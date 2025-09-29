Έρχεται το iOS 26.0.1 – Τι αλλάζει στα iPhone

Tο νέο iOS update θα έχει τελικά το build number 23A355 (και όχι τον 23A350) επειδή θα διορθώνει πολλά περισσότερα bugs.

Στη δημοσιότητα ήρθαν πληροφορίες σχετικά με το επερχόμενο update των iPhone, το οποίο θα έρθει με τον αριθμό iOS 26.0.1. Παρόλο που δεν πρόκειται να προσθέσει κάποια νέα χαρακτηριστικά, είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στους κατόχους των iPhone 17 και iPhone Air.

Σύμφωνα με το MacRumors, το νέο update θα έχει τελικά το build number 23A355 (και όχι τον 23A350) επειδή θα διορθώνει πολλά περισσότερα bugs.

Το πρώτο και πολύ σημαντικό bug που αναμένεται να διορθώσει το iOS 26.0.1 είναι το θέμα που έχει προκύψει σε ορισμένα iPhone Air και iPhone 17 Pro με την κάμερα. Στο review του, ο δημοσιογράφος του CNN Underscored, Henry Casey είχε αποκαλύψει ότι ορισμένες φορές εμφανίζεται ένα μαύρο πλαίσιο στις φωτογραφίες σαν…καμένο πίξελ. Περίπου μία στις δέκα φωτογραφίες που είχε τραβήξει με το iPhone Air ή το iPhone 17 Pro παρουσίαζε μικρά μαύρα τμήματα, καθώς και ορισμένα πλαίσια ή λευκές γραμμές. Αυτό αναμένεται να διορθωθεί άμεσα (γιατί δεν ήταν ο μόνος που το είχε συναντήσει).

Το επόμενο bug που διορθώνεται έχει να κάνει με το Wi-Fi των iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max. Το ίντερνετ αποσυνδεόταν ορισμένες φορές όταν συνδεόταν μια από τις παραπάνω συσκευές στο CarPlay. To 3o bug έχει να κάνει με την αναζήτηση μέσα στην εφαρμογή του Ημερολογίου και τέλος, είχε ανακαλυφθεί ένα bug όπου ορισμένοι χρήστες δεν μπορούσαν να κατεβάσουν ολόκληρο το Apple Intelligence στα νέα τους iPhone.

Όπως μεταδίδουν οι Unboxholics, το iOS 26.0.1 αναμένεται να κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες, κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε.