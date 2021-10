Η πρώτη έκθεση BEYOND 4.0 είναι γεγονός

Στην έκθεση BEYOND 4.0, που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (HELEXPO), έδωσαν το παρών ορισμένες από τις σημαντικότερες εταιρείες πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο αλλά και καινοτόμες start ups. Εκεί αναδείχθηκε για άλλη μια φορά η σπουδαία ερευνητική δουλειά που πραγματοποιείται στα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα.

ADVERTISING

IANTYAS PHOTOGRAPHY





Κάθε αρχή και δύσκολη, έτσι η πρώτη έκθεση Beyond 4.0 άρχισε να σχεδιάζεται από το 2019, κι ενώ επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2020 αναβλήθηκε- όπως εξάλλου και όλα τα εκθεσιακά γεγονότα- λόγω της πανδημίας. Όταν στα μέσα Αυγούστου αποφασίστηκε ότι θα γίνει η ΔΕΘ, άνοιξε ο δρόμος και για την οργάνωση της BEYOND 4.0, που σε λιγότερο από δύο μήνες συγκέντρωσε 120 συμμετοχές και περιέλαβε στο πρόγραμμά της τρία συνέδρια, το BEYOND AI Forum, το Technology Forum και το Industry 4.0 Forum.

Σημείο αναφοράς

IANTYAS PHOTOGRAPHY

Από το βήμα του συνεδρίου AI BEYOND Forum ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, σημείωσε πως η Beyond 4.0 είναι η δυνατότητα μας να προβάλλουμε στο εξωτερικό όλη την πρόοδο που κάνει η χώρα μας, και θα κάνει τα επόμενα χρόνια με μεγαλύτερη ακόμα ταχύτητα, στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας.

O πρόεδρος της ΔΕΘ HELEXPO, κ. Τάσος Τζήκας τόνισε πως εκτός από τα υπουργεία και την ΚΕΔΕ, η αγορά ήταν ο πρώτος συνεργάτης που υποστήριξε το εγχείρημα μιας διεθνούς έκθεσης τεχνολογίας.

Την πεποίθησή του πως η Beyond 4.0 θα γίνει σημείο αναφοράς για τη διεθνή αγορά και θα βάλει τη Θεσσαλονίκη στον παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη μετέφερε ο managing director της Be-Best –συνδιοργανώτριας της έκθεσης- κ. Βαγγέλης Χαραλάμπους. Τέλος ο κ. Μιχάλης Στάγκος, ιδρυτής της Industry Disruptors Game Changers (IDGC), επίσης συνδιοργανώτριας εταιρείας, σημείωσε πως αρχίζει ένα νέο ταξίδι με στόχο να γίνει η Beyond 4.0 ένα εκθεσιακό γεγονός που δεν θα έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλες διεθνείς τεχνολογικές διοργανώσεις.

Το news247 επισκέφτηκε τα περίπτερα της Beyond 4.0 και σας μεταφέρει μερικά από τα πολλά highlights της διοργάνωσης.

IANTYAS PHOTOGRAPHY





01. Τα βαλιτσάκια της ΕΛ.ΑΣ

Στο περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας είδαμε το νέο drone που επιχειρεί σε περιβάλλον υψηλής επικινδυνότητας και μόλυνσης αλλά και «βαλιτσάκια» που αντιγράφουν σκληρούς δίσκους σε «χρόνο dt», αναλύουν τους «εγκεφάλους» των αυτοκινήτων ή ηλεκτρονικές συσκευές, wearables κλπ για να αντλήσουν πολύτιμες πληροφορίες. Επίσης ξεχωρίσαμε το σύστημα face recognition με το οποίο γίνεται σύγκριση βιομετρικών στοιχείων του υπόπτου με μια βάση δεδομένων με φωτογραφίες σεσημασμένων ατόμων.

02. Εκπαιδεύοντας το ρομπότ

Στην έκθεση BEYOND 4.0 είδαμε πώς έρευνητές του ΑΠΘ πήραν τον ρομποτικό βραχίονα… από το χεράκι για να του «μάθουν» να εκτελεί μια ευρεία γκάμα κινήσεων, προγραμματίζοντάς το κιναισθητικά, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ο στόχος είναι και το μη εξειδικευμένο προσωπικό μιας μικρομεσαίας επιχείρησης να μαθαίνει το ρομπότ σε ελάχιστο χρόνο πώς να συσκευάζει προϊόντα. Το έργο τρέχει το Εργαστήριο Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής του ΑΠΘ.





03. Νανοδορυφόρος.

Η φοιτητική διεπιστημονική ομάδα SpaceDot του ΑΠΘ παρουσίασε στην BEYOND 4.0 τα σχέδιά της για την κατασκευή του νανοδορυφόρου AcubeSAT (3U CubeSat) που σχεδιάζει, ο οποίος πρόκειται να φιλοξενήσει ένα βιολογικό πείραμα, με στόχο τη μελέτη των επιδράσεων που έχουν οι συνθήκες του διαστήματος σε ανθρωπόμορφα κύτταρα.

04. Ιατρική εκπαίδευση με VR

H spin off του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Orama VR παρουσίασε μια μοναδική psychomotor (ψυχοκινητική), gamified (παιχνιδοποιημένη), συνεργατική πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού εικονικής πραγματικότητας. Με απλά λόγια δημιούργησε μια καινοτόμα παγκοσμίως πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας όπου οι ειδικευόμενοι γιατροί εκπαιδεύονται σε ένα εικονικό περιβάλλον νοσοκομείου, ακολουθώντας βήμα-βήμα τις διαδικασίες διασωλήνωσης, αρθοπλαστικής, αντιμετώπισης τραύματος κ.α., έχοντας τη δυνατότητα να επαναλάβουν πολλές φορές την ίδια κίνηση και να αποκτήσουν εμπειρία χωρίς τον κίνδυνο του λάθους.

05. Ηλιακό πατίνι με αισθητήρες ρύπανσης

Στο περίπτερο του πανεπιστημίου Θεσσαλίας ξεχωρίσαμε το πρώτο ημιαυτόνομο ηλεκτρικό πάτοι με φωτοβολταϊκά πάνελ για τη φόρτιση της μπαταρίας, αισθητήρες αέριας ρύπανσης για την ανίχνευση μικροσωματιδίων και τη συλλογή δεδομένων, και φυσικά GPS.

Τεχνολογία εν δήμω

Παράλληλα με την BEOYND 4.0 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι.Βελλίδης» πραγματοποιήθηκε και το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Ιδανικό timing, καθώς από το βήμα του συνεδρίου ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν 320 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα "Έξυπνες πόλεις", με στόχο την ψηφιακή ανάπτυξη των δήμων. Στην BEYOND 4.0 οι δήμαρχοι της Ελλάδας είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν την έκθεση και έρθουν σε επαφή με ό,τι πιο καινοτόμο έχουν να παρουσιάσουν οι εταιρείες τεχνολογίας στον τομέα των smart cities, από αισθητήρες για τον έλεγχο του στόλου των απορριμματοφόρων, και του φωτισμού των δρόμων, μέχρι συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας και εφαρμογές κινητών για την εξυπηρέτηση των δημοτών. Και οι ίδιοι οι δήμοι όμως είχαν να δείξουν τα όσα έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Στην πρωτοπορία βρίσκεται ο δήμος Τρικκαίων που παρουσίασε στην έκθεση το drone το οποίο έθεσε πιλοτικά σε εφαρμογή για τη μεταφορά φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης σε δημότες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Άλλοι δήμοι, όπως της Έδεσσας, μας έδειξαν πώς χρησιμοποιούν την Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality, VR) ως εργαλείο περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης.

Με τη δυναμική της πρώτης διοργάνωσης, η έκθεση Beyond 4.0 έθεσε τις βάσεις ώστε σε λίγα χρόνια σε ένα σημαντικό τεχνολογικό γεγονός, ένα σημείο αναφοράς που η εμβέλειά του μπορεί να ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας.