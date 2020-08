Ο ρόλος της ναυτιλίας στη ζωή των Ελλήνων και η στροφή των νέων στις ναυτιλιακές σπουδές

Η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα ναυτικά κράτη και η ναυτιλία της, μαζί με τον τουρισμό, αποτελούν τους 'στυλοβάτες' της εθνικής οικονομίας. Τόσο η μορφολογία όσο και η γεωγραφική θέση της χώρας μας καταδεικνύουν τον καταλυτικό ρόλο που είχε και θα έχει πάντα η ναυτιλία στη ζωή των Ελλήνων.

Στη χώρα μας εδρεύουν κάποιες από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρίες, ναυλομεσιτικά γραφεία, ναυτιλιακά δικηγορικά και ασφαλιστικά γραφεία, κ.α. καθώς και ένας μεγάλος αριθμός παραναυτιλιακών εταιριών. Οι επιχειρηματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν είναι πολλές και έτσι, η ανάγκη για τη στελέχωσή του κλάδου με άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες είναι μεγάλη.

Στο πλαίσιο αυτό της ανάγκης για καταρτισμένους επαγγελματίες στον συγκεκριμένο χώρο, η Ναταλία Μαργιώλη, Managing Director, HMC/ ICS Greek Branch, μίλησε στο News247.gr για το ICS Professional Maritime Programme, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους οι νέοι στρέφονται στις ναυτιλιακές σπουδές, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στις επαγγελματικές προοπτικές όσων ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της ναυτιλιακής πιστοποίησης του ICS.

Αγαπητή Κα Μαργιώλη γιατί κάποιος νέος να επιλέξει ναυτιλιακές σπουδές σήμερα;

Η ναυτιλία, για εμάς τους Έλληνες, αποτελεί κομμάτι της παράδοσής μας από την αρχαιότητα ακόμη. Η ελληνική ναυτιλία είναι στην πρώτη θέση από πλευράς όγκου και επιρροής στο παγκόσμιο σκηνικό. Αποτελεί, επίσης, βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας και, πλέον, είναι ένας από τους ελάχιστους εργασιακούς χώρους που συνεχίζει να έχει θετικά χαρακτηριστικά, όπως ευρωστία, κύρος, προοπτικές εξέλιξης και δυναμική. Η ναυτιλία είναι παγκόσμια, δίνει δυνατότητα εργασιακής αποκατάστασης σε όλο τον κόσμο, δυνατότητα δικτύωσης διεθνώς. Είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη και παρέχει ένα εύρος εργασιακών επιλογών, για παράδειγμα μπορεί κάποιος να απασχοληθεί στο πιο εμπορικό κομμάτι, π.χ. τις ναυλώσεις ή τη διαχείριση των πλοίων, το νομικό, ως δικηγόρος ή νομικός σύμβουλος μέχρι και το πιο τεχνικό κομμάτι, π.χ. των ναυπηγήσεων. Αυτός ο πολυδιάστατος χαρακτήρας, κάνει τη ναυτιλία ελκυστική για τους νέους.

Παρόλο που το ποσοστό των νέων που αυθόρμητα επιλέγουν την ναυτιλία δεν είναι και τόσο μεγάλο στη χώρα μας, η ναυτιλία είναι ένας χώρος που εξασφαλίζει στους νέους πολλές επιλογές. Οι υψηλές αποδοχές, σε σχέση με άλλους κλάδους, στην Ελλάδα του σήμερα και μετά την παρατεταμένη κρίση που βιώσαμε και συνεχίζουμε να βιώνουμε, είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό που κάνει τη ναυτιλία ελκυστική. Αλλά ας μην στεκόμαστε μόνο σε αυτό το κριτήριο καθώς το κίνητρο των χρημάτων δεν αρκεί πάντα για να πετύχουμε. Η ναυτιλία θέλει μεράκι, αγάπη, αφοσίωση ώστε να μας ανταμείψει.

Κα Μαργιώλη ο ρόλος της Διευθύντριας μιας σχολής είναι να εφοδιάζει με ηγεσία, δομή και στρατηγική κατεύθυνση στα προγράμματα σπουδών που έχει η σχολή. Που θεωρείται ότι υπερέχει το πρόγραμμά σας, ICS Professional Maritime Programme, σε σχέση με αυτά των άλλων σχολών;

Ο ρόλος αυτός είναι ακόμη πιο σύνθετος για δύο λόγους: πρώτον, τo ICS Professional Maritime Programme μας απευθύνεται, σε ενήλικες-επαγγελματίες, άρα και οι απαιτήσεις είναι υψηλές, και δεύτερον, αφορά στη ναυτιλία, έναν τόσο δυναμικό χώρο και συνεχώς μεταβαλλόμενο. Πρέπει να είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή, να ενημερωνόμαστε για τις τελευταίες εξελίξεις που επηρεάζουν τον κλάδο, είτε αυτό έχει να κάνει με τις καινούριες νομοθεσίες που αφορούν στο περιβάλλον και στην ασφάλεια για τη μεταφορά υλών/προϊόντων μέσω θαλάσσης είτε με τα νομοθετικά πλαίσια και τις εξελίξεις την παγκόσμια οικονομία που επηρεάζουν τη ναυλαγορά και τη ναυτιλία γενικότερα. Τα προγράμματά μας γενικά σχεδιάζονται με γνώμονα της ανάγκες των ναυτιλιακών επαγγελματιών και της αγοράς ευρύτερα. Και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έχει να κάνει ακριβώς με αυτό: την προσέγγισή μας η οποία είναι καθαρά πρακτική. Εξετάζουμε και αναλύουμε όλες τις θεματολογίες που καλύπτουν τα προγράμματά μας - ναυλώσεις, αγοραπωλησίες πλοίων, ναυτασφαλίσεις, ναυτιλιακό δίκαιο, operations, port agency, ναυτιλιακή χρηματοδότηση, κ.α.- με γνώμονα την πρακτική και όχι μόνο τη θεωρία.

Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί, επίσης, και το γεγονός ότι οι εισηγητές των προγραμμάτων μας είναι επαγγελματίες του χώρου της ναυτιλίας και όχι ακαδημαϊκοί. Έχουν όλοι πολυετή εμπειρία στον κλάδο και κορυφαίες ακαδημαϊκές σπουδές. Έτσι, μεταφέρουν την πρακτική τους εμπειρία και τις γνώσεις τους στους συμμετέχοντες των προγραμμάτων μας. Μέλημά μας πάντα είναι να έχουμε κοντά μας τους κορυφαίους επαγγελματίες των διαφόρων κλάδων τις ναυτιλίας, ώστε να εξασφαλίζουμε υψηλής ποιότητας διδασκαλία.

Τι είναι το Institute of Chartered Shipbrokers; Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε.

Η ιστορία του Institute of Chartered Shipbrokers ξεκινάει από το 1911 στο Λονδίνο. Οι ναυλομεσίτες του Λονδίνου, στο Βαλτικό κέντρο (Baltic Exchange), εκεί που σύναπταν τις συμφωνίες μεταφοράς ξηρών φορτίων, ένιωσαν την ανάγκη ίδρυσης ενός οργανισμού, ο οποίος θα πιστοποιεί επαγγελματικά τους νέους ναυλομεσίτες, και θα προστατεύει το επάγγελμά τους. Ενός οργανισμού ο οποίος θα θέσει τους κανόνες άσκησης του επαγγέλματος αλλά και τους κώδικες ηθικής. Έτσι, μέσα στο Baltic Exchange ιδρύθηκε το ICS, ένας οργανισμός, που με το πέρας των χρόνων, απέκτησε 2 Royal Charters από το Βασίλειο της Μ. Βρετανίας και αναδείχθηκε ως ο παγκόσμιος ναυτιλιακός οργανισμός ο οποίος πιστοποιεί και εκπροσωπεί όλους τους επαγγελματίες όλων των κλάδων της ναυτιλίας με το μότο το ‘’OUR WORD, OUR BOND’’. Πλέον, το ICS έχει ένα δίκτυο με πάνω από 8,000 μέλη σε 26 παραρτήματα σε όλο τον κόσμο και παρέχει τη μόνη επαγγελματική πιστοποίηση στο χώρο της ναυτιλίας, το ICS Membership, η οποία έχει παγκόσμια αναγνώριση και διεθνές κύρος.

Γιατί η πιστοποίηση ICS θεωρείται η καλύτερη στη ναυτιλία;

Αρχικά είναι η μόνη επαγγελματική πιστοποίησης που υπάρχει στο χώρο της ναυτιλίας, με μία τεράστια ιστορία από το 1911, με 2 Royal Charters, με παρουσία σε όλα τα ναυτιλιακά κέντρα και αναγνώριση από όλον το ναυτιλιακό κόσμο. Το πιο σημαντικό όμως είναι οι γνώσεις που παρέχει και η καθαρά πρακτική προσέγγιση των θεμάτων. Ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι να έχουμε άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες σε όλους τους χώρους. Πόσο μάλλον στη ναυτιλία που είναι ένας συνεχώς μεταβαλλόμενος χώρος και απαιτεί συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση. Και η Πιστοποίηση του ICS παρέχει ακριβώς αυτό: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Δίνοντας τα απαραίτητα εφόδια και εργαλεία στους επαγγελματίες, ώστε να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές προκλήσεις.

Μας εξηγείτε λίγο τι είναι δίκτυο του ΙCS και γιατί είναι σημαντικό να γίνει κανείς μέλος αυτής της κοινότητας;

Όπως ανέφερα και παραπάνω, το ICS είναι ένας πραγματικά διεθνής οργανισμός με 26 παραρτήματα σε όλο τον κόσμο και στα μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα, Λονδίνο, Πειραιάς, Σιγκαπούρη, Ντουμπάι, Χονγκ Κονγκ, κ.α. Απαριθμεί πάνω από 8000 μέλη- επαγγελματίες όλων των κλάδων της ναυτιλίας, που λειτουργούν με γνώμονα το μότο του οργανισμού, "Our word Our Bond", ενισχύοντας τη σπουδαιότητα της ηθικής και του επαγγελματισμού στον κλάδο . Το να είσαι μέλος του ICS, αποτελεί σημάδι επαγγελματισμού και καταξίωσης, έχει διεθνή αναγνώριση και τεράστιο κύρος. Το να ανήκει κάποιος στο διεθνές δίκτυο του σημαίνει αυτόματα ότι απολαμβάνει πολλά οφέλη, πέρα από την σπουδαιότητα του τίτλου. Τα οφέλη αυτά έχουν αν κάνουν αρχικά με τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση. Η παροχή γνώσεων δεν σταματά με την ολοκλήρωση του προγράμματος και των εξετάσεων. Τα μέλη έχουν πρόσβαση σε σεμινάρια, συνέδρια και διαλέξεις πάνω σε επίκαιρα θέματα της ναυτιλίας με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων τους και την κάλυψη της ανάγκης να είναι μπροστά από τις εξελίξεις στην παγκόσμια και στη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά της ναυτιλίας.

Πώς είναι η δομή του προγράμματος που παρέχετε;

Το ICS Professional Maritime Programme είναι ένα μονοετές πρόγραμμα το οποίο έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις απαιτήσεις της σύγχρονης ναυτιλιακής αγοράς. Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν 7 μαθήματα μέσα σε 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα (Σεπτέμβριο με Μάιο) και δίνουν τις αντίστοιχες εξετάσεις. Παρακολουθούν μαθήματα που τους δίνουν μία πιο γενική εικόνα του χώρου και αποκτούν σημαντικές βάσεις, όπως Shipping Business, Legal Principles in Shipping, Economics of Sea Transport και κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου έχουν τη δυνατότητα επιλογής τριών μαθημάτων από μία ευρεία λίστα όπως Dry Cargo Chartering, Tanker Chartering, Ship Operations & Management, Marine Insurance, S&P, Shipping Finance, Shipping Law, etc. Έτσι οι συμμετέχοντες αποκτούν εξειδίκευση και βαθιά γνώση και είναι προετοιμασμένοι να ενταχθούν στον χώρο αλλά και να εξελιχθούν εάν βρίσκονται ήδη σε αυτόν.

Τι προσόντα πρέπει να έχει κάποιος για να σπουδάσει ναυτιλιακά και να παρακολουθήσει το ετήσιο πρόγραμμα σπουδών που παρέχετε;

Για να μπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του ICS θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού ή/και μεταπτυχιακού στη ναυτιλία ή σε οικονομικές, νομικές, πολυτεχνικές σπουδές. Επίσης, πολύ σημαντική είναι η εργασιακή εμπειρία στον κλάδο της ναυτιλίας ή και σε άλλους σχετικούς χώρους, όπως Τραπεζικός, Νομικός, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τεχνικός, Μάρκετινγκ, κ.α. αλλά όχι απαραίτητη.

Εφόσον το πρόγραμμα διδάσκεται εξ’ ολοκλήρου στα αγγλικά, είναι απαραίτητη η εξαιρετική γνώση των αγγλικών.

Όταν τελειώσει κάποιος μαθητής από τη σχολή τι επαγγελματικές προοπτικές έχει; Τι επαγγέλματα στη ναυτιλία μπορεί να ακολουθήσει; Τι είδους εταιρείες θα τον προσλάβουν;

Έχοντας παρακολουθήσει κάποιος το πρόγραμμα της ναυτιλιακής πιστοποίησης του ICS, έχει αποκτήσει σφαιρική αλλά και βαθιά γνώση σε διάφορα θέματα ναυτιλίας, από τους επαγγελματίες που εμπλέκονται, τα είδη των πλοίων, των φορτίων, κ.α. ως και το χρηματοοικονομικό και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη ναυτιλία.

Έχει επίσης αποκτήσει εξειδίκευση στους τομείς που έχουν ζωτική σημασία για τη λειτουργία μίας ναυτιλιακής αλλά και ολόκληρου του κλάδου, όπως ναυλώσεις (chartering), operations, finance, S&P, port agency, κ.α.

Ως εκ τούτου, με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει εξασφαλίσει σε συνδυασμό με το ακαδημαϊκό του προφίλ, μπορεί να απασχοληθεί σε διάφορα τμήματα της ναυτιλιακής εταιρίας: ναυλώσεις-chartering, operations, λογιστήριο, finance, νομικό, claims, πληρωμάτων, τεχνικό, κ.α. Αλλά και σε ναυλομεσιτικά γραφεία, αγοροπωλησίες, ναυτιλιακά τμήματα τραπεζών, ναυτικά πρακτορεία, νηογνώμονες, P&I Clubs, Insurance, κ.α.

Είναι ευρέως γνωστό ότι ο ναυτιλιακός κόσμος αναγνωρίζει την αξία της πιστοποίησης του ICS και οι εταιρίες είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, θα προτιμήσουν ένα βιογραφικό που περιλαμβάνει την πιστοποίηση και πληρεί φυσικά τις προυποθέσεις. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αναγνώριση για όλους εμάς στο ICS.

Πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες για το πότε ξεκινάνε τα μαθήματα και πως διεξάγονται.

Το ICS Professional Maritime Programme ξεκινάει το Σεπτέμβριο με τα μαθήματα να διεξάγονται 2 φορές την εβδομάδα, απογευματινές ώρες. Οι εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχουν ξεκινήσει. Περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές μπορεί κάποιος να βρεί στη σελίδα μας: www.helmc.com ή να επικοινωνήσει μαζί μας στο 210 4125945 / [email protected]