Τα πολιτιστικά γεγονότα του καλοκαιριού που δεν πρέπει να χάσεις

Με μάσκες, με αποστάσεις, με αντισυπτικά, με rapid test, με ό,τι επιθυμεί ο καθένας και σε όποιο πολιτιστικό γεγονός προτιμά. 21 Μαΐου ανοίγουν τα θερινά σινεμά,. 28 του ίδιου μήνα οι υπόλοιπες εκδηλώσεις και η συντακτική ομάδα του Magazine επιλέγει παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες που θα δείτε μαζί με άλλους αλλά και δίσκους, σειρές και βιβλία που μπορείτε ν' απολαύσετε μόνοι σας.

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Της Λίας Παπαϊωάννου

Αίας KAROL JAREK

"Αίαντας" 21 - 25 Ιουνίου, Πειραιώς 260, σκηνοθεσία: Σίμος Κακάλας

Η εμβληματική και γοητευτικότατη αντιηρωική μορφή του Σοφοκλή, μεταφέρεται σε ένα υπαίθριο αναψυκτήριο, αντανάκλαση μιας χώρας που έχει μείνει κολλημένη στο παρελθόν, ενώ όλα έχουν καταρρεύσει. Στα plus της παράστασης, η διανομή: Ανθή Ευστρατιάδου, Κίμωνας Κουρής, Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μιχάλης Συριόπουλος, Σίμος Κακάλας.

Ο χώρος της Πειραιώς 260 θα λειτουργήσει ξανά για το κοινό. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ





"Σχολείο Γυναικών" 17- 20 Ιουλίου, Πειραιώς 260, σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος

Το έργο του Μολιέρου εξερευνά την ερεθιστική αμφισημία της «εκπαίδευσης» με στόχο την «ορθή» επιτέλεση των έμφυλων ρόλων. Στη σκηνή εκτός από τον σκηνοθέτη της παράστασης θα δούμε μεταξύ άλλων τη Σοφία Κόκκαλη αλλά και τον The Boy.

"1821 - Η επιθεώρηση", 4 Ιουνίου (πρεμιέρα), Βεάκειο Θέατρο, σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Πρόκειται για μία εκ νέου επίσκεψη του Φοίβου Δεληβοριά και του Δημήτρη Καραντζά στον θαυμαστό -και τόσο παρεξηγημένο- κόσμο της Επιθεώρησης. Στη σκηνή μεταξύ άλλων θα δούμε τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου, την Ελένη Κοκκίδου, τον Νίκο Καραθάνο, τον Γιώργο Γάλλο, τον Γιάννη Νιάρρο και τον Μιχάλη Οικονόμου.

"Το σπίτι με τα φίδια", 9-10 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, σκηνοθεσία: Ελένη Σκότη

Στο Μικρό θέατρο της Επιδαύρου η έμφαση θα δοθεί στην σύγχρονη ελληνική δραματουργία που συνδιαλέγεται όμως με την αρχαιότητα. Η υπογραφή της Ελένης Σκότη στη σκηνοθεσία της παράστασης που ο Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης εμπνεύστηκε από τις Τραχίνιες του Σοφοκλή είναι δελεαστική.

"γάλα, αίμα", 16- 17 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, σκηνοθεσία: Γιάννος Περλέγκας

Η πένα της Αλεξάνδρας Κ* εμπνέεται από τη Μήδεια. Μεταφέρει την ιστορία της στην Ελλάδα του ΄58, σε μια εποχή που η γυναίκα αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως η ζωή δεν επιφυλάσσει την ίδια τύχη στα δύο φύλα. Το όνομα της δικής της Μήδειας είναι Ξένη και η Έλενα Τοπαλίδου την ενσαρκώνει.

"Ιππείς" του Αριστοφάνη, 25 – 27 Ιουνίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ρήγος

Οι Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Στέλιος Ιακωβίδης, Κώστας Κόκλας, Λαέρτης Μαλκότσης και Πάνος Μουζουράκης κρατούν τους βασικούς ρόλους της παράστασης που ανοίγει τον χορό της Επιδαύρου στις 25 Ιουνίου.

"Ιφιγένεια η εν Ταύροις" του Ευριπίδη, 2-4 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, σκηνοθεσία: Γιώργος Νανούρης

Με all star cast (Λένα Παπαληγούρα, Μιχάλη Σαράντη, Προμηθέα Αλειφερόπουλο, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Νίκο Ψαρρά, Κίττυ Παΐταζόγλου) και την Χάρις Αλεξίου που θα δοκιμαστεί υποκριτικά στο εμβληματικό θέατρο (κρατά το ρόλο της Αθηνάς) θα επιχειρήσει την πρώτη του σκηνοθεσία για την Επίδαυρο ο Γιώργος Νανούρης.

"Ορέστης" του Ευριπίδη, 16-18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας

Ο Άρης Σερβετάλης υποδύεται τον Ορέστη και η Μαίρη Μηνά την Ηλέκτρα ενώ στη σκηνή θα εμφανιστεί και ο Θανάσης Παπαγεωργίου, ο οποίος αποτελεί από μόνος του εμπειρία για τον θεατή που θα έχει την τύχη να τον παρακολουθήσει στο θέατρο.

"Ιχνευταί" του Σοφοκλή, 23- 27 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, σκηνοθεσία: Μιχαήλ Μαρμαρινός

Η ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του Μαρμαρινού καθώς και η σπανιότητα του κειμένου είναι αρκετά για να μας πείσουν να προγραμματίσουμε μια εκδρομή στην Επίδαυρο. Παίζουν οι: Χάρης Φραγκούλης, Σταμάτης Κραουνάκης, Αμαλία Μουτούση, Steve Katona κ.α.

Προμηθέας Δεσμώτης ΠΑΤΡΟΛΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ

"Προμηθέας Δεσμώτης" του Αισχύλου, 20 – 22 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης

Ο Γιάννης Στάνκογλου υποδύεται το αγαπημένο διαχρονικό σύμβολο αντίστασης στην εξουσία του αρχαίου δράματος. Η σκηνοθεσία του Άρη Μπινιάρη θα φέρει ξανά στο προσκήνιο το ρυθμό του λόγου που δημιουργεί μια «ζωντανή», «παλλόμενη» μουσική.

"Παγίδα" του Ρομπέρ Τομα, σε καλοκαιρινή περιοδεία, σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας.

Μια σταθερή πρόταση διασκέδασης με πρωταγωνιστές τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη και την Έφη Μουρίκη.

"Οθέλλος" του William Shakespeare, σε καλοκαιρινή περιοδεία, σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χειλάκης –

Μανώλης Δούνιας. Στον ρόλο του Οθέλλου θα δούμε τον Γιάννη Μπέζο, σε μία παράσταση που σκηνοθετεί το πάντα ιδιαίτερο αυτό δίδυμο.

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

12 Ιουνίου: Συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου –κλασικές αξίες, δηλαδή.

Ηρώδειο – Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

14 Ιουνίου: Η Ορχήστρα του Φλωρεντινού Μουσικού Μαΐου με τον ινδό μαέστρο-θρύλο Ζούμπιν Μέτα στο πόντιουμ σε έργα Μπραμς, με αφορμή τα 30χρονα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

17 Ιουνίου: Ο Τυνήσιος μάστορας του ουτιού, Ανουάρ Μπραχέμ, και το κουαρτέτο του παντρεύουν τζαζ με παραδοσιακή αραβική μουσική.

19 Ιουνίου: Τιμώντας την στρογγυλή επέτειο από το 1821, οι «36 ελληνικοί χοροί» του Σκαλκώτα ερμηνευμένοι από την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών υπό τον Βύρωνα Φιδετζή.

29 Ιουνίου: Αγαπημένα τραγούδια του Νίκου Ξυδάκη και του Δημήτρη Παπαδημητρίου με στίχους ελλήνων ποιητών και την φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη σε σύμπραξη-έκπληξη με την Καμεράτα.

2 Ιουλίου: Ο σερ Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ διευθύνει την Χορωδία Μοντεβέρντι και τους Σολίστες Αγγλικού Μπαρόκ (ταυτόχρονα) που ερμηνεύουν τα «Κατά Ιωάννη Πάθη» του Μπαχ.

5 Ιουλίου: Τα παιδιά της ορχήστρας και της χορωδίας της El Sistema Greece σε απρόσμενες εκτελέσεις πασίγνωστων τραγουδιών, παρέα με τους ρέγκε-σόουλ Roots Evolution και τον Blend Mishkin.

6 Ιουλίου: Μουσική ελεκτρόνικα και τέκνο με την υπογραφή του άγγλου εξπέρ Μαξ Κούπερ συνοδεία φευγάτων εικαστικών προβολών.

7 Ιουλίου: Οπτικοακουστική εμπειρία με τον Γάλλο Woodkid, πασίγνωστο σκηνοθέτη μουσικών βιντεοκλίπ (της Ριάνα, του Μόμπι, της Ντελ Ρέι…) αλλά και συνθέτη με υποψηφιότητα Γκράμι

12 Ιουλίου: Ανεξάρτητη ελληνική μουσική του σήμερα με τον The Boy στο πρώτο μέρος, τον Παύλο Παυλίδη και το γκρουπ του στο δεύτερο

15 Ιουλίου: Όλαφουρ Άρναλτς… Ο μέγας Ισλανδός μιξάρει έγχορδα, πιάνο, λούπες και υποβλητικά μπιτ παραδίδοντας κάτι άμπιεντ-ηλεκτρονικές μουσικές που (σε) ταξιδεύουν

4 Αυγούστου: Γκραν φινάλε για το Φεστιβάλ, με τον μυθικό «μη μουσικό» Μπράιαν Ίνο, στην πρώτη του συναυλία έβερ παρέα με τον αδελφό του, Ρότζερ Ίνο.

Κλειστό Γαλατσίου – City Garden Festival

5 Ιουλίου: Η Γλυκερία, μαζί με τους οκτώ δεξιοτέχνες του συγκροτήματος Τακίμ, σε ένα μουσικό ταξίδι «Στην Ανατολή»

9 Ιουλίου: Η φωνή της Ελένης Βιτάλη με μόνη συνοδεία το πιάνο του Νεοκλή Νεοφυτίδη σε ένα πρόγραμμα με τίτλο «Πάμε γι’ άλλες πολιτείες»

21 Ιουλίου: Ο Νίκος Πορτοκάλογλου κλείνει το φεστιβάλ στο Γαλάτσι βεβαιώνοντας πως «Εδώ είναι το ταξίδι»

Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος – Nostos

Το ακριβές πρόγραμμα του πολυσχιδούς καλοκαιρινού φεστιβάλ του ΚΠΙΣΝ δεν ανακοινώθηκε ακόμα, αλλά ως προς το μουσικό μέρος προγραμματίζονται εμφανίσεις της Φωτεινής Βελεσιώτου, των MΕΛΙSSΕS, της Αλεξίας Βασιλείου, του νιγηριανού ράπερ Burna Boy, του εγγλέζικου ντουέτου The Casbah Club σε dj σετ, της ουγκαντιανής κολεκτίβας Nyege Nyege, και του Βαρθακούρη του νεώτατου, γνωστού ως Good Job Nicky!

Ηρώδειο – Εκτός Φεστιβάλ

30 Αυγούστου: Ο τίτλος της βραδιάς τα λέει όλα: "Μανώλης Μητσιάς – 50 χρόνια χρυσάφι". Και γκεστ επί σκηνής

13-14 Σεπτεμβρίου: Ρεσιτάλ του κορυφαίου γερμανού τενόρου Γιόνας Κάουφμαν σε οπερατικές άριες, συνοδεία της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

17 Σεπτεμβρίου: Τα έσοδα της συναυλίας του Γιάννη Πάριου "Τραγούδια της καρδιάς" θα δοθούν υπέρ της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Coeurs pour Τous, Hellas για τα παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια

26 Σεπτεμβρίου: "Σταύρος Ξαρχάκος: 200 χρόνια δημοτικό τραγούδι", με 10μελή ορχήστρα και την φωνή της Ηρώς Σαΐα

27 Σεπτεμβρίου: Ο Γιαν Τιρσέν (ο συνθέτης της "Αμελί") μαζί με τρεις ακόμη μουσικούς.

7 Οκτωβρίου: Συναυλία των λαοφιλών Pink Martini

11 Οκτωβρίου: Ο Γιώργος Χατζηνάσιος και το πιάνο του γιορτάζουν «50 χρόνια καριέρας»

12 Οκτωβρίου: Η Τάνια Τσανακλίδου και εννιά μουσικοί σε τραγούδια της στιχουργού Λίνας Νικολακοπούλου, που συμπληρώνει 40 χρόνια στην δισκογραφία

14 Οκτωβρίου: "Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει Απόστολο Καλδάρα". Χρόνια τώρα…

ΤΑΙΝΙΕΣ

Του Θοδωρή Δημητρόπουλου

Nomadland (10 Ιουνίου)

Η ταινία που θριάμβευσε στα φετινά Όσκαρ (Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Α’ Γυναικείου Ρόλου) είναι ένα χαμηλών τόνων, πανέμορφο road trip δράμα που αναζητά την πνευματικότητα στην εποχή της οικονομικής καταστροφής.

H Φράνσις Μακντόρμαντα στο "Nomadland". Για την ερμηνεία της κέρδισε το Όσκαρ όπως και το έργο το βραβείο της καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας. AP





The Father (Καλοκαίρι)

Το δεύτερο Όσκαρ του Άντονι Χόπκινς ήρθε 30 χρόνια μετά το πρώτο του, και πανάξια. Στην εντυπωσιακά κατασκευασμένη ταινία του Φλοριάν Ζελέρ, για έναν άντρα που χάνει το μυαλό του, δίνει πιθανότατα την ερμηνεία της καριέρας του.

Martin Eden (Καλοκαίρι)

Βασισμένος στην ομώνυμη νουβέλα του Τζακ Λόντον, ο Ιταλός ντοκιμαντερίστας Πιέτρο Μαρτσέλο αποτυπώνει με αχρονική γοητεία την ταξική αγωνία ενός άντρα που προσπαθεί ως αυτοδίδακτος να βρει θέση στην υψηλή κοινωνία. Από τις πιο σημαντικές ταινίες της τελευταίας διετίας.

King Otto (10 Ιουνίου)

Και τώρα ένα για τους ποδοσφαιρόφιλους: Ένα ντοκιμαντέρ για το θρίαμβο του Euro 2004 υπό την καθοδήγηση του Ότο Ρεχάγκελ.

Fast & Furious 9 (17 Ιουνίου)

Το εξωφρενικό franchise του Βιν Ντίζελ επιστρέφει με ένα χρόνο καθυστέρηση λόγω της πανδημίας, απογειώνεται μέχρι και προς το διάστημα, κι έρχεται να προσγειωθεί κατευθείαν στην αγκαλιά του διψασμένου για θέαμα κοινού. Υπόσχεται να είναι καλύτερο κι από το προηγούμενο φιλμ της σειράς, κάτι που θα βοηθήσει.

Monday (Τέλη Ιουνίου)

Το διεθνές ντεμπούτο του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου του “Suntan” ακολουθεί τον Σεμπάστιαν Σταν της Marvel στο ρόλο ενός DJ που ερωτεύεται στην Ελλάδα και προσπαθεί να ωριμάσει μέσα από μια δύσκολη, σκληρή σχέση με φόντο τα νησιά και την καλοκαιρινή Αθήνα.

"Another Round." AP





Another Round (1 Ιουλίου)

Το φετινό δικαιότατο Όσκαρ Καλύτερου Διεθνούς Φιλμ βλέπει τον Τόμας Βίντερμπεργκ της “Οικογενειακής Γιορτής” σε τεράστια φόρμα και τον Μαντς Μίκελσεν σε μια από τις ερμηνείες της χρονιάς. Το φινάλε ταινίας που πρέπει να δείτε σε σινεμά αυτό το καλοκαίρι.

ΣΕΙΡΕΣ

Του Θοδωρή Δημητρόπουλου

Ted Lasso, 2η σεζόν (Apple TV+, 23 Ιουνίου)

Η απρόσμενη τηλεοπτική επιτυχία της περσινής σεζόν με τον Τζέισον Σουντέικις στο ρόλο του πιο καλόκαρδου προπονητή ποδοσφαίρου που θα γνωρίσεις ποτέ στη ζωή σου, επιστρέφει για 2η σεζόν. Προτείνεται σε κάθε κοινό που θέλει εγκάρδιο χιούμορ, κι όχι μόνο στους ποδοσφαιρόφιλους.

Lupin, 2ο μέρος (Netflix, καλοκαίρι)

Η Γαλλική σειρά με τον Ομάρ Σι στο ρόλο του τζέντλμαν κλέφτη ήταν μια από τις δημοφιλείς επιτυχίες του Netflix κατά την περσινή χρονιά και το streaming δίκτυο έχει ήδη επιβεβαιώσει την επιστροφή με τα υπόλοιπα επεισόδια της 1ης σεζόν, για αυτό το καλοκαίρι.

Lupin NETFLIX.COM





Physical (Apple TV+, 18 Ιουνίου)

Η υποτιμημένη ως κωμική ερμηνεύτρια Ρόουζ Μπερν παίζει μια σπιτονοικοκυρά στο Σαν Ντιέγκο των ‘80s που σταδιακά εξελίσσεται σε λαϊφστάιλ γκουρού μέσα από ασκήσεις αερόμπικ. Μια πολλά υποσχόμενη μαύρη κωμωδία από τον σκηνοθέτη του “Εγώ, η Τόνια”.

The Underground Railroad (Prime Video, προβάλλεται ήδη)

Ο σπουδαίος Μπάρι Τζένκινκς του “Moonlight” σκηνοθετεί και τις 10 ώρες μιας πολυαναμενόμενης μίνι σειράς, διασκευάζοντας το ομώνυμο βιβλίο ιστορικής φαντασίας του Κόλσον Γουάιτχεντ. Μάλλον η πρεστίζ σειρά του φετινού καλοκαιριού.

Bosch, 7η σεζόν (Prime Video, καλοκαίρι)

Για τους φανς των αστυνομικών procedurals, η πιο δημοφιλής σειρά του Amazon Prime Video ολοκληρώνεται με μια ακόμα υπόθεση του ντετέκτιβ του Λος Άντζελες, Χάρι Μπος.

Sweet Tooth (Netflix, 4 Ιουνίου)

Η φιλόδοξη σειρά φαντασίας του Netflix για αυτό το καλοκαίρι μεταφέρει στη μικρή οθόνη ένα βραβευμένο ομώνυμο κόμικ, και μας ταξιδεύει σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο όπου κάποια πλάσματα είναι υβρίδια ανθρώπων και ζώων. Το κόμικ έχει περιγραφεί ως εκεί που το “Mad Max” συναντά το “Μπάμπι”, οπότε ξέρετε ήδη αν είναι για εσάς.

ΔΙΣΚΟΙ

Του Παναγιώτη Μένεγου

The Black Keys, Delta Κream

Kάπως ήσυχοι τα τελευταία χρόνια, επιστρέφουν στην πηγή του Μισσισιπή με μια συλλογή country blues διασκευών σε ιερά τέρατα όπως ο John Lee Hooker και ο Junior Kimbrough. Ωραίο εξώφυλλο… (14.5, Nonesuch Records)

Sons of Kemet, Black to the Future

Ο Σαμπάκα Χάτσινγκς παραμένει αρχηγός της εκρηκτικής νέας βρετανικής τζαζ κι επιστρέφει με ένα από τα σχήματά του για έναν δίσκο-ύμνο στην «μαύρη περηφάνεια» και πνευματικότητα, πάντα με πνευστά που στριγγλίζουν…(14.5, Impulse!)

Billie Eilish, Happier Than Ever

Μετά και το πολυσυζητημένο εξώφυλλο στη Vogue, το κορίτσι-θαύμα ενηλικιώνεται «πιο ευτυχισμένη από ποτέ» με το «δύσκολο δεύτερο άλμπουμ» πριν ακόμα κλείσει τα 20. Μαζί της, στην παραγωγή ο αδερφός της Finneas και στους ώμους της το βάρος των προσδοκιών όλου του πλανήτη…30.7, Interscope.





Bobby Gillespie & Jenny Beth, Utopian Ashes

Το coolness του frontman των Primal Scream και το τσαγανό της frontwoman των Savages έχουν αποθεωθεί επί σκηνής και σε ελληνικό έδαφος. Να που λειτουργούν μαζί κι ως country/soul ντουέτο σε μια συνεργασία που δεν περιμέναμε…(2.7, Sony.)

black midi, Cavalcade

Από τα πολύ εξέχοντα γκρουπ της απίστευτης βρετανικής σκηνής των τελευταίων χρόνων, επιστρέφουν φιλοδοξώντας να ανανεώσουν το βαλτωμένο post-rock. Στα πρώτα reviews αναφέρονται παντού ως επιρροή οι King Crimson. (28.5, Rough Trade).

Jungle, Loving in Stereo

H κυκλοφορία για την οποία ανυπομονούν (όχι μόνο) τα ελληνικά ραδιόφωνα αφού το λονδρέζικο ντουέτο επιμένει να «δίνει» εδώ και μια 8ετία εκείνα τα singles ψηφιακής soul που κολλάνε σαν τσίχλα στον εγκέφαλο. (13.8, Caiola Records).





Little Simz, Sometimes I Might Be Introvert

Αν κρίνουμε από τα δύο πρώτα singles (“Introvert” και “Woman”), ίσως μιλάμε για «δίσκο της χρονιάς» εδώ. Το φοβερό κορίτσι από το Λονδίνο γιορτάζει την εσωστρέφειά της, ανανεώνοντας το crossover μεταξύ hip hop και soul με τον απίθανο Inflo (SAULT) να διευθύνει ως παραγωγός. Ένας καλός λόγος να γυρίσουμε από τις διακοπές… (3.9, Age 101 Records)

Οι επανεκδόσεις των My Bloody Valentine.

Το γκρουπ που έσπασε, πριν από μας για εμάς, το φράγμα του θορύβου επανεκδίδει τα τρία μόλις άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει από το 1988 κι έπειτα. Για να γεμίσουν essential τρύπες σε δισκοθήκες. (21.5, Domino)

Οι επανεκδόσεις των Last Drive

Μέχρι να τους ξαναβρούμε σε ένα λάιβ που το περιμένουμε ως ξέσπασμα, οι δικοί μας rock ’n’ roll απόστολοι επανακυκλοφορούν το πρώτο και το τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους (Underworld Shakedown, 1986 και The Last Drive, 2018). (14.5, Labyrinth of Thoughts/The Lab records.)





VA, Pop Psychedelique (The Best of French Psychedelic Pop, 1964-2019)

H γαλλική «γιεγιέδικη» ποπ έγινε της μόδας τον τελευταίο χρόνο μέσα από τα σάουντρακ σειρών όπως τα The Sherpent και Queen’s Gambit. Εκεί πατά και τούτη η μερακλίδικη συλλογή που ενώνει τον Gainsburg, την Anna Karina και την France Gall με τους Stereolab και τους Liminanas. (17.9, Two-Piers.)

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Του Γιώργου Ρομπόλα

Υπόθεση 40/61: Η δίκη του Άιχμαν (εκδ. Καστανιώτη) - Harry Mulisch

Πώς είναι να κοιτάς από τόσο κοντά το τέρας του Ναζισμού; Ένα σπάνιο ντοκουμέντο που είναι πολύ περισσότερα πράγματα από απλά ένα ρεπορτάζ.

Εκπνοή (εκδ. Ίκαρος) - Ted Chiang

Εννιά διηγήματα από το τρομερό παιδί του σύγχρονου αμερικανιού sci-fi με τις κινεζικές ρίζες. Εννιά ιστορίες σκοτεινής φαντασίας.





Σάγκι Μπέιν (εκδ. Μεταίχμιο) - Douglas Stuart

Το βραβείο Booker του 2020 είναι ένα σκληρό μυθιστόρημα για τη φτώχεια, την αγάπη και την περηφάνια.

Αβεσσαλώμ Αβεσσαλώμ! (εκδ. Gutenberg) - William Faulkner

Ένα από τα πιο σημαντικά αμερικανικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα σε νέα μετάφραση. Καθόλου άσχημα.

Μπίλλυ Μπάντ, Νάυτης (εκδ. Αντίποδες) - Herman Melville

Γιατί το κύκνειο άσμα του ανθρώπου που συνέλαβε το Μόμπι-Ντικ δεν θα μπορούσε παρά να είναι μία ναυτική ιστορία ως ένας βαθύς στοχασμός πάνω στην ελευθερία και την εξουσία.

Το σκάνδαλο του αιώνα (εκδ. Ψυχογιός) - Gabriel Garcia Marquez

Πενήντα δημοσιογραφικά κείμενα από τις μέρες που ο σπουδαίος Νομπελίστας από την Κολομβία έβγαζε το ψωμί του κυνηγώντας το ρεπορτάζ.

Πώς να αποφύγουμε την κλιματική καταστροφή (εκδ. Πατάκη) - Bill Gates

"Ποια εργαλεία έχουμε, τι πρέπει να λύσουμε;" αναρωτιέται ο μέχρι πρόσφατα πιο πλούσιος άνθρωπος του πλανήτη. Μήπως να τον ακούσουμε;





Γυμνά οστά (εκδ. Polaris) - Δημοσθένης Παπαμάρκος, Κανέλλος Cob

Ένα sci-fi κόμικ σε σενάριο του συγγραφέα του "Γκιακ"; Ναι, γιατί όχι;

Θεατρικά (εκδ. Καστανιώτη) - Albert Camus

Ύστερα από μία χρονιά όπου ο Γάλλος συγγραφέας επανήλθε πιο επίκαιρος από ποτέ εξαιτίας της πανδημίας, είναι μία πολύ καλή ευκαιρία να ρίξουμε μία ματιά σε τέσσερα ακόμα κείμενά του: Καλιγούλας, Η Παρεξήγηση, Κατάσταση πολιορκίας, Οι Δίκαιοι.