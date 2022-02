Ρουβάς: “Τον Πούτιν τον αγαπώ. Δεν αλλάζει αυτό επειδή μπορεί να ξεκινήσει πυρηνικό πόλεμο”

Εγώ τον Βλαντιμίρ πραγματικά τον αγάπησα. Ό,τι συναίσθημα έχω για εκείνον είναι θαυμασμού. Δεν μπορώ να κάνω εγώ τον δικαστή. Ας μιλήσει η πάντα ανεξάρτητη δικαιοσύνη της Ρωσίας.

Έτσι έζησα εγώ δίπλα του, αυτή είναι η κατάθεση η δική μου. Δεν καθόμασταν και εντελώς δίπλα δηλαδή, έχετε δει το τραπέζι του, απέναντι ήμουνα, σαν μια κουκίδα τον έβλεπα, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ.

Δεν μπορώ να ξεχάσω όσα ζήσαμε μόνο και μόνο επειδή μπορεί από στιγμή σε στιγμή να ξεκινήσει πυρηνικό πόλεμο. Μην τα μπερδεύουμε, άλλο το ένα άλλο το άλλο.

Ακόμα και αν συνέβησαν αυτά που λένε τα θύματα, ο Ναβάλνι ή ο άλλος ο κατάσκοπος ο γιωτάς που κατάπιε πολώνιο, υπάρχει βεβαίως μεγάλη στεναχώρια και λύπη, αλλά και εμένα τι με νοιάζει, σοβαροί να είμαστε. Είμαι εγώ καλά; Αυτό μετράει.

Δεν μπορώ να τον κρίνω. Άλλωστε όλοι μας βάζουμε το χεράκι μας για ό, τι συμβαίνει στην ζωή μας. Ο Ναβάλνι έτρωγε ενώ ήξερε ό, τι μπορεί να του έχουν ρίξει κάτι μέσα στο φαγητό. Κι όχι μόνο μία φορά, έτρωγε κάθε μέρα. Υπάρχουν μαρτυρίες γι’ αυτά.

Δεν είναι έτσι. Να βλέπουμε λίγο και την άλλη πλευρά.

Και όπως ο άλλος σπουδαίος θεατράνθρωπος με βοήθησε να ανακαλύψω καλλιτεχνικά αυτό που λεγόταν Διόνυσος μέσα στις “Βάκχες”, έτσι και ο Πούτιν με βοήθησε να ανακαλύψω τι είναι αυτό που λεγόταν Eurovision, όταν έγινε στη Ρωσία το 2009.

Όλη αυτή η περίοδος της ζωής μου ήταν συγκλονιστική. This is our night. FLY! Καταλάβατε; Με προχώρησε ως άνθρωπο.

Πρέπει να σκύψουμε πάνω από αυτούς τους ανθρώπους, όπως τους ναρκομανείς που κάνουν χρήση ουσιών που τους αγκαλιάζουμε και να δούμε κι εδώ τι είναι αυτό που κάνει τον Πούτιν να δηλητηριάζει ανθρώπους.

Ή να αλλάζει το Σύνταγμα για να βγαίνει Πρόεδρος μέχρι να πεθάνει. Τα αίτια αυτής της παθολογίας πρέπει να τα διερευνήσουμε στην κοινωνία μας.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν που εγώ γνωρίζω είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ, αγάπησα και πέρασα καταπληκτικά μαζί του.

Κι αν ψάχνει άτομο να πει κανά δυο τραγουδάκια την Πρωτοχρονιά, εδώ είμαστε. FLY! To the top, baby!

Το κείμενο είναι προϊόν μυθοπλασίας