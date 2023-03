ChatGPT: Αναφορές χιλιάδων χρηστών για τεχνικά προβλήματα

Τεχνικά προβλήματα παρουσιάζει από το πρωί της Δευτέρας (20/3) το δημοφιλές πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, ChatGPT, προκαλώντας αναστάτωση σε εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο.

Χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται και στο γράφημα του Down Detector, τα πρώτα προβλήματα καταγράφηκαν λίγο πριν τις 10 το πρωί ενώ γύρω στις 11:25 οι αναφορές από τους χρήστες του διάσημου chat bot της αμερικανικής OpenAI, ξεπέρασαν τις 1.200.

Αναφορές για προβλήματα στο Chat GPT DOWN DETECTOR

Πολλοί από τους χρήστες ανέφεραν πως δεν κατάφεραν να συνδεθούν στον λογαριασμό τους ενώ όσοι δοκίμασαν να "συνομιλήσουν" με το chat bot, εμφανίστηκε το μήνυμα "{"success":false,"error":"The answer could not be generated","quota":{"total":10,"left":9}}".

