COSMOTE: 10GB με μόνο 1€ για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Η COSMOTE, συνεχίζοντας τις προσφορές για τους συνδρομητές της, ώστε να επικοινωνούν και να ψυχαγωγούνται ξέγνοιαστα, προσφέρει σε όλους 10GB για χρήση Internet από το κινητό, μόνο με 1€, με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Ειδικότερα, σε όλους τους συνδρομητές συμβολαίου και καρτοσυμβολαίου -ιδιώτες και επαγγελματίες- η COSMOTE προσφέρει 10GB για κατανάλωση, από την Παρασκευή 5/6, μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος (8/6). Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενεργοποιήσουν την προσφορά έως και τις 8/6, μέσω του My COSMOTE App.



Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της προσφοράς είναι διαθέσιμοι εδώ.

Αντίστοιχα, οι χρήστες WHAT’S UP και COSMOΚΑΡΤΑ έχουν στη διάθεσή τους 10GB με 1€ για κατανάλωση, από την Παρασκευή 5/6 μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος (8/6), ενεργοποιώντας την προσφορά, μέσα από το WHAT’S UP application και το My COSMOTE App.