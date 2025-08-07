COSMOTE TELEKOM: Όταν η τεχνολογία συνδέει το παρελθόν με το παρόν

Από την Κέρο μέχρι την Ακρόπολη και με «οδηγό» την τεχνολογία, η COSMOTE TELEKOM ξαναγράφει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και μοιραζόμαστε την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Από τα θραυσμένα ειδώλια της Κέρου στο προϊστορικό Αιγαίο, μέχρι τον μηχανισμό των Αντικυθήρων που αινιγματικά αφηγείται τις δυνατότητες του αρχαίου ελληνικού νου και από την επιβλητική σιγή της Ακρόπολης μέχρι τους χιλιάδες επισκέπτες που αναζητούν την εμπειρία της αιωνιότητας πάνω στον Ιερό Βράχο, η Ελλάδα δεν είναι απλώς μία χώρα με παρελθόν. Είναι ένας πολιτισμός που δεν σταματά να μιλά, να συγκινεί και να εμπνέει, αποτελώντας μία από τις πολυτιμότερες παρακαταθήκες της ανθρωπότητας.

Κάθε πέτρα, κάθε γλυπτό, κάθε αρχαιολογικό εύρημα συνθέτει το πρόσωπο μιας χώρας που, αιώνες μετά την ακμή της, εξακολουθεί να γεννά ερωτήματα, να δημιουργεί αφηγήσεις, να προσελκύει βλέμματα. Το παρελθόν δεν είναι κάτι παγωμένο. Είναι ζωντανό, πολυδιάστατο και πιο επίκαιρο από ποτέ. Και για να συνεχίσει να μιλά στις επόμενες γενιές, χρειάζεται εργαλεία και φωνή. Χρειάζεται γέφυρες που να το συνδέουν με το σήμερα.

Σήμερα, η τεχνολογία έχει γίνει σύμμαχος της ιστορίας και ο επισκέπτης, είτε βρίσκεται στον λόφο της Ακρόπολης είτε σε ένα νησί του Αιγαίου, μπορεί να αλληλεπιδράσει με το παρελθόν με τρόπους που μέχρι πρόσφατα φάνταζαν σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Στην ψηφιακή αναδιάρθρωση της πολιτιστικής εμπειρίας, η COSMOTE TELEKOM συμβάλλει καθοριστικά, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις που διαμορφώνουν έναν νέο τρόπο πρόσβασης, κατανόησης και συμμετοχής στην ιστορική μνήμη — έναν πολιτισμό ζωντανό, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους.

Δωρεάν Wi-Fi σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της COSMOTE TELEKOM αφορά στην εγκατάσταση δωρεάν Wi-Fi σε 25 επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας. Με συνολική επένδυση που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο να προσφέρει σε χιλιάδες επισκέπτες —Έλληνες και ξένους— μία πιο διαδραστική πολιτιστική εμπειρία.

Ήδη σε 21 χώρους (Ακρόπολη, Κνωσός, Δελφοί, Αρχαία Ολυμπία, Επίδαυρος (Θέατρο & Ασκληπιείο), Δήλος, Δωδώνη, Σπιναλόγκα, Σούνιο, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Ακρόπολη Μυκηνών και Μουσείο, Αρχαία Κόρινθος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, Ελεύθερνα, Αρχαιολογικός χώρος Ακρωτηρίου Θήρας, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο και Αρχαιολογικό Μουσείο, Αρχαία Νεμέα και Μυστράς), το δωρεάν δίκτυο Wi-Fi είναι διαθέσιμο και λειτουργεί με ταχύτητες που διευκολύνουν την άμεση πληροφόρηση, την εικονική περιήγηση ή ακόμη και τη χρήση εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας. Έως το τέλος του 2025, το έργο θα επεκταθεί και σε άλλες εμβληματικές τοποθεσίες, όπως το Παλαμήδι, η Ακρόπολη της Λίνδου, το Φρούριο του Επταπυργίου στη Θεσσαλονίκη (Γεντί Κουλέ) και οι Βασιλικοί τάφοι Αιγών (Βεργίνα), επαναπροσδιορίζοντας την πολιτιστική εμπειρία στον 21ο αιώνα.

Κέρος και Δασκαλιό: Ανασκάπτοντας τα μυστήρια του Αιγαίου με τη βοήθεια της τεχνολογίας

Στο άγονο, σχεδόν ακατοίκητο τοπίο των Κυκλάδων, ανάμεσα στη Νάξο και την Αμοργό, η Κέρος παραμένει ένα νησί γεμάτο ψιθύρους από το απώτατο παρελθόν. Δίπλα της, το Δασκαλιό φιλοξενεί ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα της πρώιμης Εποχής του Χαλκού: το αρχαιότερο μνημειακό συγκρότημα κτιρίων στον ελληνικό κόσμο. Σύμφωνα με μελέτες μάλιστα, η τοποθεσία αυτή ίσως αποτέλεσε την πρώτη έμπνευση της ιδέας ότι οι θεοί κατοικούν στις κορυφές των βουνών.

Το παρελθόν αποκτά βάθος, και η επιστήμη συνομιλεί με τον χρόνο — χάρη στο διεθνές ερευνητικό εγχείρημα “The Cambridge Keros Project”, που υποστηρίζεται διαχρονικά από την COSMOTE TELEKOM.

Πρόκειται για μία από τις πιο τεχνολογικά προηγμένες ανασκαφές στον κόσμο, ένα παράδειγμα του πώς η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να αναδείξει τα μυστικά του αρχαίου κόσμου χωρίς να διαταράσσει τη σιωπή του. Καινοτόμα εργαλεία επιτρέπουν στους ερευνητές να αποτυπώνουν και να αναλύουν κάθε εύρημα με εξαιρετική ακρίβεια.

Η COSMOTE TELEKOM έχει σταθεί αρωγός σε αυτήν τη συναρπαστική προσπάθεια, προσφέροντας ψηφιακές συσκευές —tablets, drones, routers, powerbanks— και εξασφαλίζοντας σταθερή και ταχύτατη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ενισχυμένης 5G συνδεσιμότητας. Έτσι, η επιστημονική ομάδα εργάζεται σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και στα πιο απομονωμένα σημεία του νησιωτικού συμπλέγματος, καταγράφοντας, επεξεργαζόμενη και διαμοιράζοντας την πληροφορία με απόλυτη ακρίβεια.

Τα ευρήματα της Κέρου, κυρίως τα μυστηριώδη σπασμένα ειδώλια που θάφτηκαν τελετουργικά πριν από 4.500 χρόνια, φωτίζουν πτυχές της κυκλαδικής λατρείας και της πρώιμης κοινωνικής οργάνωσης. Όλα αυτά παρουσιάζονται στη διεθνή συμπαραγωγή ντοκιμαντέρ «Κέρος: Το Μυστήριο των Σπασμένων Ειδωλίων» της COSMOTE TV και του National Geographic — μια ακόμη απόδειξη πως η τεχνολογία, όταν αξιοποιείται με σεβασμό και όραμα, μπορεί να ενισχύσει την επιστημονική έρευνα και να φέρει το παρελθόν στο προσκήνιο με τρόπο ζωντανό και αποκαλυπτικό.

Αντικύθηρα: Όταν το παρελθόν “αναδύεται” από τον βυθό

Στα γαλαζοπράσινα βάθη ανάμεσα στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, ένα από τα πιο μυστηριώδη και σαγηνευτικά κεφάλαια της ελληνικής Ιστορίας παραμένει ζωντανό. Το ναυάγιο των Αντικυθήρων, που εντοπίστηκε τυχαία από μια ομάδα σπογγαλιέων το 1900, δεν αποτελεί απλώς ένα αρχαιολογικό εύρημα — είναι μια ανοιχτή πύλη προς τον αρχαίο κόσμο, ένα παράθυρο στην τεχνολογική ιδιοφυΐα των Ελλήνων. Κορυφαίο του εύρημα, ο περίφημος Μηχανισμός των Αντικυθήρων: ο πρώτος γνωστός αναλογικός υπολογιστής της ανθρωπότητας.

Σε αυτή την τομή ανάμεσα στην τεχνολογία του τότε και του τώρα, η COSMOTE TELEKOM έχει γίνει πολύτιμος συνοδοιπόρος. Σταθερά από το 2014, η εταιρεία στηρίζει ουσιαστικά την ενάλια αρχαιολογική έρευνα στο ναυάγιο, προσφέροντας όχι μόνο τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και υποδομές αιχμής που διευρύνουν τις δυνατότητες των επιστημόνων.

Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες της ανασκαφής, η COSMOTE TELEKOM έθεσε σε λειτουργία υποδομή 5G στην περιοχή, επιτρέποντας τη ζωντανή μετάδοση εικόνων από τον βυθό — εικόνες που μέχρι χθες έβλεπαν μόνο οι δύτες. Παράλληλα, tablets, routers και άλλα ψηφιακά εργαλεία εξοπλίζουν την επιστημονική ομάδα, επιτρέποντας την καταγραφή και την ανάλυση των ευρημάτων σε πραγματικό χρόνο, μέσα στο σκάφος ή και από απόσταση.

COSMOTE CHRONOS: Η δωρεάν εφαρμογή που αναβιώνει την Ακρόπολη

Πώς θα ήταν αν μπορούσαμε να δούμε την Ακρόπολη όπως ακριβώς έστεκε στον Χρυσό Αιώνα του Περικλή; Αν μπορούσαμε να περιηγηθούμε ελεύθερα στα ιερά της, να κοιτάξουμε τον Παρθενώνα πριν τις φθορές του χρόνου, να ζωντανέψουμε μέσα μας τον κόσμο που γέννησε τη Δημοκρατία, τη φιλοσοφία και την τέχνη;

Αυτή τη δυνατότητα μάς προσφέρει η εφαρμογή COSMOTE CHRONOS, μια εφαρμογή- «χρονομηχανή» στα χέρια κάθε επισκέπτη ή χρήστη, όπου κι αν βρίσκεται. Με τη δύναμη της επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, αλλά και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, τα μνημεία της Ακρόπολης προβάλλονται ψηφιακά, στο κινητό ή στο tablet, στο φυσικό τους μέγεθος και αποκαλύπτονται όπως ήταν στην αρχαιότητα — με λεπτομέρειες που κόβουν την ανάσα.

Ο Παρθενώνας, το Ηρώδειο, το Ερέχθειο και τα Προπύλαια, αλλά και μνημεία που δεν σώζονται πια, όπως το Ιερό της Βραυρωνίας Αρτέμιδος, «ανασυντίθενται» ψηφιακά και μας καλούν να τα γνωρίσουμε από κοντά. Είτε από τον ίδιο τον Ιερό Βράχο —όπου η εμπειρία απογειώνεται καθώς τα μοντέλα προβάλλονται πάνω στα πραγματικά μνημεία- είτε από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή του κόσμου, η εφαρμογή COSMOTE CHRONOS μας ταξιδεύει πίσω, με ρεαλισμό, αλήθεια και συγκίνηση.

Κορυφαία καινοτομία της εφαρμογής, η «Κλειώ» —μία ψηφιακή βοηθός-ξεναγός, που με τη βοήθεια AI και 5G απαντά σε πάνω από 14.000 ερωτήσεις- σε ελληνικά και αγγλικά- συνομιλώντας με τον χρήστη. Μια εμπειρία ζωντανή, άμεση, προσβάσιμη — κι ένα τεχνολογικό επίτευγμα που φέρνει την Ιστορία στο σήμερα, όπως της αξίζει.

Archaeostorytime: Η TikTok σειρά που αλλάζει τη σχέση των νέων με την ιστορία

Η σχέση των νέων με την Ιστορία αλλάζει. Το κοινό που κάποτε μεγάλωνε με εγκυκλοπαίδειες, σήμερα ζει σε ρυθμό scroll, εμπνέεται από ένα reel και εκφράζεται με memes. Η αρχαιότητα δεν αρκεί πια να είναι θαμμένη σε βιβλία ή μουσειακές προθήκες. Αν θέλει να παραμείνει ζωντανή, πρέπει να βρει νέους τρόπους να μιλήσει — γρήγορα, απλά, ουσιαστικά. Να “κατέβει” στην οθόνη ενός κινητού, να μπει στη ροή ενός feed, να αποκτήσει ρυθμό, χιούμορ και οικειότητα.

Η COSMOTE TELEKOM δίνει μια απροσδόκητα δροσερή και δημιουργική απάντηση μέσα από τη σειρά Archaeostorytime, μια πρωτοβουλία που φέρνει την αρχαιολογία στο TikTok — όχι ως ξενάγηση, αλλά ως αφήγηση με νεύρο, χιούμορ και απόλυτη εγγύτητα στο σύγχρονο βλέμμα.

Σε 9 σύντομα βίντεο, η σειρά Archaeostorytime, με τον αρχαιολόγο Θοδωρή Παπακώστα σε ρόλο παρουσιαστή και storyteller, ξεδιπλώνει πτυχές της ελληνικής αρχαιότητας που ξεφεύγουν από τα τετριμμένα: άγνωστα γεγονότα, ξεχασμένοι ήρωες, πολιτιστικά παράδοξα, όλα ειπωμένα με μια αφοπλιστική απλότητα που δεν προδίδει ποτέ την ακρίβεια. Ο Θοδωρή Παπακώστας -γνωστός για την επιτυχημένη του παρουσία στα social media και τα βιβλία του- γίνεται εδώ η «γέφυρα» ανάμεσα στον επιστημονικό λόγο και τη γλώσσα της Gen Z.

Κάθε επεισόδιο συνδέεται με τόπους όπου η COSMOTE TELEKOM έχει ήδη υλοποιήσει δράσεις ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς, η ιστορία δηλαδή ξετυλίγεται ακριβώς εκεί όπου η τεχνολογία έχει ήδη αφήσει το στίγμα της. Κι έτσι, η αρχαιολογία παύει να είναι μουσειακή – γίνεται προσωπική, προσιτή, ζωντανή. Και, ναι: μπορεί πλέον και να γίνει… viral.

Ο πολιτισμός ως επένδυση του μέλλοντος

Οι δράσεις της COSMOTE TELEKOM για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς δεν είναι συγκυριακή. Είναι μία διαχρονική στρατηγική που θέτει στο επίκεντρο τη σύνδεση των ανθρώπων με την ιστορική τους ταυτότητα. Η τεχνολογία, στα χέρια της, μετατρέπεται σε γέφυρα: ανάμεσα στις γενιές, στις επιστήμες, στο χθες και το σήμερα.

Στον πυρήνα αυτής της προσέγγισης βρίσκεται η πεποίθηση ότι ο πολιτισμός δεν είναι κάτι που απλώς διατηρούμε — είναι κάτι που ζούμε, βιώνουμε και αναδημιουργούμε μέσα από κάθε νέο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας.

Και χάρη στην COSMOTE TELEKOM, ο πολιτισμός περνά δυναμικά στη νέα εποχή με σύμμαχο την τεχνολογία.