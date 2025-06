Francis Mercier & Nitefreak στο Official Pre-Primer Event

Ανακοινώθηκαν επίσημα: Δύο από τα πιο hot ονόματα της Afro-House σκηνής

Francis Mercier και Nitefreak, έρχονται στην Αθήνα ως co-headliners του φετινού Official Pre-Primer Event! Αν ανυπομονείς για το Primer 2025 και βιάζεσαι να πάρεις μια πρώτη γεύση και να ρίξεις μια αποκλειστική ματιά σε όσα ετοιμάζονται, save the date (Πέμπτη 26 Ιουνίου) & book the tickets!

Ο Francis Mercier είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της παγκόσμιας afro house σκηνής, με επιτυχίες όπως τα “Sete”, “Premier Gaou (Remix)” και “Kamili”. Έχει εμφανιστεί σε κορυφαία φεστιβάλ και venues όπως Tomorrowland, Art Basel, Ushuaïa Ibiza […], ενώ έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως Keinemusik, Black Coffee, RÜFÜS DU SOL, Vintage Culture κ.α.

Ο Nitefreak συγκαταλέγεται στους πιο δυναμικούς afro-tech παραγωγούς της γενιάς του. Tracks όπως τα “Hakuna Matata”, “Vibration” και “Taabu” έχουν γνωρίσει διεθνή επιτυχία και υποστηρίζονται σταθερά από ονόματα όπως Black Coffee, Dixon και Pablo Fierro. Έχει εμφανιστεί σε επιλεγμένα hotspots παγκοσμίως, όπως το Djoon Paris και το Habitas Tulum.

Η ένωση των δύο αυτών δυνάμεων σε ένα stage αποκαλύπτει πως αυτή η νύχτα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα απλό pre-event. Είναι μια βραδιά που το Primer Music Festival αποκαλύπτεται, δυναμικά και με παλμό.

OFFICIAL PRE-PRIMER EVENT