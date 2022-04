Rockwave Nights: Οι μοναδικοί Placebo έρχονται για μια ανεπανάληπτη βραδιά στην Τεχνόπολη

Stop the press... οι Placebo έρχονται στην Τεχνόπολη. Μπορεί η πανδημία να εμπόδισε το γνωστό ροκ συγκρότημα από τη Βρετανία να εμφανιστεί στο Rockwave Festival το 2020, όμως το καλοκαίρι του 2022 ο Brian Molko και η παρέα του έρχονται να ροκάρουν στο Γκάζι.

Η εμφάνιση των Placebo έρχεται στο πλαίσιο των πολυαναμενόμενων Rockwave Nights. To Rockwave, ένα φεστιβάλ που μας έχει δώσει τόσες δυνατές στιγμές όλα αυτά τα χρόνια, ανοίγεται στην πόλη και διοργανώνει δύο βραδιές χαράς και μουσικής στην Τεχνόπολη. Οι Les Negresses Vertes στις 20/7 και οι Placebo στις 21/7 ανεβάζουν την αδρεναλίνη στο Γκάζι. Μια ημέρα μετά, στις 22/7 ανεβαίνει στο σπίτι του στο Terravibe, στη Μαλακάσα, ως Rockwave Festival με τη δυνατή εμφάνιση των Social Distortion (μαζί με τους Amenra).

Όλα είναι γιορτή. Μία γιορτή εκτονωτικά λυτρωτική, όπως η μουσική των PLACEBO!

Placebo (λεξικό: εικονικό φάρμακο), Placebo (μουσικό λεξικό: βρετανικό εναλλακτικό ριζοσπαστικό συγκρότημα που από το 1994 ταράζει τα μουσικά ύδατα παγκοσμίως). Η πρώτη συναυλία των Placebo στην Ελλάδα, στο Rockwave Festival, τον Ιούλιο του 1999 έβαλε το πρώτο λιθαράκι για τη λατρεία του ελληνικού κοινού στον Brian Molko. Ακολούθησαν πολλές εμφανίσεις με μία αγαπημένη, εκείνη στον καλοκαιρινό Λυκαβηττό το 2007. Τώρα, το συγκρότημα επιστρέφει στην Ελλάδα στις 20 Ιουλίου στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη και 21 Ιουλίου στην Αθήνα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε μία πολύ ξεχωριστή Rockwave Night!

Οι Placebo είναι μία από τις επιδραστικές alternative ροκ μπάντες των τελευταίων 20 χρόνων με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 13 εκατομμύρια μέχρι σήμερα. Kέρδισαν επάξια τη θέση τους στη βρετανική μουσική ιστορία με έξι κορυφαία "top 10" άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και μέσα από συνεργασίες με μουσικούς θρύλους όπως οι David Bowie, Robert Smith και Michael Stipe.

Ιδρύθηκαν το 1994 από τους Brian Molko (φωνή και κιθάρα) και Stefan Olsdal (μπάσο). Οι Placebo ιδρύθηκαν όταν τα μέλη της μπάντας γνωρίστηκαν τυχαία το 1994. Ένας σταθμός του λονδρέζικου μετρό, αποτέλεσε την αιτία για τη δημιουργία των Placebo. Ο μισός Αμερικανός – μισός Σκοτσέζος Brian Molko και ο Σουηδός Stefan Olsdal μπορεί να πήγαιναν επί επτά χρόνια στο ίδιο σχολείο, το American International School of Luxembourg, δίχως να έχουν μιλήσει σχεδόν καθόλου. Μια τυχαία συνάντησή τους, ωστόσο, το 1994, στον σταθμό του South Kensington, τούς οδήγησε σε ένα κοντινό μπαρ, όπου ο πρώτος προσκάλεσε τον δεύτερο για να τον ακούσει να παίζει κιθάρα και να τραγουδά. Το ίδιο βράδυ αποφάσισαν να φτιάξουν το γκρουπ. Αν και αρχικά είχαν το όνομα Ashtray Heart, το συγκρότημα σύντομα κατέληξε στο όνομα Placebo. Αρχικά ο ντράμερ του σχήματος ήταν ο Robert Schultzberg, αλλά αργότερα ο Steve Hewitt πήρε τη θέση του το 1997. Ο τελευταίος ανακοίνωσε, τον Οκτώβριο του 2007, την αποχώρηση του από το συγκρότημα λόγω προσωπικών και μουσικών διαφορών. Στις 6 Αυγούστου του 2008 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συγκροτήματος, ανακοινώθηκε ο νέος ντράμερ. Πρόκειται για τον Steve Forrest, πρώην ντράμερ του συγκροτήματος Evaline. Τον Ιούνιο του 2009 οι Placebo θα παρουσιάσουν τον νέο τους δίσκο Battle For The Sun.

Η γνωριμία με τον συγκεκριμένο drummer έγινε κατά τη διάρκεια, μίας συναυλίας που λάμβανε χώρα στην Αμερική. Ο Steve Forrest έκανε το opening μαζί με τους Evaline πριν εμφανιστούν οι Placebo. Εκείνη την περίοδο το συγκρότημα δεν είχε ντράμερ. Αφού παρακολούθησαν το συγκρότημα θέλησαν ως καινούριο τους ντράμερ τον Steve Forrest. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο συγκεκριμένος ντράμερ είναι μια αρκετά καλή επιλογή καθώς προσθέτει στο συγκρότημα θετική ενέργεια.

Το ομότιτλο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος έφερε μια ισχυρή αλλαγή στη βρετανική μουσική, επιδρώντας αντιθετικά με την Britpop που εκείνη την εποχή κυριαρχούσε εμπνέοντας μια γενιά συγκροτημάτων να τους ακολουθήσει. Δώδεκα μήνες μετά το πρώτο τους single («Bruise Pristine») κυκλοφόρησαν το «Nancy Boy» που έγινε πλατινένιο, δέχτηκε διθυραμβικές κριτικές και σημάδεψε την μετέπειτα πορεία τους.

Το σκοτεινά σαγηνευτικό δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο «Without You I'm Nothing» πούλησε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Το άλμπουμ περιλάμβανε το Top 5 single «Pure Morning» και το εμβληματικό «Every You Every Me». Η πορεία του δίσκου απογειώθηκε όταν oι Placebo ερμήνευσαν ζωντανά, παρέα με τον David Bowie, το «20th Century Boy» στα BRIT Awards το 1999.

Το 2000 κυκλοφόρησαν το κορυφαίο electro-punk-pop τρίτο άλμπουμ τους, «Black Market Music». Οι αφοσιωμένοι οπαδοί των Placebo σε όλες τις ηπείρους συσπειρώθηκαν και οδήγησαν τα «Taste In Men», «Slave To The Wage» και το «Special K», στο Top 20 του Ηνωμένου Βασιλείου και των διεθνών charts.

Ακολούθησε το τέταρτο άλμπουμ τους με τίτλο «Sleeping With Ghosts», που κυκλοφόρησε το 2003, αναδείχθηκε διπλά πλατινένιο στη Γαλλία, πλατινένιο στη Γερμανία και χρυσό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το single «The Bitter End» έγινε μία από τις κορυφαίες επιτυχίες της καριέρας των Placebo, ένα από τα δύο τραγούδια (μαζί με το Every You and Every Me) που σχεδόν πάντα παίζουν σε κάθε live τους.

«Meds», το πέμπτο άλμπουμ ήρθε το 2006. Πούλησε πάνω από 1,1 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο και έγινε πλατινένιο σε Γερμανία και Γαλλία και χρυσό στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το άλμπουμ «Battle For The Sun» των Placebo με παραγωγό τον Dave Bottrill, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2009. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό, ζωντανό, δυναμικό και ριζοσπαστικό έργο που σηματοδότησε μια νέα εποχή για το συγκρότημα. Παρέμειναν για δύο βδομάδες στην πρώτη θέση του European Billboard Chart, ενώ βρέθηκαν στο νούμερο 1 στα charts 10 χωρών και στο Top 5 στα charts σε άλλες 20 χώρες. Στα MTV European Music Awards του 2009 κέρδισαν το Best Alternative Award, εδραιώνοντας τη θέση τους ως μία από τις κορυφαίες live rock μπάντες παγκοσμίως.

Το «Loud Like Love», που κυκλοφόρησε το 2013, ήταν το έβδομο στούντιο άλμπουμ τους με παραγωγό τον Adam Noble και βρήκε τη μπάντα να περιοδεύει σε όλο τον κόσμο, σε μια περιοδεία με πάνω από 1 εκατομμύριο θεατές σε Αυστραλία, Λατινική Αμερική, Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ασία.

Οι Placebo γιόρτασαν την επέτειο των 20 χρόνων τους με την κυκλοφορία του retrospective album τους, «A Place For Us To Dream» στις 7 Οκτωβρίου 2016, καθώς και με την κυκλοφορία του EP με τίτλο «Life's What You Make It» που περιείχε 6 νέα κομμάτια, συμπεριλαμβανομένου του single «Jesus' Son» και της διασκευής του «Life's What You Make It» των Talk Talk.

Λίγο μετά την κυκλοφορία του album, ακολούθησε η επική παγκόσμια περιοδεία τους, με τίτλο «20 Years of Placebo» που συνεχίστηκε και σε όλη τη διάρκεια του 2017.

Το Σεπτέμβριο του 2021 οι PLACEBO επέστρεψαν και μοιράστηκαν με τους χιλιάδες φίλους τους το πρώτο νέο τους single «Beautiful James».

Ο καινούργιος δίσκος «Never Let Me Go» έφτασε μέχρι το #3 στο αγγλικό top-10 UK Albums (OCC) και είναι το πρώτο άλμπουμ των Placebo που το καταφέρνει αυτό! Οι Placebo έχουν μπει στο αγγλικό top-10 έξι φορές στην καριέρα τους, και η τελευταία φορά ήταν με το Battle for The Sun που το 2009 είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 8.Ο Brian Molko και ο Stefan Olsdal, έσκαψαν πολύ βαθιά για να ανάψουν τη ζωοδότρα φλόγα για το εξαιρετικά αγωνιώδες όγδοο άλμπουμ τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η προπώληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει/Τιμές Εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 48 ευρώ, Golden Area: 88 ευρώ/Τα εισιτήρια της αναβληθείσας εκδήλωσης ROCKWAVE FESTIVAL - PLACEBO + BELLE & SEBASTIAN + DIGITAL 21 + STEFAN OLSDAL παραμένουν σε ισχύ. Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήρια τους για τη νέα ημερομηνία της επιλογής τους./Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ηλεκτρονικά: Δίκτυο viva.gr/Θεσσαλονίκη: https://www.viva.gr/tickets/music/placebo-thessaloniki/Αθήνα: https://www.viva.gr/tickets/music/rockwave-nights-placebo/ Τηλεφωνικά: 11876/Σε όλα τα Viva Spots: (Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Yoleni's)/Φυσικά Σημεία Προπώλησης: Hunter Agency/Πανεπιστημίου 42, Αθήνα/Ωράριο Λειτουργίας (έως 21/4): Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη: 10.30 – 14.30/Παρασκευή: 16.00 – 20.00/Σάββατο: 10.30 – 16.00/Δευτέρα: Κλειστά/Stereodisc Record Shop: Αριστοτέλους 4, Θεσσαλονίκη/Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:30 - 21:00, Σάββατο 10:00 - 18:00/Kαταστήματα Public/ ΘΕΑΤΡΟ ΓΗΣ: Τριανδρία, Θεσσαλονίκη/ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Δήμου Αθηναίων/Πειραιώς 100 - Γκάζι, Αθήνα

