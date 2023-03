Ποιοι δεν θα χάσουν τη δουλειά τους από την τεχνητή νοημοσύνη

Ο άνθρωπος έχει ιστορικά την τάση να φοβάται -και να δαιμονοποιεί- κάθε καινοτομία σχετική με τα ΜΜΕ και την pop κουλτούρα. Όπως και κάθε τεχνολογική ‘επανάσταση’ που αλλάζει τα δεδομένα.

Οτιδήποτε ‘χαλάει’ τα κοινωνικά ‘κουτάκια’, προκαλεί κοινωνική ανησυχία.

Από τις πρώτες εικονογραφημένες ιστορίες που απευθύνονταν σε έφηβα αγόρια, τα comics, το τηλέφωνο, την πορνογραφική κουλτούρα, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τους υπολογιστές, το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα και το συνδυασμό τους με εφαρμογές.

Προφανώς και δεν θα γλίτωναν τα AI Chatbots.

Που δεν πρέπει να υπάρχει πια η παραμικρή αμφιβολία πως θα αλλάξουν τη ζωή μας, σε κάθε επίπεδο.

Μια επίσκεψη στο ChatGPT θα σε πείσει.

Αρκεί να μην το αντιμετωπίσεις σαν παιχνίδι.

Δες το ως την πιο μεγάλη βιβλιοθήκη και την πιο μεγάλη αρχειοθήκη του πλανήτη, σε συνδυασμό με όλα τα συνέδρια κορυφαίου επιπέδου κάθε τομέα (επιστημονικού ή άλλου).

Έχει να σου δώσει όση γνώση δεν μπορείς να βρεις (τόσο συγκεντρωμένα) πουθενά αλλού, σε λίγα δευτερόλεπτα.

Αρκεί να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις.

Bλέπεις, όλοι έχουμε το ίδιο εργαλείο στη διάθεση μας. Δεν κάνουμε όμως, όλοι τις ίδιες ερωτήσεις και έτσι δεν έχουμε όλοι το ίδιο περιεχόμενο.

Αυτός είναι ένας λόγος που δεν πρέπει να φοβάσαι τα AI Chatbots, εάν βέβαια, είσαι προγραμματισμένος/προγραμματισμένη να έχεις απορίες και να σκέφτεσαι ‘έξω από το κουτί’.

Διαφορετικά θα 'χεις θέμα.

Υπάρχουν κι άλλοι λόγοι που που η εξέλιξη δεν είναι απειλή. Μπορείς να τους ακούσεις στο Explainer του Σταύρου Διοσκουρίδη.

Το βέβαιο είναι πως τα AI Chatbots θα απειλήσουν έως και θα ακυρώσουν συγκεκριμένες δουλειές, εκτός κι αν οι άνθρωποι προσαρμοστούμε και ετοιμάσουμε 'αντεπιθέσεις' έπειτα από κάθε ‘κατάκτηση’ της μηχανής -που προγραμματίζεται πάντα, για να ανταποκρίνεται σε ό,τι πρόκληση του εμφανίζεται.

Κοινώς, θα γίνει πιο σημαντικό από ποτέ το adapt or die, θεμελιώδης κανόνας της ύπαρξης μας.

Υπάρχουν ωστόσο, κάποιες δουλειές που δεν φαίνεται πως θα απειληθούν σε πρώτο χρόνο.

Αυτό καταθέτει ο άνθρωπος που έγραψε το AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order.

Το ρεζουμέ είναι πως το 50% των εργασιών θα ‘κατακτηθούν’ από την τεχνητή νοημοσύνη και τον αυτοματισμό την προσεχή 15ετια.

Ποιες δουλειές δεν θα απειληθούν στο εγγύς μέλλον

Όπως γράφει ο Kai Fu Lee, ως προϊόν της 38χρονης προϋπηρεσίας του στην έρευνα, τα προϊόντα, τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη “πρέπει να θυμόμαστε πως η τεχνητή νοημοσύνη είναι ισχυρή και προσαρμόσιμη, αλλά δεν μπορεί να κάνει ό,τι κάνουν οι άνθρωποι. Ακολουθούν κάποιες από τις αδυναμίες του.

Το AI δεν μπορεί

Να δημιουργήσει, να συλλάβει ή να διαχειριστεί περίπλοκο στρατηγικό σχεδιασμό.

Να ολοκληρώσει πολύπλοκη εργασία που απαιτεί ακριβή συντονισμό χεριού-ματιού.

Να αντιμετωπίσει άγνωστους και αδόμητους χώρους, ειδικά αυτούς που δεν έχει παρατηρήσει.

Να αισθάνεται ή να αλληλεπιδρά με ενσυναίσθηση και συμπόνια.

Επομένως, είναι απίθανο οι άνθρωποι να επιλέξουν την αλληλεπίδραση με ένα απαθές ρομπότ για παραδοσιακές υπηρεσίες επικοινωνίας”.

Για το τελευταίο μην πάρεις κι όρκο -γιατί θα ‘χεις υπ’ όψιν σου πως η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων έχει ‘χαθεί’ σε μεγάλο ποσοστό.

Ο Lee εξηγεί πως οι δουλειές που λόγω των περιορισμών της δεν μπορεί να ‘καταλάβει’ η τεχνητή νοημοσύνη (τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας), είναι αυτές που σχετίζονται με την εκτέλεση ανθρωπιστικών καθηκόντων. “Δηλαδή, αυτές που είναι προσωπικές, δημιουργικές και συμπονετικές.

Πολλές εξ αυτών των θέσεων απαιτούν συμβίωση ανθρώπου-AI, στην οποία η τεχνητή νοημοσύνη θα φροντίζει τις καθημερινές εργασίες βελτιστοποίησης σε συνδυασμό με τους ανθρώπους, οι οποίοι θα εκτελούν εργασίες που απαιτούν ζεστασιά και συμπόνια”.

O ερευνητής/συγγραφέας έκανε από το 2018 έκκληση για δράση προς τις κυβερνήσεις “ώστε να συνεργαστούν με τις επιχειρήσεις για να διασφαλίσουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται και αναπτύσσεται με τρόπο που να ωφελεί όλους”.

Τι έγινε από τότε;

Τίποτα.

Τώρα ας δούμε τη λίστα με τα επαγγέλματα που δεν θα κινδυνεύσουν στο εγγύς μέλλον.

Ψυχιατρική

“Η ψυχιατρική, η κοινωνική εργασία και η συμβουλευτική γάμου είναι επαγγέλματα που απαιτούν ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας, ενσυναίσθηση και την ικανότητα να κερδίσεις την εμπιστοσύνη των πελατών σου.

Αυτές οι θέσεις απαιτούν έντονη συναισθηματική νοημοσύνη.

Επαγγελματίες που είναι ικανοί να επικοινωνούν με ασθενείς, να παρηγορούν τους ασθενείς σε περιόδους τραύματος και να παρέχουν μακροπρόθεσμη υποστήριξη. Όλα αυτά είναι στοιχεία στα οποία ακόμα είναι αδύναμες οι μηχανές”.

Θεραπεία

Μπορεί να σε πιάσει έτσι το ρομπότ; GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

“Η επιδεξιότητα είναι μια πρόκληση για την AI. Η φυσικοθεραπεία, η χειροπρακτική και η θεραπεία μασάζ περιλαμβάνουν την εφαρμογή πολύ λεπτών πιέσεων με τα χέρια μας και τη δυνατότητα ανίχνευσης μικροσκοπικών απαντήσεων στο σώμα του πελάτη.

Επιπλέον, οι θεραπευτές όλων των ειδών είναι επιφορτισμένοι με την εξατομίκευση της φροντίδας για τους πελάτες τους, αποφεύγοντας τον τυχαίο τραυματισμό και παρέχοντας συνεχή, επαγγελματική, αλληλεπίδραση που είναι διαφορετική από άτομο σε άτομο.

Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά της θεραπείας καθιστούν αυτό το επάγγελμα εγγενώς ανθρωπιστικό και ακατάλληλο για την AI”.

Τουλάχιστον μέχρι να τελειοποιηθούν τα ανθρωπόμορφα ρομπότ.

Ιατρική φροντίδα

Η ιατρική εκμεταλλεύεται εδώ και χρόνια την τεχνητή νοημοσύνη, για τη διάγνωση και τη θεραπεία πολλών ασθενειών. Αλγόριθμοι μπορούν να αναλύσουν τεράστιο όγκο ιατρικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αρχείων ασθενών, ιατρικών εικόνων και γονιδιωματικών δεδομένων, ώστε να εντοπίσουν μοτίβα, να κάνουν προβλέψεις και να βοηθήσουν τους γιατρούς να αναπτύξουν εξατομικευμένα σχέδια θεραπείας.

Εδώ να σου πω ότι έρευνα έχει δείξει πως πια υπάρχουν γιατροί που εμπιστεύονται τις μηχανές περισσότερο από τον εαυτό τους και αυτό οδηγεί σε 6% λάθος διαγνώσεις.

Ο Lee σημείωσε πως “ο κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης αναμένεται να αναπτυχθεί σημαντικά, λόγω του αυξημένου εισοδήματος, των μεγαλύτερων οφελών για την υγεία, του γηράσκοντος πληθυσμού που χρειάζεται περισσότερη φροντίδα και του δεδομένου ότι η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει το κόστος της περίθαλψης.

Πολλοί από αυτούς τους παράγοντες θα ενισχύσουν μια συμβιωτική σχέση μεταξύ των ανθρώπων και της τεχνητής νοημοσύνης, που μπορεί να βοηθήσει με τις αναλυτικές και διοικητικές πτυχές της υγειονομικής περίθαλψης.

Οι επαγγελματίες υγείας, όπως οι γιατροί και οι νοσηλευτές, θα εξακολουθήσουν να είναι απαραίτητοι για να εκτελούν τα χαρακτηριστικά της φροντίδας που αφορούν τη συμπόνια, την υποστήριξη και την ενθάρρυνση”.

Έρευνα και προγραμματισμός που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη

“Καθώς αυξάνεται η τεχνητή νοημοσύνη, εύλογα θα σημειωθεί άλμα στον αριθμό των επαγγελματιών που ασχολούνται μαζί της.

Η Gartner Research Company εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια, αυτές οι αυξήσεις θα είναι περισσότερες από τις θέσεις εργασίας που θα έχουν αντικατασταθεί.

Ωστόσο, καθώς βελτιώνεται η τεχνολογία AI, ορισμένες θέσεις τεχνητής νοημοσύνης αρχικού επιπέδου επίσης θα αυτοματοποιηθούν.

Οι επαγγελματίες της ΑΙ θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις αλλαγές που προκαλούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως, τα τελευταία χρόνια, οι μηχανικοί λογισμικού έπρεπε να μάθουν για τη γλώσσα assembly, τη γλώσσα υψηλού επιπέδου, τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, τον προγραμματισμό για κινητά και τώρα τον προγραμματισμό AI”.

Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών

“Έκθεση της McKinsey δείχνει ότι ο αριθμός των επαγγελματιών επιστημόνων υπολογιστών, των προγραμματιστών, των διαχειριστών πληροφορικής, των εργαζομένων στον τομέα της πληροφορικής και των συμβούλων τεχνολογίας θα αυξηθεί κατά 20 με 50 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως έως το 2030.

Εν τούτοις, αυτές οι θέσεις εργασίας απαιτούν να παραμένουν οι επαγγελματίες ενημερωμένοι επί των όποιων τεχνολογικών εξελίξεων και να μετακινούνται σε περιοχές που δεν έχουν αυτοματοποιηθεί από την τεχνολογία”.

Συνήγοροι υπεράσπισης ποινικού δικαίου

Μπορεί να γράψει καταθέσεις αλλά μπορεί να πείσει τους ενόρκους; GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει ήδη να μεταμορφώνει τη νομική ‘βιομηχανία’ με διάφορους τρόπους και δη βοηθητικούς. Σημειώνεις;

Αναλαμβάνει τον έλεγχο και την ανάλυση εγγράφων και συμβάσεων, προσδιορίζει σχετικές ρήτρες και όρους και επισημαίνει πιθανές ασυνέπειες και προβλήματα. Έτσι οι δικηγόροι γλιτώνουν χρόνο και κάνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την ανάλυση και τον έλεγχο και έχουν περισσότερη ώρα να ασχοληθούν με εργασίες υψηλότερου επιπέδου.

Αλγόριθμοι κάνουν και γρήγορες αναζητήσεις σε τεράστιες ποσότητες νομικών βάσεων δεδομένων, νομολογίας και κανονισμών. Μπορούν και να εντοπίσουν σχετικές πληροφορίες και δεδικασμένα σε συγκεκριμένη υπόθεση ή ζήτημα. Έτσι, οι δικηγόροι δεν τρώνε ατελείωτες ώρες σε αυτήν την αναζήτηση, ώστε να προσφέρουν στους πελάτες τους πιο ενημερωμένες και ακριβείς νομικές συμβουλές.

Τα εργαλεία που τροφοδοτούνται με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν επίσης, να δημιουργήσουν βασικά νομικά έγγραφα και συμβάσεις (non disclosure συμφωνίες, συμβάσεις εργασίας και συμφωνίες ενοικίασης), με τους δικηγόρους να δίνουν αυτόν το χρόνο στις πιο σύνθετες εργασίες σύνταξης και διαπραγμάτευσης.

Η ικανότητα της ΑΙ να αναλύει τάχιστα τεράστιους όγκους δεδομένων (βλ. δικαστικές και νομικές αποφάσεις και νομολογίες) της επιτρέπει να προβλέπει την πιθανή έκβαση μιας δικαστικής διαμάχης. Έτσι οι δικηγόροι μπορούν να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικές νομικές στρατηγικές και να συμβουλεύσουν σχετικά τους πελάτες τους.

Θα έλεγες πως θα απειληθούν πολλές ειδικότητες δικηγόρων. Ο Lee έχει εξαιρέσει μια: τους καλύτερους συνηγόρους υπεράσπισης ποινικού δικαίου.

“Οι κορυφαίοι δικηγόροι δεν θα έχουν λόγο να ανησυχούν, όταν πρόκειται για τη μετατόπιση εργασίας.

Η συλλογιστική, η κατάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών, η έμπρακτη εφαρμογή χρόνων εμπειρίας στην αίθουσα του δικαστηρίου και η ικανότητα να πείθουν δικαστές και ενόρκους είναι παραδείγματα γνωστικών πολυπλοκοτήτων, στρατηγικών και τρόπων ανθρώπινης αλληλεπίδρασης που ξεπερνούν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης”.

Επιστήμη

“Πρόκειται για το απόλυτο επάγγελμα της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί μόνο να τη βελτιστοποιήσει, με βάση τους στόχους που θέτει η ανθρώπινη δημιουργικότητα.

Ενώ η ΑΙ δεν αναμένεται να αντικαταστήσει τους επιστήμονες, έχει γίνει ήδη εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια τους. Κυρίως σε ό,τι αφορά την ανακάλυψη φαρμάκων (το εμβόλιο για τον SARS-2-CoV είναι μια τέτοια περίπτωση). Χρησιμοποιείται για να υποθέσει και να δοκιμάσει πιθανές χρήσεις γνωστών φαρμάκων για ασθένειες ή να φιλτράρει πιθανά νέα φάρμακα που μπορούν να εξετάσουν οι επιστήμονες".

Μέσα σε λίγες ώρες λεπτά εκτελεί δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν επί πολλά συναπτά έτη άνθρωποι.

Παιδαγωγοί

Οι δασκάλες κρατάνε γερά. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

“Η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για δασκάλους και εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να καταλάβουν πώς να εξατομικεύσουν το πρόγραμμα σπουδών με βάση τις ικανότητες, την πρόοδο και την ιδιοσυγκρασία κάθε μαθητή.

Ωστόσο, η εκπαίδευση θα πρέπει να παραμείνει επικεντρωμένη στο πώς να βοηθά τους μαθητές να καταλάβουν τα ενδιαφέροντά τους. Οι παιδαγωγοί θα πρέπει να διδάσκουν τους μαθητές πώς να μαθαίνουν ανεξάρτητα και να παρέχουν καθοδήγηση σε έναν προς έναν.

Αυτά είναι καθήκοντα που μπορούν να γίνουν μόνο από έναν άνθρωπο δάσκαλο. Ως εκ τούτου, θα υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ανθρώπους παιδαγωγούς στο μέλλον”.

Παρεμπιπτόντως, ο Lee ανέφερε και τη μυθοπλασία, που έχει ήδη ‘κατακτηθεί’ από τα AI Chatbots.

Χαρακτηριστικά, κάτοικος των ΗΠΑ ενημέρωσε πως ‘βγάζει’ 23.062 δολάρια το μήνα από την ηλεκτρονική δημοσίευση παιδικού βιβλίου που έγραψε μηχανή. Εξυπακούεται πως τις εντολές τις έδωσε εκείνος. Εννοώ δεν τα έκανε όλα μόνο το ChatGPT.

Σε επίπεδο συγγραφής βιβλίων για ενήλικες, ο Lee θυμίζει ότι “η αφήγηση ιστοριών απαιτεί ένα από τα υψηλότερα επίπεδα δημιουργικότητας. Αυτό που η τεχνητή νοημοσύνη θα δυσκολευτεί να μιμηθεί.

Οι συγγραφείς σκέφτονται, δημιουργούν, ασχολούνται και γράφουν με στιλ και ομορφιά. Η επιτυχία ενός σπουδαίου έργου μυθοπλασίας έγκειται στις πρωτότυπες ιδέες, στους ενδιαφέροντες χαρακτήρες, στη συναρπαστική πλοκή και στην ποιητική γλώσσα.

Όλα αυτά τα βασικά στοιχεία της γραφής είναι δύσκολο να αναπαραχθούν μέσω αλγορίθμων”.

Αυτό είναι κάτι που θα το διαπιστώσουμε σύντομα.

Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της γραμματικής, της ορθογραφίας και της στίξης, άλλοι που αναλύουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων και να εξάγουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν γραπτώς (δηλαδή, ερευνούν) και κάποια που μπορούν να βοηθήσουν τους συγγραφείς να εξατομικεύσουν τα γραπτά τους για διαφορετικά είδη κοινού.

Για παράδειγμα, μπορούν να αναλύσουν δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να εντοπίσουν τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των αναγνωστών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή του περιεχομένου στις ανάγκες τους.

Επίσης, υπάρχουν αλγόριθμοι που αναλαμβάνουν το μάρκετινγκ και την προώθηση. Και πλήττουν πολλές άλλες εργασίες που θα δούμε άλλη φορά.

Πώς η κοινωνία μπορεί να προσαρμοστεί στις εξελίξεις

Θα σε αφήσω με τα όσα είχε να προτείνει ο Lee, ώστε η κοινωνία να μπορεί να προσαρμοστεί ομαλά στις αλλαγές που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη.

Εκπαίδευση: Προτείνει ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να προσαρμοστούν στη μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας και να επικεντρωθούν περισσότερο στη διδασκαλία δεξιοτήτων που θα είναι περιζήτητες στην εποχή της ΑΙ -όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η συναισθηματική νοημοσύνη.

Καθολικό βασικό εισόδημα: Υποστηρίζει ότι καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίζει να εκτοπίζει εργαζομένους, μπορεί να υπάρχει ανάγκη για τις κυβερνήσεις να παρέχουν ένα καθολικό βασικό εισόδημα, ώστε να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μεταβούν σε νέες σταδιοδρομίες ή να υποστηριχθούν ενώ επιδιώκουν να ασχοληθούν με άλλα ενδιαφέροντα.

Επανεκπαίδευση: Συνιστά στις εταιρείες και τις κυβερνήσεις να επενδύσουν σε προγράμματα επανεκπαίδευσης, για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους των οποίων οι θέσεις εργασίας κινδυνεύουν από την αυτοματοποίηση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή κατάρτισης σε νέους τομείς ή τη βοήθεια των εργαζομένων να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.

Αποδοχή της οικονομίας των δεύτερων εργασιών και δη αυτών που είναι περιορισμένης διάρκειας: Προτείνει ότι η οικονομία των gigs, στην οποία οι εργαζόμενοι είναι αυτοαπασχολούμενοι ή εργάζονται με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, μπορεί να γίνει πιο διαδεδομένη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να αγκαλιάσουν αυτό το μοντέλο και τις κυβερνήσεις να παρέχουν υποστήριξη και προστασία στους εργαζόμενους αυτού του μοντέλου.

Συνεργασία: Τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, εταιρειών και εργαζομένων για να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης μοιράζονται δίκαια και ότι η κοινωνία, ως σύνολο, είναι σε θέση να προσαρμοστεί στις αλλαγές που θα επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη.