο ένα classic που το κοινό δεν βαριέται ποτέ. Η αλήθεια είναι πως οι Simpsons είναι από εκείνες τις σειρές που αν τις έχεις στη διάθεσή σου πάντοτε θα θες να τσεκάρεις ή να βάλεις μία στο τόσο ένα επεισόδιο να πάρεις μια γεύση. Η δύναμη του συγκεκριμένου τίτλου είναι τέτοια που το Disney+ (ειδικά στην Αμερική) στήθηκε σε μεγάλο βαθμό στις πλάτες του, καθώς η δυνατότητα επανάληψης είναι ατελείωτη– από τις λιγοστές σειρές που ως τίτλος κι ως brand πραγματικά δεν θα γεράσουν ποτέ.

Με 33 σεζόν στο Disney+ αν μη τι άλλο έχεις πράγμα να βλέπεις, και σίγουρα πολύς κόσμος έχει αδράξει την ευκαιρία. Είτε για να δει τις πιο πρόσφατες σεζόν που πιθανώς να σταμάτησε κάποια στιγμή να ακολουθεί, είτε για να δει για πρώτη φορά (απίθανο, αλλά λέμε τώρα) προς τι ο χαμός, είτε για να κάνει μια ακόμα επανάληψη στις απόλυτα αριστουργηματικές πρώτες σεζόν της σειράς. Είτε, γιατί όχι, για να δει ξανά και ξανά τα ετήσια δεντρόσπιτα του τρόμου. Σκέφτεστε πολλούς καλύτερους μαραθώνιους από αυτόν;

Οι 33 πρώτες σεζόν των Simpsons στριμάρουν στο Disney+.

Tom Clancy’s Jack Ryan

Το γνωστό πολιτικό θρίλερ του Amazon Prime με κεντρικό ήρωα τον Τζακ Ράιαν που στο παρελθόν έχουν ενσαρκώσει στο σινεμά οι Χάρισον Φορντ, Άλεκ Μπόλντουιν, Μπεν Άφλεκ και Κρις Πάιν. Τον πράκτορα της CIA παίζει αυτή τη φορά ο Τζον Κραζίνσκι του Office και σκηνοθέτης του Quiet Place, με τη δράση στην 3η σεζόν να περνά κι από την Ελλάδα, αποτυπωμένη με ένα μάλλον ταιριαστά απειλητικό χρωματικό φίλτρο. Για τους φανς της περιπέτειας και του σασπένς, ένας τίμιος 8ωρο μαραθώνιος, φεύγει όλο σε ένα ΣΚ.

Το Tom Clancy’s Jack Ryan στριμάρει στο Amazon Prime Video.

Willow

Willow YOUTUBE

Και κλείνουμε με κάτι νοσταλγικό, την αναβίωση δηλαδή του κλασικού κινηματογραφικού παραμυθιού Willow, για το Disney+. Χρόνια μετά τα γεγονότα της ομώνυμης ταινίας του Ρον Χάουαρντ, ο θρυλικός μάγος (παιγμένος από τον σπουδαίο Γουόργουικ Ντέιβις) επιστρέφει για να οδηγήσει μια ομάδα ιδιαίτερων χαρακτήρων σε μια επικίνδυνη αποστολή διάσωσης και σε μια περιπέτεια πέρα από τη φαντασία. Για να πέφτουν τα στοιχήματα ποιο θα είναι το επόμενο πράγμα που θα αναβιώσει η Disney ως στρίμινγκ σειρά στοχεύοντας στον παράγοντα νοσταλγία.