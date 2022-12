Ποιες είναι οι πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες του πλανήτη

Υπάρχουν δισεκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι, σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, αυτοί που κληρονόμησαν τις περιουσίες τους (ή τις απέκτησαν μέσω διαζυγίου) και εκείνοι που τις δημιούργησαν μόνοι.

Μολονότι γνωρίζουμε τα ονόματα των πλουσιότερων ανδρών της Γης (Jeff Bezos, Elon Musk και Βill Gates, για παράδειγμα), δεν έχουμε πρόχειρα τα ονόματα των πλουσιότερων γυναικών. Και δη των αυτοδημιούργητων.

Πριν προχωρήσουμε σε αυτήν τη λίστα, να θυμίσουμε πως φέτος στο Νο1 των δισεκατομμυριούχων βρέθηκε ο Bernard Arnault, συνιδρυτής, πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής της μεγαλύτερης εταιρίας πολυτελών ειδών του πλανήτη, LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE, των 64.215 δισεκατομμυρίων ευρώ, για έσοδα, το 2021.

Η αξία του Arnault είναι στα 160.89 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι άφησε πίσω του τα 154.304.000.000 του Μusk.

Eίχε γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος που ασχολείτο με τη μόδα από το 1999, όταν ξεπέρασε τον Amancio Ortega της Inditex (Ζara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe και Lefties).

Το 2019 πέρασε για λίγο τον τότε πλουσιότερο κάτοικο της Γης, Jeff Bezos, πριν καταποντιστεί στο ξέσπασμα της πανδημία (-30 δισεκατομμύρια) και επιστρέψει δριμύτερος το 2021 (με περιουσία 186.670.000.000 δολ.). Έκτοτε ‘τρώει’ έναν, έναν τους ‘παραδοσιακούς’ κατόχους του τίτλου ‘ο πλουσιότερος άνθρωπος’.

Πάμε τώρα, και στις γυναίκες.

Το ΤΟΡ10 είναι κληρονόμοι και η Scott. Χαρακτηριστικά, στις πέντε πρώτες θέσεις βρίσκονται

η Francoise Bettencourt Meyers (69.98 δισεκατομμύρια ευρώ) είναι εγγονή της ιδρύτριας της L’ Oreal, η Alice Walton (54.44 δισεκατομμύρια ευρώ) είναι η μοναχοκόρη του ιδρυτή της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Walmart, η Julia Koch (54.44 δισεκατομμύρια ευρώ) κληρονόμησε το 42% των μετοχών της Koch Industries -δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρία των ΗΠΑ-, όταν πέθανε ο σύζυγος της, η Mackenzie Scott (40.210.000.000 ευρώ) είναι η πρώτη σύζυγος του Bezos και κάτοχος του 25% των μετοχών της Amazon και η Jacqueline Mars (31.830.000.000 ευρώ) έχει το 1/3 της μεγαλύτερης εταιρίας ζαχαροπλαστικής στον πλανήτη -aMars που έχει και… την Mars.

Κάτι ανάλογο γίνεται με όσες εμφανίζονται, έως την ολοκλήρωση του ΤΟΡ10.

Ήλθε η ώρα για την πλουσιότερη αυτοδημιούργητη.

Η Wu Yajun είναι γνωστή στην Κίνα ως “η βασίλισσα της κινεζικής ιδιοκτησίας”.

Είναι 58 χρόνων, διαζευγμένη και μητέρα ενός κοριτσιού που είναι η μόνη εκπρόσωπος του γυναικείου φύλλου στη λίστα με τους 25 πλουσιότερους Κινέζους κάτω των 30 χρόνων. Προφανώς χρωστάει στη μητέρα της την περιουσία της, που ανέρχεται στα 7 δισεκατομμύρια (έχει πάρει το 44% των μετοχών της Yajun).

Η Yajun είναι συνιδρύτρια, πρώην πρόεδρος, πρώην CEO και νυν σύμβουλος της Longfor Properties, των 7.374 υπαλλήλων και των 8.11 δισεκατομμυρίων ευρώ για έσοδα.

Πρόκειται για επενδυτική εταιρία που ανήκει στη λίστα Forbes Global 2000. Διαχειρίζεται πολυάριθμες θυγατρικές που ασχολούνται με επενδύσεις, ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων στην Κίνα (πολυκατοικίες, πολυτελείς βίλες, γραφεία, κτίρια κατοικιών, επιχειρηματικά συγκροτήματα, εμπορικά κέντρα κλπ), καθώς και σχετικές υπηρεσίες.

Από το Δεκέμβριο του 2011 της ανήκουν 33,76 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα γης. Το 2012 χώρισε με τον άνδρα της, ο οποίος έφυγε από την εταιρία.

Η αξία της είναι 136.430.000.000 ευρώ.

Στην πιστωτική κρίση της Κίνας το 2022, έχασε 6.3 δισεκατομμύρια (εκτιμήθηκε πως έχανε περίπου 1 δισεκατομμύριο την ημέρα) και για αυτό παραιτήθηκε.

Δεν πρέπει να προσπερνάς ότι είναι γυναίκα επιχειρηματίας στην -απόλυτα πατριαρχική και συντηρητική- Κίνα.

Η πτυχιούχος μηχανικός -με μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων-, αποφάσισε από μικρή πως όποιον κλάδο επιλέξει, θα τον τιμήσει έως το τέλος της ζωής της.

Ξεκίνησε την καριέρα της ως υπάλληλος στο Qianwei Meter Factory (διαθέτει τον πιο προηγμένο εξοπλισμό και τεχνολογία παραγωγής μετρητών αερίου). Που ανήκει στο κράτος. Η Wu έβγαζε 16 δολάρια το μήνα -σημερινά 45.85, δηλαδή 43.14 ευρώ.

Δούλεψε εκεί από το 1984 έως το 1988. Εκείνη τη χρονιά έπιασε δουλειά ως δημοσιογράφος στο China Shirong News Agency. Για την επόμενη εξαετία έγραφε για κτηματομεσιτικά. Η εφημερίδα ελεγχόταν από το Γραφείο Κατασκευών του Δήμου Chongqing -όπου γεννήθηκε. Κατά τη θητεία της, η Wu ‘έχτισε’ το (κυβερνητικό και επιχειρηματικό) δίκτυο που χρησιμοποίησε όταν έκανε το πέρασμα στον κλάδο των ακινήτων.

Το 1992 παντρεύτηκε τον επιχειρηματία, Cai Kui. Είχαν πρόβλημα να αγοράσουν διαμέρισμα για να ζήσουν. Έτσι ξεκίνησαν την κτηματομεσιτική εταιρία που ονόμασαν αρχικά Chongqing Zhongjianke Real Estate Co Ltd. -μετέπειτα Longfor Properties.

Οι τρεις φάσεις της καριέρας της

Έως το 2003 ζούσε τόσο ιδιωτική ζωή που όλοι νόμισαν ότι είναι άνδρας -όταν διάβαζαν το όνομα της. Τότε διευκρινίστηκε πως είναι γυναίκα, με την είσοδο της στη λίστα των πλουσιότερων Κινέζων.

Το 2009 η εταιρία μπήκε στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Η Wu έχει πει πως “στην καριέρα μου πέρασα τρία στάδια: στο πρώτο ένιωσα πως δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών, που αρχίζουν μια επιχείρηση. Αισθανόμουν πως αν κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, θα με αναγνωρίσουν. Ήμουν γεμάτη πάθος, τότε.

Λίγο καιρό μετά, διαπίστωσα πως οι γυναίκες αντιμετωπίζονταν με δυσπιστία από κάποιους. Με έκριναν με λάθος κριτήρια. Ένιωσα προσβεβλημένη. Αποφάσισα να προκαλέσω αυτήν την νόρμα. Ήταν συναισθηματικά απαράδεκτη.

Στο τρίτο στάδιο, δεν υπήρχε αυτή η συνθήκη. Είχα καταλάβει πως έχανα το χρόνο μου σε μάχες να τους πείσω πως δεν ήμουν ό,τι πίστευαν -πως δεν είχα όραμα, ότι με κυρίευαν τα συναισθήματα μου, δεν ήμουν ορθολογική και ήμουν αδύναμη. Ήταν κάτι που δεν είχε λογική. Άφησα το χρόνο να δείξει τι ίσχυε. Δεν σταμάτησα ποτέ να μαθαίνω και να είμαι σταθερή στις αξίες μου”.

Το κουνελάκι του Playboy έγινε "η πιο επιτυχημένη επιχειρηματίας στην ιστορία των ΗΠΑ"

H Wu των ΗΠΑ είναι η 74χρονη Diane Hendricks (πρώην Smith). H ‘πιο επιτυχημένη επιχειρηματίας, στην ιστορία της Αμερικής’ είναι μια από τις εννέα κόρες γαλακτοπαραγωγών που ζούσαν σε φάρμα πόλης του Wisconsin.

Όλα τα κορίτσια έκαναν δουλειές στη φάρμα. “Όχι τις δύσκολες, τις ‘ανδρικές’. Για αυτές ο πατέρας μου προσελάμβανε κόσμο”. Ο πατέρας της δεν πίστευε πως η γυναίκα ‘ανήκει’ στην κουζίνα, αλλά δεν έβλεπε πως υπήρχε νόημα στο να σπουδάσουν οι κόρες του.

Η Diane έγινε μητέρα, για πρώτη φορά, στα 17 και για κάποια χρόνια ήταν ‘κουνελάκι’ του Playboy, για να πληρώνει τα έξοδα της “και για να μπορώ να διεκδικήσω την καριέρα που ήθελα: να ασχοληθώ με τις επιχειρήσεις, να είμαι ανεξάρτητη και να έχω ένα καλό αυτοκίνητο. Δεν απολάμβανα να είμαι στη φάρμα”.

Πήρε απολυτήριο λυκείου το 1965 και λίγο αργότερα χώρισε τον πατέρα του παιδιού της.

Δέκα χρόνια μετά το διαζύγιο της, παντρεύτηκε τον Ken Hendricks. Έφτιαχνε στέγες. Εκείνη πριν γίνει 21 άρχισε να ασχολείται με τα κτηματομεσιτικά, πουλώντας model homes. Πρώτα συνεργάστηκαν, μετά εκείνη ανέλαβε να φτιάξει και να πουλήσει δυο σπίτια που είχε αγοράσει ο Hendricks και μετά έγιναν οικογένεια.

Το 1982 εξάντλησαν ό,τι οικονομικές δυνατότητες είχαν (βλ. πιστωτικά όρια) για να πάρουν ένα δάνειο, με το οποίο ίδρυσαν την ABC Supply. Σήμερα είναι ο μεγαλύτερος χονδρικός διανομέας της χώρας, για στέγες, παράθυρα, υδρορροές και επένδυση για κατοικίες και εμπορικά κτίρια.

To 2007 o Κen πέθανε. Εκείνη συνέχισε την επέκταση της επιχείρησης, εξαγοράζοντας ανταγωνιστές και διπλασιάζοντας τα καταστήματα της (έφτασαν τα 900).

Το Μάρτιο του 2012 η περιουσία της Hendricks υπολογίστηκε στα 10.4 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το 2018 είναι “η πλουσιότερη αυτοδημιούργητη γυναίκα” στις ΗΠΑ.

Στο μεσοδιάστημα έγινε donor σε διάφορους πολιτικούς (έχει στηρίξει την Hilary Clinton μεταξύ άλλων), ενώ αντιμετώπισε και θέματα με την εφορία -για φόρο εισοδήματος που δεν πλήρωσε σε τέσσερις χρονιές από το 2010 έως το 2014.

Το 2021 τα έσοδα της έφτασαν στο ποσό ρεκόρ των 14.12 δισεκατομμυρίων ευρώ. “Ή εταιρία έγινε πέντε φορές μεγαλύτερη, από όταν ζούσε ο Ken” σχολίασε, πριν επισημάνει τι λέει πάντα στα παιδιά και τα εγγόνια της: “Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα στη ζωή, από το να δουλεύεις και να έχεις εισόδημα”.

H αξία της σήμερα, είναι στα 11.471.000.000 ευρώ.

Η Faulkner μας έχει φακελωμένους όλους

Κοντά στην Hendricks, σε περιουσία, είναι η 79χρονη Judith Faulkner, ιδρύτρια της Epic Systems, εταιρίας λογισμικού υγειονομικής περίθαλψης, με έδρα στο Wisconsin. Την ‘έφτιαξε’ το 1979 -αφότου πήρε πτυχίο στα μαθηματικά και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στην επιστήμη των υπολογιστών-, με τον Dr. John Greist. Ξεκίνησαν από ένα υπόγειο και επένδυση 68.000 ευρώ -έδωσαν ό,τι μπορούσαν φίλοι και συγγενείς.

Το 2013 έγινε “η πιο ισχυρή γυναίκα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης”, με την εταιρία της να ‘κρατά’ τα ιατρικά αρχεία περισσότερων από 225.000.000 Αμερικανών και εκατομμύρια άλλων, σε κοντά 2.400 νοσοκομεία του πλανήτη.

Το 2015 υπέγραψε το Giving Pledge, δεσμευόμενη να δώσει το 99% των περιουσιακών της στοιχείων στη φιλανθρωπία.

Όσες φορές εμφανίστηκαν στο δρόμο της επενδυτές τους αρνήθηκε. Όπως αρνήθηκε να εισαχθεί στη Wall Street ή να εξαγοράσει άλλους.

Η περιουσία της μητέρας τριών παιδιών, είναι στα 6.582.000.000 δολ.

Ο νεαρότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος

Η Kylie Jenner είναι 25 χρόνων. Από το 2019 είναι δισεκατομμυριούχος. Έως σήμερα παραμένει η νεαρότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος -με το αυτοδημιούργητη να αμφισβητείται μεν, αλλά να αφορά κυρίως τη δημιουργία της Kylie Cosmetics. Το κορίτσι που γνωρίσαμε όταν ήταν ακόμα παιδί, στο Keeping Up with the Kardashians είναι η κάτοχος του λογαριασμού με τους τρίτους περισσότερους ‘ακόλουθους’ στο Instagram -μετά το Instagram και τον Christiano Ronaldo.

O νεαρότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος λέγεται Alexandr Wang. Είναι 25 και ιδρυτής της Scale AI, εταιρίας τεχνητής νοημοσύνης, η αξία της οποίας έχει εκτιμηθεί στα 6.864.000.000 ευρώ. Ο Wang παράτησε το ΜΙΤ για να κάνει τη δική του startup, στα 19 -μαζί με τη Lucy Guo.

Το Scale AI βοηθά τις εταιρείες να αξιοποιήσουν τα ακατέργαστα δεδομένα τους, για τεχνητή νοημοσύνη και machine learning. Στους πελάτες του ανήκουν η General Motors και η Flexport και projects όπως η αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας που ταλαιπωρήθηκε στην πανδημία.

Για την ιστορία, γενικά ο μικρότερος σε ηλικία δισεκατομμυριούχος αυτού του πλανήτη είναι 18 χρόνων. Και είναι κορίτσι. Η Kim Jung-Youn είναι κόρη του ιδρυτή της εταιρίας online gaming, Nexon. Δημιουργήθηκε στo νησί Jeju της Κορέας και έχει έδρα στο Τόκιο. Ο -τρίτος πιο πλούσιος Κορεάτης, πέρυσι- Kim Jung-Ju πέθανε τον περασμένο Φεβρουάριο (σε ηλικία 54 χρόνων). Άφησε στις δυο κόρες του τις μετοχές, αξίας δισεκατομμυρίων -μετά τους φόρους.

H 18χρονη Kim Jung-Youn είναι η νεαρότερη δισεκατομμυριούχος του πλανήτη. SNS

Η Jung-Youn είναι η μικρότερη (η Jung-min είναι 20). Οι μετοχές της αξίζουν 2.350.000.000 ευρώ. Η μητέρα της ήταν ήδη δισεκατομμυριούχος (έχει περιουσία κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ως κάτοχος του 14% των μετοχών της Nexon).σ