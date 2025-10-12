Η μεγάλη αλλαγή της Microsoft που αφήνει εκτεθειμένες εκατομμύρια συσκευές

Η Microsoft αποσύρει την υποστήριξη του Windows 10 και σταματά τις ενημερώσεις ασφαλείας, αφήνοντας εκατομμύρια υπολογιστές εκτεθειμένους.

Μια σημαντική αλλαγή βρίσκεται προ των πυλών για εκατομμύρια χρήστες υπολογιστών σε όλο τον κόσμο, καθώς η Microsoft βάζει επίσημα τέλος στην υποστήριξη του Windows 10 στις 14 Οκτωβρίου.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα κυκλοφορούν πλέον ενημερώσεις ασφαλείας, αφήνοντας τις συσκευές πιο εκτεθειμένες σε κυβερνοεπιθέσεις και τεχνικούς κινδύνους. Παρά τη δωρεάν δυνατότητα αναβάθμισης σε Windows 11, δεν είναι όλες οι συσκευές συμβατές, γεγονός που προκαλεί κύμα δυσαρέσκειας και έντονες αντιδράσεις.

Τα Windows 10 παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλή, με σχεδόν το μισό των υπολογιστών παγκοσμίως να τα χρησιμοποιεί ακόμη. Υπολογίζεται πως μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν ενεργοί δεκάδες εκατομμύρια χρήστες, ενώ ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην Ελλάδα.

Παρά τις προειδοποιήσεις, μεγάλος αριθμός χρηστών δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει με το Windows 10 ακόμη και χωρίς επίσημη υποστήριξη, ενώ αρκετοί σκέφτονται την αγορά νέου υπολογιστή, όχι επειδή ο παλιός σταμάτησε να λειτουργεί, αλλά επειδή το λογισμικό τον καθιστά ξαφνικά «ξεπερασμένο».

Οργανώσεις καταναλωτών μιλούν για τεχνητή πίεση και αχρείαστο περιβαλλοντικό φορτίο, κατηγορώντας τη Microsoft ότι ωθεί τον κόσμο σε upgrade παρότι οι υπάρχουσες συσκευές λειτουργούν κανονικά.

«Ο κόσμος έχει κουραστεί από συσκευές που πετιούνται επειδή μια εταιρεία σταμάτησε την υποστήριξη λογισμικού. Η τεχνολογία πρέπει να έχει διάρκεια ζωής», τονίζει χαρακτηριστικά ο Nathan Proctor από την αμερικανική PIRG.

Η Microsoft δίνει τη δυνατότητα μετάβασης στο Windows 11 χωρίς κόστος μόνο σε όσους υπολογιστές πληρούν τα τεχνικά κριτήρια.

Για όσους δεν μπορούν να αναβαθμίσουν, προσφέρεται πρόγραμμα παράτασης ενημερώσεων ασφαλείας μέχρι το 2026 μέσω του Extended Security Updates. Ωστόσο, όπως γράφει το BBC, δεν περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη ή νέες λειτουργίες και σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί εγγραφή με λογαριασμό Microsoft, κάτι που αρκετοί χρήστες αποφεύγουν για λόγους ιδιωτικότητας.

Μετά την ημερομηνία λήξης, οι υπολογιστές με Windows 10 θα πάψουν να λαμβάνουν κρίσιμα patches ασφαλείας, την ώρα που οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται παγκοσμίως και στοχοποιούν ακόμη και μικρές επιχειρήσεις ή σχολικές δομές.

Ήδη ειδικοί προειδοποιούν ότι η χρήση μη υποστηριζόμενου λειτουργικού μπορεί να οδηγήσει σε παραβιάσεις δεδομένων και προβλήματα συμμόρφωσης για εταιρείες και οργανισμούς. Παράλληλα, σταδιακά και άλλες εφαρμογές αναμένεται να σταματήσουν την πλήρη συμβατότητα με το Windows 10, αφήνοντας τους χρήστες αντιμέτωπους με κομμένες λειτουργίες και περιορισμένη πρόσβαση σε νεότερες υπηρεσίες.

Το μόνο βέβαιο είναι πως βρισκόμαστε μπροστά σε μια αναγκαστική μετάβαση, με τους χρήστες να καλούνται να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε αναβάθμιση, θα εξαντλήσουν τα όρια του υπάρχοντος συστήματος ή θα αναγκαστούν να αγοράσουν νέο υπολογιστή – ακόμη κι αν ο παλιός δουλεύει μια χαρά.