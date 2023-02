Σας απαντάμε 10 βασικές ερωτήσεις για το φετινό Super Bowl

Super Bowl, δηλαδή ο μεγάλος τελικός του δημοφιλέστερου αθλήματος στις ΗΠΑ και ταυτόχρονα ένα event ποπ κουλτούρας που ξεπερνά οτιδήποτε συμβαίνει κατά την ίδια τη διάρκεια των αγωνιστικών λεπτών.

Εκατομμύρια θεατές συντονίζονται για να δουν τον αγώνα (ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες του αμερικάνικου φούτμπολ), αλλά ακόμα περισσότερα εκατομμύρια συντονίζονται –ή απλώς ψάχνουν τα social κατά τη διάρκεια του αγώνα ή την επόμενη μέρα– για να μάθουν τα πάντα για όλα τα τριγύρω.

Το σόου του ημιχρόνου, τις διαφημίσεις, και φυσικά τα φαγητά είτε στα σπιτικά πάρτυ είτε σε κάποιο sports bar που παίζει το παιχνίδι. Αυτό το τελευταίο είναι λίγο δύσκολο βέβαια λόγω της απαγορευτικής ώρας για την Ελλάδα, καθώς το όλο πανηγύρι ξεκινά στη 1.30 και συνεχίζεται για περίπου 3μιση ώρες, που σημαίνει πως οι επιλογές για φαγητό δε θα είναι και αμέτρητες.

Αλλά οι διαφημίσεις θα είναι! Και το κόστος τους; Υπολογίζεται πως ένα σποτ των 30” θα κοστίσει 7 εκατομμύρια δολάρια. Πάει λοιπόν η μία απορία. Θέλετε να δούμε τις υπόλοιπες;

Αυτός είναι ένας οδηγός πάνω στα πάρα πολύ βασικά για το Super Bowl αυτής της Κυριακής 12 Φεβρουαρίου. Οι απαντήσεις σε 10 πολύ βασικές ερωτήσεις, για να ξέρεις τι γίνεται.

Πού γίνεται το Super Bowl;

Εργασίες έξω από το State Farm Stadium της Αριζόνα. AP

Στο γήπεδο των Cardinals, στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα. Χωράει μέχρι περίπου 72.000 καθιστούς θεατές. Την ώρα που γράφεται το κείμενο, το φτηνότερο εισιτήριο που μπορεί να προμηθευτεί κανείς κοστίζει 3.480 δολάρια, ενώ το ακριβότερο θα κοστίσει μόλις 15.433, τιμή-ευκαιρία.

Όσο για τους ίδιους τους Cardinals που δανείζουν το γήπεδό τους; Όχι απλά δεν είναι ιδιαίτερα πετυχημένη ομάδα, αλλά το όλο αστείο στην ταινία Jerry Maguire με τον Τομ Κρουζ ήταν ότι όλα αυτά είχαν γίνει για έναν αθλητή των Arizona Cardinals.





Ωστόσο μόλις 12 χρόνια μετά από εκείνη την ταινία, οι Cardinals κατάφεραν να φτάσουν στο πρώτο και μοναδικό Super Bowl της ιστορίας τους. Πήγαν να το κερδίσουν κιόλας, αλλά τους το βούτηξαν μέσα από τα χέρια οι Steelers χάρη σε δύο από τα πιο θρυλικά στιγμιότυπα στην ιστορία του αθλήματος.

Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το μεγαλύτερο σε απόσταση play στην ιστορία του Super Bowl:

Και στην τελευταία φάση του αγώνα, το διάσημο πιάσιμο της μπαλαρίνας από τον Σαντόνιο Χολμς που έκρινε το ματς:

Πολύ όμορφο το ταξίδι στις αναμνήσεις, αλλά φέτος ποιοι παίζουν;

. AP

Αντίπαλοι είναι οι Kansas City Chiefs και οι Philadelphia Eagles. Κι οι δύο ομάδες ήταν #1 της κατάταξης στην περιφέρειά τους, που σημαίνει πως βασικά οι δύο καλύτερες ομάδες του φετινού πρωταθλήματος θα τεθούν αντιμέτωπες στον τελικό.

Επίσης ενώ καμία δεν είναι παραδοσιακή υπερδύναμη, τα τελευταία χρόνια είχαν τις επιτυχίες τους. Οι Chiefs κέρδισαν το Super Bowl πριν 3 χρόνια (και έπαιξαν ξανά εκεί πριν 2), ενώ οι Eagles το κέρδισαν πριν 5 χρόνια. Οι Chiefs έχουν την καλύτερη επίθεση, οι Eagles έχουν τρομερή άμυνα (αλλά επίσης και πολύ καλή επίθεση).

Οι Chiefs πάνε να χτίσουν την νέα μεγάλη δυναστεία του NFL, οι Eagles έχουν το πιο θυμωμένο fanbase του αθλήματος. Κάτι για όλους.

Ποιους παίχτες πρέπει να ξέρω;

Τζέιλεν Χερτς και Πάτρικ Μαχόουμς AP

Ο Πάτρικ Μαχόουμς των Chiefs είναι κατά κοινή ομολογία ο καλύτερος παίχτης του NFL τα τελευταία χρόνια και μόλις κέρδισε το δεύτερο MVP βραβείο του (σε 5 χρόνια καριέρας). Στα φετινά πλέι-οφ παίζει ψιλο-κουτσαίνοντας, κάτι που δεν τον έχει σταματήσει, αλλά το αναφέρουμε για να υπάρχει.

Ο αντίστοιχος πασέρ των Eagles είναι ο Τζέιλεν Χερτς, που είναι στον τρίτο του χρόνο, ήταν φιναλίστ για MVP φέτος και αναμένεται να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ τους, γράφουν ιστορία φέτος: Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Super Bowl που κατεβαίνουν αντίπαλοι δύο μαύροι quarterbacks, και μάλιστα σε μια περίοδο όπου το NFL ως οργανισμός αντιμετωπίζει τα πυρά κατακριτών σε σχέση με τις πρακτικές πρόσληψης που είτε αγνοούν μη λευκούς υποψηφίους κόουτς, είτε τους χρησιμοποιούν για ξεκάρφωμα (όπως καταγγέλει στη μήνυσή του εναντίον του NFL ο πρώην κόουτς Μπράιαν Φλόρες).

Τι άλλο συμβαίνει φέτος για πρώτη φορά;

Τα αδέρφια Κέλσι σε διαφήμιση grooming προϊόντος. BUSINESS WIRE

Δύο αδέρφια παίζουν αντίπαλοι! Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε Super Bowl. Ο ένας είναι ο Τζέισον Κέλσι των Eagles (ήταν και στην ομάδα που το κέρδισε το ‘18), νευραλγικό μέρος της επίθεσης, είναι παίχτης της γραμμής που στήνεται μπροστά από τον quarterback για να τον προστατεύει.

Η Ντόνα Κέλσι, μητέρα των Τζέισον και Τράβις, ποζάρει υποστηρίζοντας και τα δύο παιδιά της. AP

Ο μικρός του αδερφός είναι ο Τράβις Κέλσι, που παίζει tight end στους Chiefs, κι είναι ένας από τους καλύτερους παίχτες που έχουν αγωνιστεί ποτέ στη συγκεκριμένη θέση. Ο ρόλος του στο γήπεδο είναι άλλοτε να μπλοκάρει αντιπάλους, κι άλλοτε να τρέχει για να πιάσει πάσες. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν θα έχουμε μεγάλες χαρές φέτος στο Κελσέικο.

Ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον στόρι;

Ο κόουτς των Chiefs, Άντι Ριντ. AP

Ο προπονητής Άντι Ριντ. Πέρασε 14 χρόνια στους Eagles, τους έκανε υπολογίσιμη ομάδα, πήγε μια φορά στο Super Bowl μαζί τους πριν σχεδόν 20 χρόνια αλλά το έχασε και σταδιακά σταμάτησε να είναι απειλητική η ομάδα. Τελικά πήρε διαζύγιο με την ομάδα και μετακόμισε, χα!, στους Kansas City Chiefs.

Τους οποίους παρέλαβε σε μια κατάσταση γενικής μετριότητας, τους έκανε κατευθείαν ανταγωνιστική ομάδα στα πλέι-οφ, και τώρα έχει πάει μαζί τους σε 3 Super Bowl τα τελευταία 5 χρόνια, κερδίζοντας και ένα. Τώρα προσπαθεί να πάρει δεύτερο και να χτίσει δυναστεία. Και να το κάνει απέναντι στην προηγούμενή του ομάδα.

Πάμε ένα βήμα πίσω μια στιγμή. Πώς παίζεται αυτό το πράγμα;

Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες και τακτικές και πραγματικά πάρα πολλοί παίχτες για κάθε ομάδα, αλλά αν θέλουμε να το περιγράψουμε όσο πιο απλά μπορούμε, ώστε να μπορεί ακόμα κι ένας θεατής χωρίς καμία γνώση να παρακολουθήσει έναν αγώνα, θα λέγαμε το εξής.

Ο στόχος είναι μια ομάδα να κατέβει το γήπεδο, να καλύψει δηλαδή 100 γυάρδες. Μπορεί να το κάνει αυτό είτε πασάροντας προς τα μπροστά, είτε τρέχοντας με τη μπάλα. Κάθε φορά που ένας παίχτης ακουμπάει το έδαφος έχοντας κατοχή της μπάλας, η συγκεκριμένη επίθεση τελειώνει, και μετά η ομάδα προσπαθεί ξανά να καλύψει κάποια απόσταση. Όταν τελειώσουν οι προσπάθειες, τότε αν είναι αρκετά κοντά στο τέρμα, μπορεί να επιχειρήσει ένα μακρινό σουτ, που μετράει για 3 πόντους. Αν φτάσει στην ζώνη του τερματισμού, τότε κάνει touchdown, που μετράει για 6 πόντους.

Ως άμυνα, αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι είτε να κλέψεις τη μπάλα (θα δείτε παίχτες να βουτάνε εντυπωσιακά μπροστά από πάσες για να αρπάξουν τη μπάλα πριν φτάσει στον στόχο της), είτε απλά να σταματήσεις την αντίπαλη επίθεση. Να τους τελειώσουν δηλαδή όλες οι προσπάθειες, χωρίς να έχουν προχωρήσει αρκετά στο γήπεδο.

Όλα τα υπόλοιπα, τα διαπιστώνεις παρακολουθώντας. Στην πραγματικότητα δεν είναι πολύ περίπλοκο! (Μια ελαφρώς πιο αναλυτική εκδοχή του πώς παίζεται το άθλημα, βρίσκετε κι εδώ.)

Και είναι εντυπωσιακό αυτό;

Ναι! Να ένα χορταστικό βίντεο με τις καλύτερες φάσεις της φετινής σεζόν. Πρώτη-πρώτη, θα δείτε τη φάση ενός αδιανόητου catch με το ένα χέρι. Έχετε δοκιμάσει να πιάσετε κάτι από απόσταση 30 μέτρων; Τεντώνοντας όλο σας το σώμα στον αέρα; Ενώ αυτό έχει ένα άβολο σχήμα πεπονιού; ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΣΑΣ ΧΕΡΙ;

Το φαντάστηκα πως όχι.

Βασικά πόσα Super Bowl έχουν γίνει;

Οι Steelers σε στιγμιότυπο του 13ου Super Bowl το 1979. AP

Αυτό είναι το 57ο. Τα περισσότερα έχουν κερδίσει οι Patriots κι οι Steelers με 6. Τα περισσότερα έχουν χάσει οι Patriots και οι Broncos, με 5. (Οι Patriots όπως καταλαβαίνετε είναι εκεί όλη την ώρα.)

Μεγαλύτεροι λούζερ είναι οι Bills κι οι Vikings, που έχουν από 0 στα 4. Αλλά ακόμα πιο λούζερ είναι οι Bills που έχασαν 4 συνεχόμενα.) Γενικά είναι τρομερά σπάνιο και δύσκολο το να φτάσει μια ομάδα εκεί και να εμφανίζεται/κερδίζει όλη την ώρα. Ποτέ κανείς ας πούμε δεν έχει πάρει 3 συνεχόμενα. Το τελευταίο ριπίτ έγινε πριν 20 χρόνια.

Στη διάρκεια των ‘70s οι Steelers κέρδισαν 4 φορές σε 6 χρόνια, κάτι που παραμένει άφταστο επίτευγμα. Σημαντικές δυναστείες ήταν στα ‘70s οι Steelers, στα ‘80s οι 49ers, στα ‘90s οι Cowboys, και έκτοτε οι Patriots.

Το πρώτο που διεξήχθη ποτέ το κέρδισαν οι Green Bay Packers, μια από τις διασημότερες και ιστορικότερες ομάδες. Αλλά ο 21ος αιώνας ήταν υπόθεση του quarterback Τομ Μπρέιντι, ο οποίος έπαιξε σε 10 Super Bowl, κερδίζοντας τα 7. (6 με τους Patriots και ένα με τους Buccaneers.)

Γιατί δεν παίζει φέτος ο Τομ Μπρέιντι ή οι Dallas Cowboys;

Η Κέλι Κλάρκσον φοράει μια φάνελα-σύνθεση από φανέλες των Dallas Cowboys στη διάρκεια των φετινών βραβείων του NFL. AP

Επειδή είμαστε τυχεροί, γι’αυτό! Ο Μπρέιντι είναι ο διασημότερος και πιο πετυχημένος quarterback στην ιστορία του αθλήματος και φέτος εγκατέλειψε την ενεργό δράση. Ας κερδίσει και κανένας άλλος, ε. (Μάλιστα, το τελευταίο Super Bowl που κέρδισε ο Μπρέιντι, ήταν με αντιπάλους αυτούς τους Kansas City Chiefs που είναι ξανά φιναλίστ φέτος.)

Οι Cowboys είναι η διασημότερη ομάδα, και ήταν αληθινή δυναστεία στα ‘90s, αλλά έχουν να εμφανιστούν σε Super Bowl από το 1995. Έκτοτε το πιο απολαυστικό πράγμα που προσφέρουν είναι οι εφευρετικοί τρόποι με τους οποίους αποκλείονται κάθε χρόνο.

Οπότε τελικά ποιος θα κερδίσει φέτος;

Οι Philadelphia Eagles. AP

Οι Eagles είναι το ελαφρύ στοιχηματικό φαβορί. Παρόλο που οι δύο ομάδες μοιάζουν στα χαρτιά εξίσου ισχυρές, και ήρθαν εδώ με ίδιο αριθμό νικών, στην πράξη οι Eagles όντως μοιάζουν πιο δυνατοί στα τελευταία παιχνίδια. Στα πλέι-οφ συνέτριψαν τους αντιπάλους τους ενώ οι Chiefs ζορίστηκαν. Όχι πως αυτό σημαίνει απαραιτήτως κάτι, αλλά ανάμεσα σε δύο πανίσχυρες ομάδες, οι λεπτομέρειες θα κάνουν τη διαφορά.

Ωραία, τότε άλλη ερώτηση: Η Ριάνα τι τραγούδια θα πει στο ημίχρονο;

Επιτέλους φτάνουμε στο ζουμί. Κανείς φυσικά δεν έχει ιδέα, αλλά εικάζουμε πως θα ανοίξει με το Umbrella που είναι το απόλυτο αναγνωρίσιμο uber-hit, και θα κλείσει με κάτι πιο λυρικό τύπου Diamonds ή το Stay (ή το πρόσφατο κομμάτι της από το Black Panther: Wakanda Forever). Στο ενδιάμεσο λογικά θα δούμε ένα medley με μπόλικα από τα χιτ της. Κομμάτια σαν το Rude Boy ή το Bitch Better Have My Money είναι από τα σιγουράκια. Αλλά θα ακούσουμε κάτι πιο ιδιοσυγκρασιακό όπως το Love on the Brain; Για να δούμε.

Το άλλο ερώτημα είναι τι καλεσμένο θα βγάλει στη σκηνή, κάτι που συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Πολύ πιθανό να εμφανιστεί ο A$AP Rocky ή ο Κάλβιν Χάρις, κάτι που θα σήμαινε πως ίσως παίξει και κάποιο εκ των We Found Love ή This Is What You Came For. Εναλλακτικά, μπορεί να βγάλει στη σκηνή τον Μαντς Μίκελσεν ενώ τραγουδάει το Bitch Better Have My Money και να τον αφήσει στην άκρη του stage να χορεύει όπως στο Another Round. Γιατί όχι, ιδέες ρίχνουμε τώρα.





To 57o Super Bowl διεξάγεται το βράδυ Κυριακής 12 Φεβρουαρίου (προς Δευτέρα) στη 1.30.