Όσκαρ 2023: Οι τελικές προβλέψεις για όλες τις κατηγορίες

Για το Τα Πάντα Όλα είχαμε γράψει πέρσι την άνοιξη, λίγο πριν κυκλοφορήσει στα ελληνικά σινεμά, προσπαθώντας τότε να εξηγήσουμε τι είναι αυτό που έχει κάνει μια τόσο αξιοπερίεργη και ιδιοσυγκρασιακή sci-fi κωμωδία πολεμικών τεχνών να έχει ήδη αποκτήσει πολυάριθμο φανατικό κοινό στις ονλάιν πλατφόρμες.

Ήταν μια παραδοξότητα όλο αυτό που συνέβαινε, αλλά πες ότι ΟΚ, μιλάμε όντως για ονλάιν κοινότητες, οπότε τα πράγματα είναι αλλιώς. Ακόμα και τότε που τα γράφαμε αυτά, δε θα μπορούσαμε να φανταστούμε πως σχεδόν ένα χρόνο αργότερα η ίδια αυτή τόσο παράξενη ταινία, θα είχε εξελιχθεί σε ένα οσκαρικό τανκ όμοιο του οποίου έχει χρόνια να φανεί.

Εξηγήσαμε πρόσφατα σε ξεχωριστό άρθρο γιατί και πώς συνέβη αυτή η εξέλιξη, αλλά το γεγονός παραμένει πως βιώνουμε μια οσκαρική απιθανότητα αυτή τη στιγμή. Μια ταινία με παράλληλα σύμπαντα, με κουνγκ φου, με υπαρξιακά ντόνατ και με ανθρώπους που έχουν λουκάνικα αντί για δάχτυλα, είναι αυτή τη στιγμή το αδιαφιλονίκητο οσκαρικό φαβορί.

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά αν όλα πάνε όπως τα περιμένουμε, θα σπάσει και μια δεκαετή πια τάση. Κάποτε, παλαιότερα, τα μεγάλα φαβορί για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας πολύ συχνά συγκέντρωναν κι ένα μικρό ή μεγάλο τσουβάλι Όσκαρ μαζί με το μεγάλο, κάτι που την τελευταία δεκαετία απλά δεν συμβαίνει πια.

H τελευταία ταινία με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας που κέρδισε 5 Όσκαρ και πάνω στη διάρκεια της βραδιάς, ήταν το The Artist(!) το 2012. Έκτοτε οι μεγάλοι νικητές έχουν φτάσει σπανίως τα 4 (Parasite, The Shape of Water), συνήθως μένουν στα 3, ή ακόμα και μόλις 2(!!) Όσκαρ: Το Spotlight, που είχε κερδίσει μόνο Ταινία και Σενάριο.

Φέτος είναι σχεδόν σίγουρο πως αυτό το σερί δεν θα συνεχιστεί, αφενός επειδή το Τα Πάντα Όλα θα κερδίσει πιθανότατα 6-7 Όσκαρ, αφετέρου ακόμα και στην ακραία περίπτωση που δεν πάρει αυτή η ταινία το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και κάνει την έκπληξη το Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο, το πιθανότερο είναι πως κι εκείνο με τη σειρά του θα έχει εξασφαλίσει 4-5 Όσκαρ ακόμα.

Πάμε να δούμε ανά κατηγορία, τι περιμένουμε να συμβεί, ξεχωρίζοντας φαβορί και πολύ (ή λιγότερο) πιθανές εκπλήξεις.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

Τα Πάντα Όλα (Everything Everywhere All at Once) EEAAO_AR_01242020_0384.ARW

Δεν υπάρχει ιστορική συγκυρία όπου να χάνει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το φιλμ που κερδίζει το μεγάλο βραβείο των σωματείων Παραγωγών, Ηθοποιών, Σκηνοθετών και Σεναριογράφων. Έχει συμβεί 4 φορές αυτή η αρμονική συμφωνία, κι ακόμα και στην πιο πρόσφατη περίπτωση (του Argo) όπου το εν λόγω φιλμ ηττήθηκε στα BAFTA (όπως φέτος το Τα Πάντα Όλα), το Όσκαρ δεν το έχασε.

Άρα έχουμε αδιαφιλονίκητο φαβορί στα χέρια μας. Αν όμως θέλουμε να κάνουμε τον δικηγόρο του διαβόλου στους εαυτούς μας, να τι θα λέγαμε: Αφενός, τα ιστορικά κι οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Τίποτα δεν έχει συμβεί μέχρι να συμβεί. Αφετέρου, στην σύγχρονη στρίμινγκ και διεθνικστικών τάσεων πραγματικότητα, όπου η πληροφορία είναι πιο διάσπαρτη από παλιά, αυτό που συχνά παρατηρούμε πλέον να συμβαίνει είναι ένα συγκεκριμένο φαινόμενο. Με ταινίες που μπαίνουν στην κούρσα ως αουτσάιντερ, συγκεντρώνουν κάποιο περιορισμένο αριθμό υποψηφιοτήτων κάνοντας παράλληλα και μια κάποια υπέρβαση χάρη στο πάθος μιας ομάδας μελών της Ακαδημίας, κι όταν μετά τις υποψηφιότητες δουν το φιλμ κι όλοι οι υπόλοιποι που δεν το είχαν δει προηγουμένως, τελικά κάνει overperform την βραδιά των Όσκαρ, κερδίζοντας βασικά τα πάντα.

Έγινε πέρσι με το CODA, όπου η ταινία κέρδισε και τα 3 Όσκαρ για τα οποία ήταν υποψήφια. Έγινε με το Parasite και τον θρίαμβο των 4 βραβείων. Οι ταινίες δεν έχουν σχέση μεταξύ τους αλλά τις ενώνει (για εντελώς διαφορετικούς λόγους) το πάθος που περιγράφουμε παραπάνω. Για να το θέσουμε αλλιώς: Αν τα μέλη της Ακαδημίας ψήφιζαν ξανά για υποψηφιότητες, τη δεύτερη φορά κανείς δεν αμφιβάλει πως κι οι δύο αυτές ταινίες θα είχαν πολλές περισσότερες υποψηφιότητες– τις οποίες πιθανώς να κέρδιζαν κιόλας.

Η ταινία αυτή φέτος είναι το Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο, που σάρωσε στα BAFTA και έχει προταθεί σχεδόν για κάθε πιθανό τεχνικό βραβείο Όσκαρ. Αν έβγαιναν ξανά οι υποψηφιότητες σήμερα, είμαστε σχεδόν σίγουροι πως ο Έντουαρντ Μπέργκερ θα ήταν και υποψήφιος για Σκηνοθεσία. Το πιθανότερο είναι πως δεν θα φτάσει φέτος η φόρα του αουτσάιντερ για να υπερκαλυφθεί η απόσταση από τον πρωτοπόρο– κι αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό επειδή και ο εν λόγω πρωτοπόρος έχει πίσω του ένα αληθινά παθιασμένο κι ενθουσιώδες πολυάριθμο κοινό υποστηρικτών στην Ακαδημία. Βοηθάει δηλαδή εδώ που το Τα Πάντα Όλα δεν μοιάζει με κάποιο «υποχρεωτικό», οσκαρικό ακαδημαϊκό θέαμα, αλλά είναι κάτι τελείως φρέσκο και αναπάντεχο.

Είναι λοιπόν το αδιαφιλονίκητο φαβορί, αλλά το Ουδέν Νεώτερον θα μπορούσε να είναι ένα έξυπνο στοίχημα, ένα σιωπηλό δεύτερο πλασάρισμα– ή, για να το πούμε αλλιώς, αν γίνει εδώ η σοκαριστική ανατροπή, σας έχουμε μόλις εξηγήσει πώς και γιατί θα γίνει.

Φαβορί: Τα Πάντα Όλα

Πονηρό αουτσάιντερ: Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Το σκηνοθετικό δίδυμο Ντάνιελς (Ντάνιελ Σάινερτ, αριστερά, και Ντάνιελ Κουάν, δεξιά) CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Εδώ τα πράγματα είναι πιο απλά. Για ένα διάστημα φαινόταν πως το βραβείο είναι του Σπίλμπεργκ, αλλά καθώς η φόρα του Τα Πάντα Όλα άρχισε να γίνεται αληθινά εμφανής, με τα Πνεύματα του Ινισέριν να έχουν επίσης κάπως ξεφουσκώσει και το Ουδέν Νεώτερον να απουσιάζει, οι Ντάνιελς βασικά παίζουν μόνοι τους εδώ. Από τα κάπως σίγουρα βραβεία της βραδιάς.

Φαβορί: Ντάνιελς, Τα Πάντα Όλα

Μακρινό αουτσάιντερ: Στίβεν Σπίλμπεργκ, The Fabelmans

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ

Η Κέιτ Μπλάνσετ στις Χρυσές Σφαίρες JOHN SHEARER/INVISION/AP

Οι ερμηνευτικές κατηγορίες έχουν τεράστιες μάχες φέτος, αλλά η κορυφαία όλων είναι εδώ. Δύο all-timer ερμηνείες κάθε μία εκ των οποίων αν δεν βραβευτεί θα αποτελεί ντε φάκτο ιστορική οσκαρική αδικία, διασταυρώνονται την ίδια χρονιά. Συμβαίνουν αυτά καμιά φορά. Η Μισέλ Γέο είχε δική της την άνοιξη και το καλοκαίρι, η Μπλάνσετ πήρε το φθινόπωρο μετά το βραβείο στη Βενετία για το Tar, και τώρα μοιράζονται τον χειμώνα καθώς η βιομηχανία γέρνει μία προς την μία, και μία προς την άλλη.

Πρόκειται αναμφίβολα για δύο σπουδαίες ερμηνείες από δύο ηθοποιούς-θρύλους, κάθε μία με την δική της διαδρομή και το δικό της αποτύπωμα στο industry. Σε μια κούρσα τόσο κλειστή, θα διαλέξουμε νικήτρια επιχειρώντας να σκεφτούμε σαν ψηφοφόροι. Όχι δηλαδή επειδή η Μισέλ Γέο κέρδισε το SAG σε μια τρομερά συναισθηματική βραδιά για το Τα Πάντα Όλα, αλλά επειδή όλα καταλήγουν σε αυτή τη σκέψη: Όταν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο σπουδαία κομμάτια τέχνης, η τάση μας (καλώς ή κακώς) είναι να γείρουμε ελαφρώς προς εκείνο που αντιλαμβανόμαστε ως πιο διαχρονικά αδικημένο.

«Είναι κι οι δύο σπουδαίες. Αλλά… η Μπλάνσετ έχει ήδη δύο, και μη γελιόμαστε, θα πάρει κι άλλα. Για την Γέο είναι ευκαιρία καριέρας». Είναι γνώριμο, ανθρώπινο σκεπτικό, σωστά;

Φαβορί: Μισέλ Γέο, Τα Πάντα Όλα

Ελάχιστα πιο πίσω: Κέιτ Μπλάνσετ, Tar

Χαρούμενη που είναι εκεί: Άντρεα Ράιζμπορο, To Leslie

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ

Επίσης μεγάλη κούρσα, ανάμεσα σε τρεις κιόλας. Ο Κόλιν Φάρελ κέρδισε το ερμηνευτικό βραβείο της Βενετίας (απέναντι και στον Φρέιζερ μάλιστα), ο Φρέιζερ πήρε το SAG, ο Όστιν Μπάτλερ έκανε την έκπληξη και πήρε το BAFTA. Φάρελ και Μπάτλερ μοιράστηκαν τις Χρυσές Σφαίρες. Ο Φρέιζερ έχει την καλύτερη αφήγηση. Τι νόημα βγαίνει από όλα αυτά; Ας πούμε πως στοιχηματικά καλύτερα να το αποφύγετε αυτό.

Εν τέλει η κούρσα μάλλον θα παιχτεί ανάμεσα σε Φρέιζερ και Μπάτλερ (με μια μικρή αιχμή αυτή τη στιγμή στον Elvis) όμως έχουμε μάθει διαχρονικά πως όταν είναι πολύ ανοιχτές οι κούρσες συμβαίνουν διάφορα κουφά– βλέπε νίκες σαν του Έιντριεν Μπρόντι για το Pianist ο οποίος ξεπετάχτηκε ανάμεσα στον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις του Gangs of New York και τον Τζακ Νίκολσον του About Schmidt.

Φαβορί: Όστιν Μπάτλερ, Elvis

Ελάχιστα πιο πίσω: Μπρένταν Φρέιζερ, Η Φάλαινα

Αουτσάιντερ: Κόλιν Φάρελ, Τα Πνεύματα του Ινισέριν

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Μοιάζει πολύ καλό μέρος να βραβευτεί εδώ το Ινισέριν κι ο αγαπητός του θεσμού Μάρτιν ΜακΝτόνα, όμως η φόρα που έχει πάρει το Τα Πάντα Όλα, η νίκη της ταινίας στο αντίστοιχο βραβείο του σωματείου των σεναριογράφων, αλλά κι η πρόσφατη τάση των Όσκαρ να βραβεύουν εδώ τον μεγάλο νικητή της βραδιάς, δείχνουν προς επικράτηση των Ντάνιελ κι εδώ. Αλλά ο ΜακΝτόνα ελπίζει.

Φαβορί: Τα Πάντα Όλα

Δυνατό αουτσάιντερ: Τα Πνεύματα του Ινισέριν

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Στην πολύ αδύναμη κατηγορία του Διασκευασμένου φέτος έχουμε μεγάλη μάχη ανάμεσα σε δύο ταινίες με αντίστροφη διαδρομή. Το Γυναικείες Κουβέντες ξεκίνησε τη σεζόν ως οσκαρικό φαβορί όμως τελικά δεν βρήκε πολλή αγάπη και με το ζόρι έσωσε δύο υποψηφιότητες (το ότι κατάφερε ωστόσο να προταθεί για Ταινία δείχνει πως έχει μια κάποια στήριξη ακόμα πίσω της). Από την άλλη το Ουδέν Νεώτερον ανέπτυξε φόρα οργανικά, σαν από μόνο του, τη στιγμή που το Netflix έβλεπε την οσκαρική του χρονιά να καίγεται πανηγυρικά. Έφτασε τις 9 υποψηφιότητες και μπορεί να σκοράρει πολλές νίκες. Θα είναι μια από αυτές το Σενάριο;

Οι Γυναικείες Κουβέντες πήραν το σωματείο σεναριογράφων (όπου δεν μπορούσε να συμμετάσχει το Ουδέν Νεώτερον) και το Ουδέν Νεώτερον πήρε το BAFTA (όπου δεν είχε προταθεί το Γυναικείες Κουβέντες). Η πρώτη τους αναμέτρηση θα έρθει τη βραδιά των Όσκαρ και δίχως απευθείας μεταξύ τους μάχες, και με τόσο αντιδιαμετρικές αφηγήσεις, είναι βασικά αδύνατον να γίνει πρόβλεψη στηριγμένη σε κάτι ουσιαστικό, πέραν του ενστίκτου. Από τη μία, πιστεύουμε πως είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να αναγνωριστεί εδώ η ταινία της Σάρα Πόλεϊ που έχει τους υποστηρικτές της στη βιομηχανία, αλλά από την άλλη αν το Ουδέν Νεώτερον είναι κρυφά η #2 ταινία της οσκαρικής χρονιάς (όπως τελικά πιστεύουμε) μάλλον η πιθανή νίκη του εδώ θα είναι ισχυρή ένδειξη περί αυτού.

Φαβορί: Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο

Ελάχιστα πιο πίσω: Γυναικείες Κουβέντες

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ

Αυτό είναι το για να μην κουράζεστε της φετινής τελετής. Αν θέλετε κάπου να στοιχηματίσετε το αμαξι σας για να βγάλετε κέρδος ένα τιμόνι και μια ζάντα, αυτή είναι η κατηγορία για να το κάνετε.

Φαβορί: Κι Χουάι Κουάν, Τα Πάντα Όλα

Αουτσάιντερ: Κανείς

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ

3 από τις 4 ερμηνευτικές κατηγορίες μοιάζουν πολύ ανοιχτές φέτος, κι ετούτη είναι η πιο ανοιχτή όλων, με τρεις πολύ ρεαλιστικές νικήτριες αλλά καμία να μην είναι εντελώς ακραία απίθανο να κερδίσει– όταν είναι τόσο ανοιχτό το πεδίο, το περιθώριο έκπληξης ειδικά στους β’ ρόλους είναι μεγάλο.

Η Τζέιμι Λι Κέρτις είχε πάρει πάνω της όλο το σπρώξιμο του Τα Πάντα Όλα πριν γίνει θωρηκτό, και βοήθησε πολύ στο να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα γιατί το industry την αγαπά πολύ, αλλά και γιατί υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση πως κάποια στιγμή καλό θα είναι να αναγνωριστεί. Η πρόσφατη νίκη της στα SAG της δίνει ίσως ένα προβάδισμα έναντι της Άντζελα Μπάσετ (για το Black Panther: Wakanda Forever) που έχει ένα παρόμοιο «επιτέλους πια» στόρι πίσω της. Με έναν περίεργο τρόπο, το γεγονός πως η συγκεκριμένη ταινία δεν είχε επίδραση αντίστοιχη του πρώτου Black Panther, βοηθάει τη Μπάσετ καθώς η συζήτηση περιστρέφεται λιγότερο γύρω από το «κατά πόσο αξίζει να τιμηθεί ένα υπερηρωικό μπλοκμπάστερ» και περισσότερο γύρω από την ίδια τη Μπάσετ.

Όμως είναι η νικήτρια του BAFTA, η Κέρι Κόντον για τα Πνεύματα του Ινισέριν, που δεν είναι καθόλου απίθανο να αρπάξει αυτή την αβέβαιη κατηγορία και να φύγει. Η Κέρτις κι η Μπάσετ έχουν τις προσωπικές τους διαδρομές ως κομμάτι του επιχειρήματος υπέρ τους, ενώ η Κόντον εκπροσωπεί ένα πολύ πιο αγνό σκεπτικό: Καλή ηθοποιός, σε καλή ερμηνεία, σε καλό ρόλο, σε καλή ταινία. Δεν είναι απίθανο οι Μπάσετ και Κέρτις να σπάσουν την ψήφο μεταξύ τους (και η Κέρτις να σπάσει λίγο την ψήφο και με τη συμπρωταγωνίστριά της, Στέφανι Σου), αφήνοντας το δρόμο ανοιχτό για την ήρεμη δύναμη της Κόντον. Εμείς θα δώσουμε εκτίμηση νικήτριας, αλλά τα πράγματα εδώ είναι εξαιρετικά ανοιχτά.

Πολύ ελαφρύ φαβορί: Κέρι Κόντον, Τα Πνεύματα του Ινισέριν

Ελάχιστα λιγότερο φαβορί: Τζέιμι Λι Κέρτις, Τα Πάντα Όλα

Πολύ κοντά: Άντζελα Μπάσετ, Black Panther: Wakanda Forever

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

NETFLIX





Ντοκιμαντέρ

Το πιο δημοσιογραφικό και επίκαιρο Navalny έχει το προβάδισμα αλλά μην εκπλαγούμε αν γίνει η ευχάριστη έκπληξη με το ευρηματικό, συναρπαστικό Fire of Love. Όσο για το βραβευμένο με Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία, All the Beauty and the Bloodshed, είναι μια από τις ταινίες της χρονιάς αλλά το ότι η Λόρα Πόιτρας έχει ήδη Όσκαρ (για το CitizenFour με τον Έντουαρντ Σνόουντεν) μάλλον θα κρατήσει το (ελαφρώς πιο ιδιοσυγκρασιακό έτσι κι αλλιώς) φιλμ πίσω.

Φαβορί: Navalny

Πολύ κοντά: Fire of Love

Αουτσάιντερ: All the Beauty and the Bloodshed

Φωτογραφία

Είναι από τα πιο πιθανά τεχνικά Όσκαρ του Ουδέν Νεώτερον, όμως αναπτύσσει φόρα της τελευταίας στιγμής η Μάντι Γουόκερ του έτσι κι αλλιώς φανταστικού Έλβις, η οποία αφενός κέρδισε το βραβείο της συντεχνίας της, αφετέρου μια πιθανή της νίκη θα έσπαγε ένα από τα πιο θλιβερά οσκαρικά σερί καθώς θα γινόταν η πρώτη γυναίκα νικήτρια στην ιστορία της συγκεκριμένης κατηγορίας. Η Γουόκερ είναι όντως το αουτσάιντερ, αλλά για μπας-και στοίχημα αξίζει, δεδομένων των αποδόσεων στις οποίες κινείται.

Φαβορί: Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο

Υποψιασμένο αουτσάιντερ: Έλβις

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Το πιθανότερο είναι πως το Έλβις μπορεί να κάνει ένα μίνι σκούπισμα αυτών των τεχνικών βραβείων, αλλά ας μην αποκλείσουμε καθόλου και την πιθανότητα ο Μπρένταν Φρέιζερ και η Φάλαινα να κάνουν το φετινό «Judy», δηλαδή το αρκετά συνηθισμένο combo ακριβώς δύο βραβείων για κάποια ταινία που βασίζεται στη μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών της. Όπως δηλαδή το Judy (με την Ρενέ Ζελβέγκερ) ή πέρσι το Eyes of Tammy Faye (με την Τζέσικα Τσαστέιν), να κερδίσει κι η Φάλαινα τα βραβεία Ερμηνείας + Μακιγιάζ.

Φαβορί: Έλβις

Αουτσάιντερ: Η Φάλαινα

Μουσική

Ο Τζάστιν Χέργουιτς της Βαβυλώνας είναι πολύ πιθανό να πάρει ξανά Όσκαρ μετά το La La Land του ίδιου σκηνοθέτη, όμως το στοιχειωτικό και αληθινά αναπάντεχο score του Ουδέν Νεώτερον μπορεί να κάνει εδώ την ανατροπή της τελευταίας στιγμή σε μια κατηγορία όπου στην πραγματικότητα δεν υπάρχει λάθος επιλογή.

Φαβορί: Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο

Ελαφρώς πιο πίσω: Βαβυλώνα

Κουστούμια

Φαβορί: Έλβις

Μοντάζ

Φαβορί: Τα Πάντα Όλα

Αουτσάιντερ: Top Gun: Maverick

Διεθνής Ταινία

Φαβορί: Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο

Animation

Φαβορί: Πινόκιο του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

Σκηνογραφία

Φαβορί: Βαβυλώνα

Αουτσάιντερ: Έλβις

Τραγούδι

Φαβορί: Naatu Naatu, RRR

Ήχος

Φαβορί: Top Gun: Maverick

Ισχυρό αουτσάιντερ: Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο

Οπτικά Εφέ

Φαβορί: Avatar: The Way of Water

Μικρού Μήκους Animation

Φαβορί: The Fox, the Mole, the Fox and the Horse

Αουτσάιντερ: My Year of Dicks

Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

Φαβορί: Stranger at the Gate

Αουτσάιντερ: The Elephant Whisperers

Μικρού Μήκους Ταινία

Φαβορί: Le Pupille

Δυνατό αουτσάιντερ: An Irish Goodbye