iPhone20: Τι ετοιμάζει η Apple για τα 20 χρόνια του εμβληματικού της smartphone

H Apple στοχεύει στον πλήρη ανασχεδιασμό του iPhone, αφού “έπαιξε” με ασφάλεια τα τελευταία χρόνια. Τι προβλέπει το πλάνο της με ορίζοντας το 2027 και το επετειακό iPhone20.

Λίγες εβδομάδες πριν το πολυαναμενόμενο λανσάρισμα των νέων προϊόντων της Apple, περισσότερες λεπτομέρειες γίνονται γνωστές αναφορικά με το επετειακό μοντέλο iPhone που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027, για τα 20 χρόνια του εμβληματικού κινητού τηλεφώνου.

Μπορεί η καινοτομία στο σχεδιασμό των iPhone να έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, όμως αυτό αναμένεται να αλλάξει σύντομα, με το πρώτο βήμα να γίνεται φέτος.

Για πρώτη φορά, η Apple φαίνεται να έχει πλάνο τριών χρόνων για να πραγματοποιήσει έναν σημαντικό ανασχεδιασμό του iPhone. Αφού “έπαιξε” με ασφάλεια για πολύ καιρό, η εταιρεία σκοπεύει να αναζωογονήσει το κορυφαίο της προϊόν.

Η αρχή θα γίνει τον Σεπτέμβριο με το iPhone Air — ένα λεπτό νέο μοντέλο που θα αντικαταστήσει το iPhone 16 Plus. Μαζί με το νέο Air, θα παρουσιαστούν τα iPhone 17, 17 Pro και 17 Pro Max. Θα φαίνονται οικεία αλλά τα Pro θα έχουν ανανεωμένο σύστημα κάμερας και ανασχεδιασμένο πίσω μέρος, και θα είναι διαθέσιμα σε πορτοκαλί χρώμα (το Air σε ανοιχτό μπλε).

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Bloomberg, το πραγματικό «game changer» έρχεται το 2026: το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone της Apple, κωδικής ονομασίας V68, σε στυλ «βιβλίου», με τέσσερις κάμερες και Touch ID αντί για Face ID. Οι προμηθευτές της Apple ήδη εργάζονται για το νέο μοντέλο με στόχο κυκλοφορία το φθινόπωρο του 2026.

iPhone20: Η μεγάλη επετειακή έκπληξη της Apple

Όμως οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ. Η εταιρεία ετοιμάζει ακόμα μια “επανάσταση” σαν αυτή που έκανε το 2017 κυκλοφορώντας το iPhone X με οθόνη πλήρους μεγέθους, notch και χωρίς φυσικό κουμπί αρχικής οθόνης.

Το 2027, η Apple θα γιορτάσει τα 20 χρόνια του iPhone με ένα νέο μοντέλο, το iPhone 20, το οποίο θα έχει καμπυλωτές γυάλινες άκρες, σπάζοντας επιτέλους το τετραγωνισμένο design που χρησιμοποιείται από το 2020 με τους σχεδιαστές του να του έχουν δώσει την ονομασία “Liquid Glass”.

Αυτός ο σχεδιασμός θα ταιριάξει αρμονικά με τη νέα διεπαφή για το iOS και τα άλλα λειτουργικά συστήματα που αναμένεται να κυκλοφορήσουν τον επόμενο μήνα.

Συνοπτικά, το 2025 δεν θα είναι μια επαναστατική χρονιά για το iPhone, αλλά θα θέσει τα θεμέλια για σημαντικές αλλαγές το 2026 και το 2027, καθιστώντας την περίοδο αυτή ιδιαίτερα συναρπαστική για τους χρήστες iPhone.