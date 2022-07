Placebo: Ο Brian Molko πάσχει από "κλιματική κατάθλιψη"

Η λέξη 'placebo' μπορεί να σημαίνει “εικονικό φάρμακο”, όμως το πιο διαδεδομένο Placebo στη μουσική σκηνή είναι το βρετανικό εναλλακτικό συγκρότημα με frontman τον Brian Molko, που από το 2006 μάς ρωτάει αν ξεχάσαμε να πάρουμε τα… χάπια μας.

Η πρώτη συναυλία των Placebo στην Ελλάδα έγινε στο Rockwave Festival τον Ιούλιο του 1999 και έβαλε το πρώτο λιθαράκι για την αγάπη του ελληνικού κοινού στην μπάντα των Brian Molko και Stefan Olsdal.

Ακολούθησαν πολλές εμφανίσεις επί ελληνικού εδάφους με μία αγαπημένη, εκείνη στον καλοκαιρινό Λυκαβηττό το 2007, όταν όλοι οι καθήμενοι ανέβηκαν στις καρέκλες τους ρυθμικά και σχεδόν τις ξεκόλλησαν από τις κερκίδες. Τώρα, το συγκρότημα επιστρέφει στην Ελλάδα στις 20 Ιουλίου στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη και 21 Ιουλίου στην Αθήνα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε μία πολύ ξεχωριστή Rockwave Night!

O Brian Molko των Placebo το 2009 live στη Λισαβόνα ASSOCIATED PRESS

Οι Placebo κέρδισαν επάξια τη θέση τους στη βρετανική μουσική ιστορία με πέντε κορυφαία άλμπουμ που μπήκαν στο "top 10"του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουν συνεργαστεί με μουσικούς θρύλους όπως οι David Bowie, Robert Smith και Michael Stipe και έχουν εμφανιστεί ως headliners σε κορυφαία φεστιβάλ σε όλη την υφήλιο.

O Molko μεγάλωσε, είναι σχεδόν 50 ετών και ο τελευταίος δίσκος των Placebo, o 8ος στην πορεία τους, με τίτλο "Never Let Me Go" εμπεριέχει όλα όσα τον απασχολούν τα τελευταία χρόνια.

Ο καινούργιος δίσκος έφτασε μέχρι το #3 στο αγγλικό top-10 UK Albums (OCC) και είναι το πρώτο άλμπουμ των Placebo που το καταφέρνει αυτό!

Molko - Η “κλιματική κατάθλιψη” και όσα μετανιώνει από τα 90s

Οι Placebo. O Brian Molko στα δεξιά. PROMO MATERIAL

“Έχεις δει τελευταία το Τσερνόμπιλ” ρωτάει (σε πρόσφατη συνέντευξη) τη δημοσιογράφο του Rolling Stone ο 49χρονος Brian Molko. “Έχει πνιγεί στη βλάστηση και τα ζώα έχουν επανέλθει. Γιατί; Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι εκεί. Αυτό είναι το όραμα μου για την επόμενη χιλιετία. Ο πλανήτης να είναι σε καλύτερη κατάσταση και τα ζώα να ευημερούν. Εμείς οι άνθρωποι συνεχώς καταστρέφουμε στο όνομα του κέρδους”.

Η οικολογική καταστροφή, ο καπιταλισμός, η απογοήτευση για την ανθρωπότητα και τα λάθη μας είναι κάποια θέματα με τα οποία ασχολείται το όγδοο άλμπουμ των Placebo. Ακόμα και το εξώφυλλο έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μπάντα. Την εικόνα βρήκε τυχαία ο Molko και είναι από μια παραλία της Καλιφόρνια. Μια παραλία που κάποτε ήταν χωματερή, γεμάτη με σκουπίδια. Μέχρι που στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 μία κίνηση πολιτών καθάρισε την παραλία και από κάτω ανακάλυψαν ότι ο ωκεανός και ο ήλιος είχαν μεταμορφώσει τα σπασμένα γυαλιά σε ένα καλειδοσκόπιο από χρωματιστά βότσαλα. Όταν ο Molko είδε τη φωτογραφία δημιουργήθηκε το όραμα για τον δίσκο. Εκεί που δεν υπήρχαν άνθρωποι και η φύση έχει πάρει τον δρόμο της!

εξώφυλλο δίσκου





Ο νέος δίσκος κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2022 και είναι το πρώτο άλμπουμ των Placebo με νέα τραγούδια τα τελευταία περίπου 10 χρόνια. Το συγκρότημα παραδέχτηκε σε συνέντευξή του στο Rolling Stone ότι οι ασταμάτητες περιοδείες έγιναν τελικά “τροχοπέδη” και επηρέασαν τη σωματική και ψυχική τους υγεία. “Νιώσαμε ότι σιγά-σιγά αυτοκτονούσαμε”. Κάποια στιγμή ήμουν σαν ένας πίθηκος που δίνει παράσταση”. Κάτι έπρεπε να αλλάξει!

“Κοιτάω τα τραγούδια που έχω γράψει και νιώθω ότι μπορούσα να τα πάω καλύτερα. Για πολλούς λόγους. Το lifestyle, η έπαρση, ήμουν αποκομμένος από την πραγματικότητα, νόμιζα ότι οτιδήποτε βάζω στο χαρτί είναι ιδιοφυές. Αυτή η χημικά επαγόμενη αυτοπεποίθηση που είχα στα 90ς και στα 2000ς... τώρα κοιτάω πίσω και λέω ότι θα ήθελα να βρίσκομαι περισσότερο μέσα στο δωμάτιο … ” λέει ο Molko.

ROCKWAVE

Γιατί τους βλέπουμε… θολούς στις φωτογραφίες για το νέο άλμπουμ; “Κοιτάμε τριγύρω και καταλαβαίνουμε ότι κανένας δεν δημοσιεύει πλέον τη φωτογραφία του αν δεν υπάρχει κάποια αισθητική παρέμβαση. Όλοι προβάλουμε μία εικόνα του εαυτού μας που δεν είναι η αληθινή. Και έτσι η ιδέα του να το πάρουμε αυτό και να το πάμε στα άκρα είναι ένα πολύ σαφές σχόλιο για την αισθητική του σήμερα”.

Για τον Molko που πάσχει από “κλιματική κατάθλιψη” και είναι πιεσμένος από το πολιτικό κλίμα στη Βρετανία η εικόνα αντιπροσωπεύει το πώς αισθάνεται για την ανθρωπότητα. ”Η εμμονή μας να συγκεντρώνουμε πλούτο, αυτή η φιλοσοφική αντίληψη ότι πραγματικά είναι κάτι σημαντικό, είναι και αυτό που κάποια στιγμή θα μας κάνει να εκλείψουμε. Δεν μπορώ να φανταστώ κανένα άλλο είδος πάνω στον πλανήτη που να το αξίζει περισσότερο από τον άνθρωπο.”

Πού θα βρούμε τον Molko 10 χρόνια από σήμερα; “Θα με βρείτε σε ένα κομμάτι γης πάνω σε ένα νησί, κάπου να κάνω μπάνιο με νερό της βροχής και να καλλιεργώ τα δικά μου λαχανικά. Εκεί είναι που θέλω να καταλήξω.”

Τα milestones της πορείας των Placebo

ROCKWAVE



- Ιδρύθηκαν το 1994 όταν ο Brian Molko (φωνή και κιθάρα) και ο Stefan Olsdal (μπάσο) γνωρίστηκαν τυχαία σε έναν σταθμό του λονδρέζικου μετρό.

- Ο μισός Αμερικανός-μισός Σκοτσέζος Molko και ο Σουηδός Olsdal πήγαιναν επί επτά χρόνια στο ίδιο σχολείο, το American International School of Luxembourg, δίχως να έχουν μιλήσει σχεδόν καθόλου. Μια τυχαία συνάντησή τους, ωστόσο, στον σταθμό του South Kensington, τους οδήγησε σε ένα κοντινό μπαρ. Το ίδιο βράδυ αποφάσισαν να φτιάξουν το γκρουπ “Ashtray Heart”. Το συγκρότημα σύντομα κατέληξε στο όνομα Placebo.

- Σαν χαρακτήρες οι Molko και Olsdal μοιάζουν πολύ και είναι φίλοι πάνω από 25 χρόνια. Θα έλεγε κάποιος “αδελφές ψυχές”. Όπως διαβάζουμε στο Rolling Stone είναι γλυκομίλητοι, ντροπαλοί, με μία πηγαία αγάπη για τους ροκ stars που ήταν περίπου αουτσάιντερ - όπως οι PJ Harvey, Björk, Grace Jones, Bowie. “Από τότε που ήμασταν παιδιά, δεν βρίσκαμε κάτι στο οποίο να μπορούμε να ταιριάξουμε” έχει πει ο Stefan Olsdal, “ψάχνοντας τον σκοπό μας απλά δημιουργήσαμε έναν δικό μας κόσμο”.

- Το ομότιτλο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος έφερε μια ισχυρή αλλαγή στη βρετανική μουσική, επιδρώντας αντιθετικά με την Britpop.

- Δώδεκα μήνες μετά το πρώτο τους single (“Bruise Pristine”) κυκλοφόρησαν το “Nancy Boy” που έγινε πλατινένιο, δέχτηκε διθυραμβικές κριτικές και σημάδεψε την μετέπειτα πορεία τους.

- Το σκοτεινά σαγηνευτικό δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο “Without You I'm Nothing” πούλησε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Το άλμπουμ περιλάμβανε το Top 5 single “Pure Morning” και το εμβληματικό “Every You Every Me”.

- Η πορεία του δίσκου απογειώθηκε όταν οι Placebo ερμήνευσαν ζωντανά, παρέα με τον David Bowie, το “20th Century Boy” στα BRIT Awards το 1999.

- Το 2000 κυκλοφόρησαν το κορυφαίο electro-punk-pop τρίτο άλμπουμ τους, “Black Market Music”. Οι αφοσιωμένοι οπαδοί των Placebo σε όλες τις ηπείρους συσπειρώθηκαν και οδήγησαν τα “Taste In Men”, “Slave To The Wage” και το “Special K”, στο Top 20 του Ηνωμένου Βασιλείου και των διεθνών charts.

- Ακολούθησε το τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο “Sleeping With Ghosts”, που κυκλοφόρησε το 2003, αναδείχθηκε διπλά πλατινένιο στη Γαλλία, πλατινένιο στη Γερμανία και χρυσό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το single “The Bitter End” έγινε μία από τις κορυφαίες επιτυχίες της καριέρας των Placebo, ένα από τα δύο τραγούδια (μαζί με το “Every You and Every Me”) που σχεδόν πάντα παίζουν σε κάθε live τους.

- “Meds”, το πέμπτο άλμπουμ ήρθε το 2006. Πούλησε πάνω από 1,1 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο και έγινε πλατινένιο σε Γερμανία και Γαλλία και χρυσό στο Ηνωμένο Βασίλειο.

- Το άλμπουμ “Battle For The Sun” των Placebo με παραγωγό τον Dave Bottrill, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2009.

- Το ”Loud Like Love”, που κυκλοφόρησε το 2013, ήταν το έβδομο στούντιο άλμπουμ τους με παραγωγό τον Adam Noble και βρήκε τη μπάντα να περιοδεύει σε όλο τον κόσμο, σε μια περιοδεία με πάνω από 1 εκατομμύριο θεατές σε Αυστραλία, Λατινική Αμερική, Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ασία.

- Οι Placebo γιόρτασαν την επέτειο των 20 χρόνων τους με την κυκλοφορία του retrospective album τους, “A Place For Us To Dream” στις 7 Οκτωβρίου 2016, καθώς και με την κυκλοφορία του EP με τίτλο “Life's What You Make It” που περιείχε 6 νέα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου του single “Jesus' Son” και της διασκευής του “Life's What You Make It” των Talk Talk. Ακολούθησε η επική παγκόσμια περιοδεία τους, με τίτλο “20 Years of Placebo” που συνεχίστηκε και σε όλη τη διάρκεια του 2017.

- Το Σεπτέμβριο του 2021 οι Placebo επέστρεψαν και μοιράστηκαν με τους χιλιάδες φίλους τους το πρώτο νέο τους single “Beautiful James”, από το νέο άλμπουμ “Never Let Me Go”.

Η διασκευή στο Running Up That Hill (A Deal With God) της Kate Bush

Οι Placebo το 2003 στο άλμπουμ "Covers" ερμήνευσαν κλασικά τραγούδια που άσκησαν επιρροή στη μουσική τους ταυτότητα. Με έναν πιο "emo" εκφραστικό τρόπο ο Moklo ερμήνευσε το "Running Up That Hill (A Deal With God)" της Kate Bush, το οποίο σήμερα έχει σπάσει τρία ρεκόρ Γκίνες και έχει εκτοξευθεί στην κορυφή των charts λόγω της σειράς του Netflix, "Stranger Things".

Μονή Λαζαριστών (20/07) / Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (21/07). Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 48 ευρώ, Golden Area (περιορισμένος χώρος μπροστά στη σκηνή): 88 ευρώ. Εισιτήρια εδώ.