"Έπεσε" το Facebook: Προσωρινά προβλήματα λειτουργίας

Συνεχίζονται τα προβλήματα με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, αφού για άλλη μια οι χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθώς από το μεσημέρι της Τετάρτης αρκετοί είναι εκείνοι που δεν μπορούν να συνδεθούν στον λογαριασμό τους.

Φαίνεται πως το Facebook "πέταξε έξω" όσους χρήστες ήταν ήδη συνδεδεμένοι στον λογαριασμό τους, εμφανίζοντάς τους μία κενή σελίδα όπου στο άνω μέρος αναγράφεται η ένδειξη: "Sorry, something went wrong. We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can."

Το Facebook αντιμετωπίζει πολλά τεχνικά προβλήματα τον τελευταίο καιρό, αφού πρόκειται για τη δεύτερη φορά που "πέφτει" μέσα σε λίγες μέρες. Περίπου μισή ώρα αφότου "έπεσε", αποκαταστάθηκαν τα τεχνικά του προβλήματα και επανήλθε η ομαλή λειτουργία του.