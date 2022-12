24 MEDIA LAB

BEST OF THE YEAR

Τα 100 ξενόγλωσσα βιβλία που ξεχωρίσαμε το 2022

Νέοι τίτλοι και επανεκδόσεις, μυθοπλασίας και μη, αυτές είναι οι επιλογές του Magazine από την πλούσια εκδοτική παραγωγή της χρονιάς.

SHARE