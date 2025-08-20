Είναι τελικά οι συνομιλίες μας με το Grok δημόσιες;

Η AI πλατφόρμα του Ίλον Μασκ, Grok, δημοσιοποίησε εκατοντάδες χιλιάδες συνομιλίες χρηστών με το chatbot, χωρίς να ενημερώσει τους χρήστες της.

Η εταιρεία AI του Elon Musk, xAI, δημοσίευσε τα πρακτικά συνομιλιών εκατοντάδων χιλιάδων χρηστών του chatbot της, πολλές φορές χωρίς να έχει τη γνώση ή τη συναίνεση των χρηστών.

Κάθε φορά που ένας χρήστης του Grok πατά το κουμπί “share” σε μία από τις συνομιλίες του με το bot, δημιουργείται μια μοναδική διεύθυνση URL, που επιτρέπει στον χρήστη να μοιραστεί τη συνομιλία μέσω email, μηνύματος ή άλλων μέσων.

Ωστόσο, χωρίς να έχουνε ενημερωθεί σχετικά οι χρήστες, αυτή η μοναδική διεύθυνση URL καθίσταται επίσης διαθέσιμη στις μηχανές αναζήτησης, όπως οι Google, Bing και DuckDuckGo, καθιστώντας τις αναζητήσιμες από οποιονδήποτε στο διαδίκτυο.

Όπως αναφέρει το Forbes, μια αναζήτηση στη Google αποκαλύπτει ότι η μηχανή αναζήτησης έχει καταχωρίσει πάνω από 370.000 συνομιλίες χρηστών με το chabot του Grok. Οι σελίδες που μοιράστηκαν αποκάλυψαν συνομιλίες που καλύπτουν μια ποικιλία θεμάτων, από συγγραφή κειμένου μέχρι την απόπειρα χάκινγκ σε wallets κρυπτονομισμάτων.

Μερικές συνομιλίες περιλάμβαναν προσωπικές ερωτήσεις για ιατρικά και ψυχολογικά θέματα, ενώ άλλες αποκάλυψαν ονόματα, προσωπικά στοιχεία και κωδικούς πρόσβασης που μοιράστηκαν οι χρήστες με το bot. Εικόνες, υπολογιστικά φύλλα και κείμενα που ανέβασαν οι χρήστες ήταν επίσης προσβάσιμα μέσω της σελίδας κοινής χρήσης του Grok.

Μεταξύ των καταχωρημένων συνομιλιών ήταν και μερικές από τον Βρετανό δημοσιογράφο Andrew Clifford, ο οποίος χρησιμοποίησε το Grok για να συνοψίσει άρθρα και να συντάξει tweets για την ιστοσελίδα του Sentinel Current. Ο Clifford δήλωσε στο Forbes ότι δεν ήξερε πως το πάτημα του κουμπιού “share” θα σήμαινε ότι η συνομιλία του θα ήταν εμφανής στην Google.

“Θα ήμουν λίγο εκνευρισμένος, αλλά δεν υπήρχε τίποτα εκεί που να μην έπρεπε να υπάρχει”, είπε ο Clifford, ο οποίος έχει τώρα στραφεί στο AI Gemini της Google.

Ωστόσο, δεν ήταν όλες οι συνομιλίες τόσο αθώες όσο η δική του. Ορισμένες ήταν ρατσιστικές και παραβίαζαν τους κανόνες της xAI.

Αν και η εταιρεία απαγορεύει τη χρήση του bot της για “προώθηση επικίνδυνων πράξεων κατά της ανθρώπινης ζωής” ή για “ανάπτυξη βιολογικών, χημικών όπλων ή όπλων μαζικής καταστροφής”, αλλά σε δημοσιευμένες, κοινές συνομιλίες που βρέθηκαν εύκολα μέσω αναζητήσεων στη Google, το Grok πρόσφερε οδηγίες στους χρήστες για το πώς να φτιάξουν παράνομα ναρκωτικά όπως φεντανύλη και μεθαμφεταμίνη, να κωδικοποιήσουν αυτοεκτελούμενο κακόβουλο λογισμικό και να κατασκευάσουν βόμβα ή μεθόδους αυτοκτονίας.

Προσέφερε επίσης αναλυτικό σχέδιο για τη δολοφονία του Elon Musk.

Βέβαια, η xAI δεν είναι η μόνη εταιρεία AI που δημοσιεύει συνομιλίες χρηστών. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι χρήστες του ChatGPT της OpenAI ανακάλυψαν ότι οι συνομιλίες τους εμφανίζονταν στα αποτελέσματα αναζητήσεων της Google, παρά το γεγονός ότι δεν το είχαν επιλέξει.

Μετά τις αντιδράσεις, η εταιρεία άλλαξε την πολιτική της, με τον διευθυντή ασφάλειας της OpenAI, Dane Stuckey, να δηλώνει πως η δημοσιοποίηση της μοναδικής διεύθυνσης URL καταργήθηκε.

Μετά την απόφαση της OpenAI, ο Musk πανηγύρισε. Η σελίδα του Grok στο X δήλωσε ότι δεν είχε λειτουργία “share”, και ο Musk τουίταρε: “Grok ftw” (Grok για τη νίκη).