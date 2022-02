Ξύλο με αστυνομικούς, όπλα και Χελωνονιντζάκια: Άγριες ιστορίες απο τη νιότη του Axl Rose

Ο Axl Rose σήμερα κλείνει τα 59 του χρόνια και μπορούμε να υποθέσουμε με ασφάλεια ότι δεν θα τα γιορτάσει με τον εξωφρενικό τρόπο που συνήθιζε στα 20 του. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στα χρόνια της νιότης του, τότε που οι Guns 'n' Roses γέμιζαν το ένα στάδιο μετά το άλλο, ήξερε να παρτάρει σκληρά, και δεν περίμενε τα γενέθλιά του.

Σε tour, σε backstage, στις ηχογραφήσεις και στα γυρίσματα των βιντεοκλίπ του, παντού υπάρχουν ιστορίες για το χάος που άφηναν πίσω τους οι G'n'R στα τέλη των '80s. Υπήρχαν όμως και τρελές ιστορίες που δεν είχαν να κάνουν με πάρτι και καλοπέραση, αλλά απλώς με την εκκεντρικότητα του μεγαλύτερου ροκστάρ της εποχής του. Απ' το να πλακώνεται με αστυνομικούς μέχρι να κυνηγάει ζωύφια με όπλα.

Ακολουθούν έξι ιστορίες βγαλμένες απ' τα πιο άγρια ροκ εν ρολ χρόνια του Axl.

Άργησε να βγει σε live γιατί έβλεπε τα "Χελωνονιντζάκια"

Ένα απ’ τα πολλά πράγματα για τα οποία ήταν γνωστός ο Axl εκείνα τα χρόνια, ήταν η καθυστερημένη του εμφάνιση σχεδόν παντού, και κυρίως στις συναυλίες του. Και δεν μιλάμε για ένα τέταρτο ή μισάωρο. Μιλάμε για ώρες ολόκληρες.

Ένας DJ από την Τάμπα της Φλόριντα, έτυχε το 1991 να ζήσει από κοντά αυτό το θέμα με τη συνέπεια που είχε ο Axl, καθώς εργαζόταν στo πλάι του ιδιοκτήτη ενός venue όπου η μπάντα επρόκειτο να παίξει.

“Όταν ο ιδιοκτήτης ρώτησε γιατί ο Axl αργούσε για χιλιοστή φορά, τότε ο μάνατζερ του είπε ότι παρακολουθούσε τα 'Χελωνονιντζάκια' και ότι η προσοχή του ήταν 100% αφιερωμένη στην ταινία", θα δηλώσει ο DJ χρόνια αργότερα. "Δεν μπορούσε να τον ενοχλήσει όσο θα έβλεπε τα 'Χελωνονιντζάκια', έτσι μας είπε”.

O Axl Rose το 1989 AP

Πυροβόλησε έναν σκόρο

Σύμφωνα με τον Craig Duswalt, έναν από τους πρώην προσωπικούς βοηθούς του Axl, ο ροκστάρ είχε κάποιες ασυνήθιστες ιδέες σχετικά με την απεντόμωση.

Όταν ένας σκόρος παγιδεύτηκε στο σπίτι του Axl στο Μαλιμπού στις αρχές της δεκαετίας του 1990, λίγο μετά την κυκλοφορία των “Use Your Illusion”, οι βοηθοί του προσπάθησαν να τον διώξουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Και έτσι ο Axl αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Έδωσε εντολή στον βοηθό του “να παρακολουθεί στενά τον σκόρο”, όσο εκείνος θα ανέβαινε στον επάνω όροφο. Όταν επέστρεψε κρατούσε ένα κυνηγετικό όπλο. Ζήτησε τότε απ’ τον βοηθό του να στριμώξει τον σκόρο σε μια γωνία για να μπορέσει να πετύχει μια “καθαρή βολή”, παρά τις προσπάθειες του βοηθού του να τον πείσει ότι μπορούσε να τον σκοτώσει με μια απλή μυγοσκοτώστρα.

“Όχι, δεν πρόκειται να το κάνεις αυτό”, του είπε, καθώς πάτησε τη σκανδάλη.

Νοίκιασε μια θέση σε αεροπλάνο για ένα λούτρινο ελεφαντάκι

Μία από τις πιο διάσημες σχέσεις του Axl ήταν με το σούπερ μόντελ των ‘90s, την Stephanie Seymour. Εμφανίστηκε στο βίντεο του "Don’t Cry", εμφανίστηκε και στο βίντεο του "November Rain", οι δυο τους έφτασαν μέχρι τον αρραβώνα αλλά κάπου το Μάρτιο του 1993 χώρισαν.

Για χάρη της, λοιπόν, ο ροκστάρ κάποτε χάλασε 10.000 δολάρια στα γενέθλιά της, όχι για δώρο, αλλά για τη μεταφορά του δώρου. Όσο εκείνος βρισκόταν στη Γαλλία σε περιοδεία το καλοκαίρι του 1992, της αγόρασε έναν λούτρινο ελέφαντα αλλά για να καταφέρει να της τον πάει έγκαιρα, στη Νέα Υόρκη όπου εκείνη βρισκόταν, του “έκλεισε” μια θέση σε ένα Concorde που κόστισε δέκα χιλιάρικα. Υπερβολή.

Οι Guns N' Roses' στη σκηνή του Limits Music Festival στο Ώστιν του Τέξας το 2019 JACK PLUNKETT/INVISION/AP

Ξύλο με φανς και σεκιουριτάδες

Στις 2 Ιουλίου 1991, οι Guns N' Roses εμφανίστηκαν στο “Riverport Amphitheater” κοντά στο St. Louis. Τη στιγμή που ο Axl τραγουδούσε το "Rocket Queen", εντόπισε κάποιον στο κοινό να τραβάει φωτογραφίες. Ζήτησε από το προσωπικό ασφαλείας να του πάρει την κάμερα και όταν εκείνοι αρνήθηκαν, πήδηξε μέσα στο κοινό, άρπαξε ο ίδιος την κάμερα και επιτέθηκε στον φαν που την κρατούσε, αλλά και σε διάφορα μέλη του προσωπικού ασφαλείας.

Στη συνέχεια, σκαρφάλωσε πίσω στη σκηνή, φώναξε “λοιπόν, εξαιτίας των άθλιων σεκιουριτάδων, εγώ πηγαίνω σπίτι μου!, πέταξε κάτω το μικρόφωνο και έφυγε. Τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας τον ακολούθησαν με αποτέλεσμα χιλιάδες κόσμου να ανέβουν πάνω στη σκηνή, να καταστρέψουν τον εξοπλισμό του συγκροτήματος και τις βιντεοοθόνες.

Ο Rose κατηγορήθηκε για υποκίνηση ταραχών, αλλά οι αρχές δεν κατάφεραν να τον συλλάβουν παρά σχεδόν ένα χρόνο αργότερα. Σε ένδειξη “ευγνωμοσύνης”, οι Guns ‘n’ Roses πρόσθεσαν ένα μεγαλοπρεπέστατο "F*ck you St. Louis!", στην ενότητα με τα ευχαριστήρια μηνύματα μέσα στο booklet του "Use Your Illusion II".

Αποκάλεσε "φτηνό αλήτη" έναν μεγάλο ηθοποιό

Κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας των G'n'R το 1992 στο Παρίσι, ο Axl πέρασε σχεδόν δύο λεπτά απλώς φωνάζοντας κοσμητικά επίθετα για τον Warren Beatty, προτού του αφιερώσει τελικά το "Double Talkin' Jive". Αν και το ακριβές πρόβλημα που είχε με τον διάσημο ηθοποιό παραμένει άγνωστο, ίσως η ρίζα του να βρίσκεται στο γεγονός ότι ο Beatty κατά το παρελθόν είχε σχέση με τη Stephanie Seymour, κοπέλα τότε του Axl.

Ο frontman των Guns 'n' Roses, λοιπόν, είπε για τον Beatty ότι είναι "ένας άνθρωπος που του αρέσει να παίζει παιχνίδια... ένα παράσιτο... ένας ηλικιωμένος που του αρέσει να ζει αντισυμβατικά μέσα από τους νέους και να ρουφάει όλη τους τη ζωή γιατί δεν έχει τίποτα δικό του... είναι ένας φτηνός αλήτης".

Μπορείς να ακούσεις όλο το μπινελίκι εδώ:

Κι άλλο ξύλο

Ένας roadie της μπάντας ονόματι Big Ron είδε για λίγο όλα τα φώτα να πέφτουν πάνω του όταν ανέλαβε τα φωνητικά για τους Guns N' Roses στο Omni Coliseum στην Ατλάντα στις 20 Νοεμβρίου 1987. Βλέπεις, κατά τη διάρκεια του σόου, ο Axl πήδηξε από τη σκηνή και γρονθοκόπησε τρεις αστυνομικούς προτού συλληφθεί, οπότε ο roadie έτρεξε να πάρει εσπευσμένα τη θέση του.

Ο διοργανωτής της συναυλίας κατάφερε να πείσει τους αστυνομικούς να αφήσουν τον Axl ελεύθερο, με την προϋπόθεση ότι θα ζητούσε εγγράφως συγγνώμη. Εκείνοι το δέχτηκαν, ο Axl έβαλε την υπογραφή του, αλλά ξαφνικά άλλαξε γνώμη και φώναξε σε έναν απ' τους αστυνομικούς να πάει να... ξέρετε τι.

Όσο συνέβαιναν όλα αυτά, ο roadie πρόλαβε να τραγουδήσει μερικά απ' τα κλασικά κομμάτια τους δίπλα στον Slash και τους υπόλοιπους, αλλά αρκετά άθλια όπως θα θυμόταν αργότερα ο διοργανωτής. Ο τύπος ήταν εντελώς παράφωνος.

Τελικά μόλις έγινε αντιληπτό ότι ο Axl δεν θα γλίτωνε τη σύλληψη και το κρατητήριο, η συναυλία διακόπηκε οριστικά.