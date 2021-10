HUAWEI MatePad 11: Το tablet που θα σε κάνει να ξεχάσεις το laptop σου

Με έμφαση στην καινοτομία και τις υψηλές επιδόσεις που έχουμε γνωρίσει και αγαπήσει σε όλα της τα προϊόντα, η HUAWEI μας παρουσιάζει το νέο της tablet, ένα πραγματικό πολυεργαλείο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα μίνι laptop.

Το προηγούμενο διάστημα έφερε στο προσκήνιο την αυξημένη ζήτηση για ευέλικτες λύσεις τεχνολογίας, αφού σπουδαστές και επαγγελματίες βασίζονται πλέον ολοένα και περισσότερο στις φορητές τους συσκευές για την διεκπεραίωση των καθημερινών τους υποχρεώσεων. Και η νέα προσθήκη στην κορυφαία σειρά tablet της HUAWEI, το MatePad 11 ήρθε για να «γεφυρώσει» το χάσμα ανάμεσα σε laptop και tablet, καθιστώντας το ένα πολυεργαλείο για όλους τους χρήστες, από τον μαθητή και τον φοιτητή, ως τον επαγγελματία και τον απαιτητικό gamer!

Ένα «έξυπνο γραφείο» on the go

Σχεδιασμένο για να προσφέρει υψηλές επιδόσεις, πρακτικότητα και εργονομία, το HUAWEI MatePad 11, που έφτασε μόλις στην ελληνική αγορά, υπόσχεται να γίνει ο καλύτερος σύμμαχος του επαγγελματία. Είναι το πρώτο tablet της Huawei που διαθέτει οθόνη που υποστηρίζει refresh rate 120 Hz και, πρακτικά, αυτό σημαίνει εντυπωσιακά γραφικά και γρηγορότερη απόκριση από ποτέ! Για παράδειγμα, κατά το scrolling σε ιστοσελίδες και έγγραφα, το περιεχόμενο φορτώνεται γρήγορα, ενώ η τεχνολογία προσαρμογής του frame rate βοηθά επιπλέον στην εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας. Μεγάλο αβαντάζ του MatePad 11 αποτελεί και το γεγονός ότι μπορεί να «μεταμορφωθεί» πανεύκολα σε ένα «έξυπνο γραφείο» για όσους εργάζονται από το σπίτι ή on the go, αφού υποστηρίζει ποντίκι, πληκτρολόγιο, αλλά και την καλύτερη γραφίδα της αγοράς M-Pencil (2ης γενιάς).

Επιπλέον, οι επαγγελματίες θα επωφεληθούν ιδιαίτερα από τις ολοκαίνουργιες λειτουργίες και διευκολύνσεις του HarmonyOS, όπως για παράδειγμα η λειτουργία Multi-screen Collaboration που επιτρέπει σε tablet και υπολογιστή να αλληλεπιδρούν. Μάλιστα, η λειτουργία Mirror επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν την οθόνη του υπολογιστή στο tablet, μετατρέποντάς το σε επιφάνεια σχεδίασης που μπορεί να συνδυαστεί με το HUAWEI M-Pencil (2ης γενιάς) για γρήγορα σκίτσα και λεπτεπίλεπτα καλλιγραφικά έργα. Οι εργαζόμενοι στο γραφείο μπορούν να επωφεληθούν από τη λειτουργία Extend Mode και να αποκτήσουν μια δεύτερη οθόνη για τον υπολογιστή, απολαμβάνοντας ακόμη μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας. Ενώ η καινοτόμος λειτουργία Collaborate Mode επιτρέπει πραγματική αλληλεπίδραση μεταξύ του HarmonyOS και των Windows, επιτρέποντας στους χρήστες να μεταφέρουν περιεχόμενο όπως κείμενο, εικόνες και έγγραφα μεταξύ συνδεδεμένων συσκευών με ένα απλό drag & drop.

Παράλληλα, η ολοκαίνουργια λειτουργία Multi-Window υποστηρίζει ταυτόχρονα την εμφάνιση έως και τεσσάρων εφαρμογών, ενώ υποστηρίζει επίσης δύο ταυτόχρονα ενεργά παράθυρα (floating windows) για πιο αποτελεσματικό multi-tasking.

Ένα εργαλείο μάθησης και δημιουργίας

Τις αυξημένες ανάγκες των μαθητών και φοιτητών για παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως, την έρευνα και συγγραφή εργασιών και την οργάνωση του χρόνου μελέτης τους, έρχεται να καλύψει το HUAWEI MatePad 11, αποδεικνύοντας ξανά πως πρόκειται για ένα έξυπνο πολυεργαλείο που ξεπερνά τα στενά όρια ενός ακόμη tablet και μπορεί να ανταγωνιστεί τις επιδόσεις των mini laptop.

Η επιφάνεια εργασίας του HUAWEI MatePad 11 διαθέτει ολοκαίνουργιο design, το οποίο εμφανίζει τις πιο σημαντικές πληροφορίες σε ένα καθαρό, οργανωμένο περιβάλλον χρήσης, με το νέο Bottom Dock να δείχνει τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, προκειμένου οι χρήστες να εντοπίζουν εύκολα τις εφαρμογές τους χωρίς ταλαιπωρία.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε πως το HUAWEI MatePad 11 προστατεύει τα μάτια και είναι κατάλληλο για πολύωρο διάβασμα, αφού έχει σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιεί την έκθεση των χρηστών στο μπλε φως και τις αναλαμπές, δύο από τους κύριους παράγοντες που προκαλούν κόπωση στα μάτια. Μάλιστα, το tablet έχει κερδίσει τις πιστοποιήσεις TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) και TÜV Rheinland Flicker Free, εγγύηση πως η όραση προστατεύεται, ακόμη και μετά από ώρες εργασίας ή διαβάσματος στο tablet.

Και για όσους λατρεύουν τις χειρόγραφες σημειώσεις, ή η φύση της δουλειάς και των σπουδών τους απαιτεί το σχέδιο, τη ζωγραφική, ή τη γραφιστική, το νέο MatePad11 είναι το κατάλληλο εργαλείο αφού είναι συμβατό με το HUAWEI M-Pencil (2ης γενιάς), τη γραφίδα της HUAWEI που έχει αναβαθμιστεί για να βοηθήσει τους χρήστες να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητά τους. Το HUAWEI M-Pencil (2ης γενιάς) διαθέτει μια νέα μύτη με επένδυση από πλατίνα, υποστηρίζει 4.096 επίπεδα ευαισθησίας στην πίεση και εμφανίζει εξαιρετικά χαμηλό delay έως και 2ms, το οποίο μαζί με το υψηλό refresh rate της οθόνης FullView προσφέρει τόσο αποκριτική, συνεπή και αυθεντική εμπειρία γραφής που δεν συναντά κανείς σε κανένα άλλο tablet της αγοράς!

Ένας σταθμός ψυχαγωγίας: gaming, σειρές, ταινίες

Το HUAWEI MatePad δεν φέρει τον τίτλο του πολυεργαλείου τυχαία, αφού εκτός από τον επαγγελματία και τον σπουδαστή, αποτελεί την ιδανική συσκευή και για τον μέσο χρήστη που επιθυμεί να χρησιμοποιεί το tablet του και ως μέσο ψυχαγωγίας.

Λειτουργώντας με εντυπωσιακά υψηλότερο refresh rate (120 hz) από πολλά tablet στην αγορά, το HUAWEI MatePad 11 παραδίδει απίστευτα ρευστά γραφικά και καλύτερη εικόνα με περισσότερες λεπτομέρειες, καθιστώντας το ιδανικό για βίντεο και παιχνίδια με υψηλό frame rate, ενώ με την χρωματική παλέτα DCI-P3 που υποστηρίζει, οι εικόνες και τα βίντεο μοιάζουν εξαιρετικά ζωντανά στην οθόνη. Παράλληλα, προσφέρει συναρπαστική εμπειρία ήχου με ηχοσύστημα τετραπλών ηχείων και τεσσάρων καναλιών. Το ισχυρό ενσωματωμένο ηχοσύστημα προσφέρει γεμάτο ήχο που γεμίζει το δωμάτιο και έχει σχεδιαστεί από τους εξειδικευμένους ηχολήπτες της Harman/Kardon, διασφαλίζοντας ότι οι ήχοι που παράγονται από τα ηχεία είναι πιστοί στο υλικό προέλευσης.

