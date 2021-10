Gaming desktop vs. gaming laptop

Στο μυαλό των παθιασμένων gamers, ένα είναι το δίλημμα: desktops εναντίον laptops. Από τη μία η ισχύς, η κορυφαία σχέση τιμής/απόδοσης και ο πειρασμός του overclocking. Από την άλλη η ασυναγώνιστη φορητότητα, τα άρτια χαρακτηριστικά και η ευελιξία. Η επιλογή είναι ζόρικη. Κάθε κατηγορία συστήματος, βλέπεις, έχει τα δικά της πλεονεκτήματα. Αν μάλιστα περιμένεις να βγει νικητής από την… κόντρα, τότε μάλλον θα απογοητευτείς. Gaming desktops και gaming laptops απευθύνονται απλώς σε παίκτες με διαφορετικές προτεραιότητες και απαιτήσεις, αποτελώντας εξαιρετικές λύσεις -και μάλιστα ακόμα και για hardcore καταστάσεις.

Desktops

Turbo-X Razer Edition (Core i5-11600K/16GB/2TB+500GB/GeForce RTX 3070)





Ένα άκρως εντυπωσιακό gaming rig με τη σφραγίδα μίας κορυφαίας εταιρείας στον χώρο των gaming αξεσουάρ και περιφερειακών, το Turbo-X Razer Edition «φοράει» ό,τι καλύτερο θα βρεις στην αγορά. Ο Core i5-11600K με τους έξι πυρήνες να φτάνουν σε συχνότητα τα 4,8 GHz θα σε καλύψει στο έπακρο ενώ το ίδιο θα συμβεί με τα 16 GB RAM DDR4 στα 2666 MHz και τους δύο δίσκους -έναν SSD NVMe M.2 500 GB και έναν HDD στα 2 TB. Όσον αφορά στα γραφικά, η NVIDIA GeForce RTX 3070 Gaming OC με τα 8 GB GDRR6, την αρχιτεκτονική Ampere και τους 2ης γενιάς πυρήνες ray tracing θα σε καλωσορίσει στην εποχή του 4K. Το σύστημα βασίζεται στο chipset Intel Z590 (με socket LGA1200) προσφέροντας και Wi-Fi.

Turbo-X Nemesis N595 (Ryzen 9 5950X/32GB/2TB+500GB/Radeon RX 6900 XT)





Το Turbo-X Nemesis N595 είναι ένα πραγματικό «τέρας» επιδόσεων. Η επιλογή όσων δε λογαριάζουν τίποτα μπροστά στην ισχύ, την ταχύτητα και τα εξωπραγματικά γραφικά, το εν λόγω rig έχει όλα όσα μπορείς να ζητήσεις κι ακόμα περισσότερα. Ο Ryzen 9 5950X με τους 16 (!) του πυρήνες τρέχει τα πάντα χωρίς να… ιδρώσει, με τα 32 GB RAM να εξασφαλίζουν άψογο multitasking και εκπληκτικούς χρόνους απόκρισης. Με τη βασισμένη στην αρχιτεκτονική RDNA2 της AMD, η κάρτα γραφικών Radeon RX 6900 XT με τα 16 GB μνήμης GDDR6 και τους 5120 επεξεργαστές stream, θα τρέξει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς τίτλους με τα settings στο max. Η υδρόψυξη της Corsair, τέλος, θα σου επιτρέψει να πειραματιστείς με το overclocking διατηρώντας χαμηλές τις θερμοκρασίες.

Turbo-X Erebus E560 (Core i5-11600K/16GB/1TB+240GB/GeForce RTX 2060)





Value for money πρόταση για gamers που τα θέλουν όλα, το Turbo-X Erebus E560 θα σε βάλει για τα καλά στον κόσμο του 4K gaming παίζοντας όλα τα blockbusters! Διαθέτει 11ης γενιάς επεξεργαστή Core i5 με έξι πυρήνες, 16 GB DDR4 στα 2666 MHz και δύο δίσκους -έναν SSD για κορυφαίους χρόνους απόκρισης και έναν HDD για τους πάντα απαραίτητους αποθηκευτικούς χώρους. Η κάρτα γραφικών του είναι μία βασισμένη στην αρχιτεκτονική Turing της NVIDIA, GeForce RTX 2060 με 1920 πυρήνες CUDA, 336 GB/s bandwidth μνήμης, υποστήριξη τεσσάρων οθονών και VR-ready που θα σου επιτρέψει να δεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια… αλλιώς! Το σύστημα διαθέτει ακόμα μητρική με Gigabit Ethernet, υδρόψυξη της Corsair, τροφοδοτικό 735 W και σύστημα RGB Fusion 2.0 για ένα ολοζώντανο look!

Laptops

Dell Gaming G15 5510 (Core i7-10870H/16GB/1TB/GeForce RTX 3060)





Ένα σύστημα που δε θα ζοριστεί ό,τι κι αν του αναθέσεις, το Dell Gaming G15 5510 έρχεται εφοδιασμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ο Core i7 με τους οκτώ πυρήνες και τα 16 MB Intel Smart Cache θα σου χαρίσει την ισχύ που χρειάζεσαι ενώ τα 16 GB RAM θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπο ακόμα και στις πιο απαιτητικές καταστάσεις multitasking. Ο σκληρός NVMe SSD M.2 θα σου προσφέρει φοβερές ταχύτητες από την εκκίνηση ως τον τερματισμό ενώ στα γραφικά παιχνίδι κάνει η GeForce RTX 3060 με τα 6 GB GDDR6, την αρχιτεκτονική Ampere και την υποστήριξη DirectX 12 Ultimate. Η Full HD οθόνη του laptop υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης 165 Hz ενώ το πλήρως επανασχεδιασμένο σύστημα ψύξης διατηρεί τη θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα για σταθερά υψηλές επιδόσεις.

ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QR (Ryzen 7 5800HS/16GB/1TB/GeForce RTX 3070)





Ένα από τα ισχυρότερα laptops που θα βρεις στην αγορά, το ROG Zephyrus G15 της ASUS δεν υστερεί πουθενά. Είναι εξοπλισμένο με τον οκταπύρηνο Ryzen 7 5800HS, έναν από τους καλύτερους mobile επεξεργαστές της AMD, τον οποίο πλαισιώνουν 16 GB RAM και δίσκος SSD του 1 TB. Η εκ των ναυαρχίδων της NVIDIA, GeForce RTX 3070 με τα 8 GB GDDR6 της θα σου προσφέρει τα καλύτερα γραφικά που είδες ποτέ, είτε στην οθόνη των 15,6 ιντσών (με κάλυψη 100% της γκάμας DCI-P3, ρυθμό ανανέωσης 165 Hz και χρόνο απόκρισης 3 ms), είτε σε εξωτερική οθόνη που θα συνδέσεις μέσω HDMI 2.0b. Το πληκτρολόγιο είναι τύπου desktop ενώ ο μηχανισμός άρθρωσης ErgoLift ανασηκώνει την επιφάνεια του συστήματος για πιο εύκολη πληκτρολόγηση και αποτελεσματικότερη ψύξη μέσω ROG Intelligent Cooling.

HP Omen 15-en1006nv (Ryzen 7 5800H/16GB/1TB/GeForce RTX 3060)





Λεπτό, ελαφρύ και συμπαγές, το Omen 15-en1006nv ξεφεύγει από την πεπατημένη ενός gaming laptop και εντυπωσιάζει με το προσεγμένο του design. Μη σε ξεγελά αυτό όμως: στο εσωτερικό του κρύβει ένα ανήμερο θηρίο! Ο οκταπύρηνος Ryzen 7 5800H, βλέπεις, πλαισιώνεται από 16 GB ταχύτατης RAM, δίσκο PCIe NVMe M.2 SSD στο 1 TB και την υπέροχη κάρτα γραφικών GeForce RTX 3060 της NVIDIA με 6 GB αποκλειστικής μνήμης, προκειμένου να απολαμβάνεις τα αγαπημένα σου παιχνίδια με σούπερ framerate στην IPS Full HD οθόνη των 15,6 ιντσών με τον ρυθμό ανανέωσης των 144 Hz. Μάλιστα στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν τα δύο ηχεία ρυθμισμένα από την Bang & Olufsen για ήχο που θα σε μεταφέρει αυτοστιγμεί στους κόσμους των video games που παίζεις.